Япония регистрира земетресение с магнитуд 6,7 и предупреждение за цунами

Японската метеорологична агенция съобщи за силно земетресение с магнитуд 6,7, регистрирано днес край северното крайбрежие на страната, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Трусът е усетен в префектура Ивате и е имал дълбочина 10 километра под морската повърхност.
В резултат на събитието властите издадоха предупреждение за опасност от цунами, призовавайки жителите да се отдалечат от крайбрежните райони, съобщи японската обществена телевизия NHK. Очаква се вълната да достигне приблизително един метър височина.
