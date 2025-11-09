Новини
Япония регистрира земетресение с магнитуд 6,7 и предупреждение за цунами

Япония регистрира земетресение с магнитуд 6,7 и предупреждение за цунами

9 Ноември, 2025 12:16

Силният трус е разтърсил префектура Ивате, а жителите са призовани да се отдалечат от крайбрежието

Япония регистрира земетресение с магнитуд 6,7 и предупреждение за цунами - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Японската метеорологична агенция съобщи за силно земетресение с магнитуд 6,7, регистрирано днес край северното крайбрежие на страната, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Трусът е усетен в префектура Ивате и е имал дълбочина 10 километра под морската повърхност.

В резултат на събитието властите издадоха предупреждение за опасност от цунами, призовавайки жителите да се отдалечат от крайбрежните райони, съобщи японската обществена телевизия NHK. Очаква се вълната да достигне приблизително един метър височина.


Япония
