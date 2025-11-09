„Хамас“ се съгласи да предаде тялото на израелски войник, убит през 2014 г.

Военното крило на радикалната палестинска групировка „Хамас“ съобщи, че днес в 14:00 ч. местно време (съвпадащо с българското) ще предаде тялото на израелския военнослужещ Хадар Голдин, убит през 2014 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според информацията на Бригадите „Изедин ал Касам“, останките са били локализирани в тунел под град Рафах, в южната част на ивицата Газа. Голдин, офицер от израелската армия, е загинал по време на засада, извършена от палестински бойци по време на войната между Израел и „Хамас“ през 2014 г.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, постигнато миналия месец, „Хамас“ освободи 20 живи израелски заложници, държани в Газа, в замяна на почти 2000 палестински затворници. Уговорката включва и предаване на телата на 28 убити заложници срещу тленните останки на 360 палестински бойци.

До момента групировката е върнала на Израел телата на 23 заложници и е получила останките на 3000 палестинци, отбелязва Ройтерс.