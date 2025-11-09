Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит обвини британската медийна корпорация BBC в публикуване на дезинформация.

„Това е напълно, 100% фалшива новина и не си струва времето, което великите хора на Обединеното кралство прекарват в гледане“, каза тя пред британския вестник The Telegraph.

Коментарите на Ливит последваха разкритие на изданието, че новина за президента на САЩ Доналд Тръмп е била редактирана. Фрагменти от речта на американския лидер във видеото на BBC били монтирани по такъв начин, че изглеждало, че Тръмп призовава за щурмуване на Капитолия на 6 януари 2021 г.

Забележките, в които на Тръмп призовал за необходимостта от изразяване на граждански позиции чрез мирни средства, били изрязани.

Редактирането на видеото беше „умишлено нечестно и селективно“, каза Ливит пред The ​​Telegraph. „Британските данъкоплатци са принудени да плащат сметката за лява пропагандна машина“, заключи тя.