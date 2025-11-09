Новини
Свят »
САЩ »
Белият дом обвини BBC в дезинформация, телевизията монтирала манипулативно реч на Тръмп

Белият дом обвини BBC в дезинформация, телевизията монтирала манипулативно реч на Тръмп

9 Ноември, 2025 09:04, обновена 9 Ноември, 2025 09:11 1 297 21

  • каролайн ливит-
  • тръмп-
  • bbc

Жалко за парите и загубеното време на данъкоплатците, отбеляза говорителката Каролайн Ливит

Белият дом обвини BBC в дезинформация, телевизията монтирала манипулативно реч на Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит обвини британската медийна корпорация BBC в публикуване на дезинформация.

„Това е напълно, 100% фалшива новина и не си струва времето, което великите хора на Обединеното кралство прекарват в гледане“, каза тя пред британския вестник The Telegraph.

Коментарите на Ливит последваха разкритие на изданието, че новина за президента на САЩ Доналд Тръмп е била редактирана. Фрагменти от речта на американския лидер във видеото на BBC били монтирани по такъв начин, че изглеждало, че Тръмп призовава за щурмуване на Капитолия на 6 януари 2021 г.

Забележките, в които на Тръмп призовал за необходимостта от изразяване на граждански позиции чрез мирни средства, били изрязани.

Редактирането на видеото беше „умишлено нечестно и селективно“, каза Ливит пред The ​​Telegraph. „Британските данъкоплатци са принудени да плащат сметката за лява пропагандна машина“, заключи тя.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 3 Отговор
    Леле....... говедарите чак сега ли започнаха да стоплят , че кръвосмесителите им казват на коя ливада да пасат трева...?!

    Коментиран от #5, #12

    09:14 09.11.2025

  • 2 име

    13 3 Отговор
    Вчера имаше раздор в киевската хунта, Андрий Гнатов, командващ военните в Покровск, се опъна на зенелия наркоман и му каза че когато те решат, ще се изтеглят от Покровск, вместо да си губят живота за да извлича той политически дивиденти. Й зеленото наркоман му обясни че ако не загинат в Покровск, тръмп и мъpcyла щели да му спрат парите под предлог че не оказва съпротива и нямало да има за още къщи в САЩ.

    Коментиран от #11, #20

    09:19 09.11.2025

  • 3 Само ме глу п ци четат западни "новини"

    10 2 Отговор
    Денонощна западна пропаганда и еврейски лъжи.

    09:19 09.11.2025

  • 4 Щерев

    4 1 Отговор
    не не не това е руска хибридна атака класика в жанра

    09:19 09.11.2025

  • 5 хмммм

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    искаш да кажеш от България.

    Коментиран от #8

    09:21 09.11.2025

  • 6 РЕАЛИСТ

    3 2 Отговор
    Всеки във Великобритания, който гледа BBC плаща TV licence 174,50 лири. Това са доста пари за гледане на телевизия.

    Коментиран от #7

    09:22 09.11.2025

  • 7 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Сумата е годишна.

    Коментиран от #10

    09:23 09.11.2025

  • 8 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "хмммм":

    И това което казваш също е вярно !

    09:26 09.11.2025

  • 9 Срамота

    2 3 Отговор
    Такава голяма медия да се опозири с дийп фейк!

    Англия да се намеси активно и да види кой и защо плаща за дезинформация там!

    То има ли нещо на Острова което да не е завзето и превзето от чаршафосаните, в предателска колаборация с лесбо-комплексарки?

    09:28 09.11.2025

  • 10 АХАХАХА

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    И 1 цента е прекалено много за тази "телевизия". Кой плаща пари да го лъжат денонощно?

    Коментиран от #18

    09:28 09.11.2025

  • 11 Психиатър

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Какви лекарства пиеш?

    09:29 09.11.2025

  • 12 хах

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Едните говедари, другите кръвосмесители, а ти пич.
    Смях на кутийки.

    А ББС отдавна не защитава ниаккви британски интереси. Превзети са от антибритански сили. Най--веровтно точно тези на които ти си безплатна клаьрока, "пич".

    Коментиран от #14

    09:30 09.11.2025

  • 13 Пешовците

    3 1 Отговор
    Така работи информационната война. Дневният ред се формира, преди да се появят фактите“

    09:31 09.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "да де":

    Много вярно !!! Яката работа сме само АЗ , и моята дъвка !!!

    09:44 09.11.2025

  • 17 Оорана държава

    6 1 Отговор
    Сащ нямат пооезен ход. Тръмп искат да го свалят че да дойдат демократите ама с тях още по зле.

    09:45 09.11.2025

  • 18 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "АХАХАХА":

    И да искаш не може се отърва от тази такса. Имат коли се пеленгатори, като нацистите и следят , този който не плаща дали гледа. Хванат ли го, глобата е хиляди лири.

    09:49 09.11.2025

  • 19 Анонимен

    3 1 Отговор
    ВВС е най-обективната медия,която е излъгала без да иска.Излязла от пътя и тръгнала по кози пътеки.Започнала да изкривява действителността до степен президентът Д.Тръмп да започне наказателни мерки.

    09:56 09.11.2025

  • 20 Пипи

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Ти да не си бил муха на стената, та чу всичко? Измишльотини копейски.

    10:03 09.11.2025

  • 21 Перо

    2 0 Отговор
    Англичаните са най-вредните за Европа и света! Винаги са били наши врагове! Добре, че томитата са много слаби воиници и не смеят да се намесват в съвременните войни, въпреки доброто въоръжение! Само бълват ционистка пропаганда! Рошавия циганин, през 2022 г. спря ционисткия шут да подпише мирни преговори с Русия, без териториални и други отстъпки, сега днешния циганин да го спасява!

    10:16 09.11.2025