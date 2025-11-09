Белият дом обвини BBC в дезинформация, телевизията монтирала манипулативно реч на Тръмп

Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит обвини британската медийна корпорация BBC в публикуване на дезинформация.
„Това е напълно, 100% фалшива новина и не си струва времето, което великите хора на Обединеното кралство прекарват в гледане“, каза тя пред британския вестник The Telegraph.
Коментарите на Ливит последваха разкритие на изданието, че новина за президента на САЩ Доналд Тръмп е била редактирана. Фрагменти от речта на американския лидер във видеото на BBC били монтирани по такъв начин, че изглеждало, че Тръмп призовава за щурмуване на Капитолия на 6 януари 2021 г.
Забележките, в които на Тръмп призовал за необходимостта от изразяване на граждански позиции чрез мирни средства, били изрязани.
Редактирането на видеото беше „умишлено нечестно и селективно“, каза Ливит пред The Telegraph. „Британските данъкоплатци са принудени да плащат сметката за лява пропагандна машина“, заключи тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #5, #12
09:14 09.11.2025
2 име
Коментиран от #11, #20
09:19 09.11.2025
3 Само ме глу п ци четат западни "новини"
09:19 09.11.2025
4 Щерев
09:19 09.11.2025
5 хмммм
До коментар #1 от "Пич":искаш да кажеш от България.
Коментиран от #8
09:21 09.11.2025
6 РЕАЛИСТ
Коментиран от #7
09:22 09.11.2025
7 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":Сумата е годишна.
Коментиран от #10
09:23 09.11.2025
8 Пич
До коментар #5 от "хмммм":И това което казваш също е вярно !
09:26 09.11.2025
9 Срамота
Англия да се намеси активно и да види кой и защо плаща за дезинформация там!
То има ли нещо на Острова което да не е завзето и превзето от чаршафосаните, в предателска колаборация с лесбо-комплексарки?
09:28 09.11.2025
10 АХАХАХА
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":И 1 цента е прекалено много за тази "телевизия". Кой плаща пари да го лъжат денонощно?
Коментиран от #18
09:28 09.11.2025
11 Психиатър
До коментар #2 от "име":Какви лекарства пиеш?
09:29 09.11.2025
12 хах
До коментар #1 от "Пич":Едните говедари, другите кръвосмесители, а ти пич.
Смях на кутийки.
А ББС отдавна не защитава ниаккви британски интереси. Превзети са от антибритански сили. Най--веровтно точно тези на които ти си безплатна клаьрока, "пич".
Коментиран от #14
09:30 09.11.2025
13 Пешовците
09:31 09.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пич
До коментар #15 от "да де":Много вярно !!! Яката работа сме само АЗ , и моята дъвка !!!
09:44 09.11.2025
17 Оорана държава
09:45 09.11.2025
18 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "АХАХАХА":И да искаш не може се отърва от тази такса. Имат коли се пеленгатори, като нацистите и следят , този който не плаща дали гледа. Хванат ли го, глобата е хиляди лири.
09:49 09.11.2025
19 Анонимен
09:56 09.11.2025
20 Пипи
До коментар #2 от "име":Ти да не си бил муха на стената, та чу всичко? Измишльотини копейски.
10:03 09.11.2025
21 Перо
10:16 09.11.2025