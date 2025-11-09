Новини
„Хамас“ се съгласи да предаде тялото на израелски войник, убит през 2014 г.

9 Ноември, 2025 14:53 598 6

Останките на Хадар Голдин са открити в тунел под Рафах и ще бъдат предадени в рамките на договореното примирие

„Хамас“ се съгласи да предаде тялото на израелски войник, убит през 2014 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Военното крило на радикалната палестинска групировка „Хамас“ съобщи, че днес в 14:00 ч. местно време (съвпадащо с българското) ще предаде тялото на израелския военнослужещ Хадар Голдин, убит през 2014 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според информацията на Бригадите „Изедин ал Касам“, останките са били локализирани в тунел под град Рафах, в южната част на ивицата Газа. Голдин, офицер от израелската армия, е загинал по време на засада, извършена от палестински бойци по време на войната между Израел и „Хамас“ през 2014 г.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, постигнато миналия месец, „Хамас“ освободи 20 живи израелски заложници, държани в Газа, в замяна на почти 2000 палестински затворници. Уговорката включва и предаване на телата на 28 убити заложници срещу тленните останки на 360 палестински бойци.

До момента групировката е върнала на Израел телата на 23 заложници и е получила останките на 3000 палестинци, отбелязва Ройтерс.


Израел
Оценка от 0 гласа.
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 газа

    6 1 Отговор
    2014 ! Мумифицирали са го.

    Коментиран от #2

    14:57 09.11.2025

  • 2 И го

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "газа":

    Препарирали.

    14:58 09.11.2025

  • 3 Софиянец

    5 1 Отговор
    След 11 години останало ли е нещо за връщане? Явно ционистки призрак ще им изпратят 😅

    15:16 09.11.2025

  • 4 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Кокали ,по точно казано колко милосърдно и еврейско само ,вземаш 23 даваш 3000 и то на открадната и окупирана държава ,ти да видиш ще се разплача от умиление

    15:16 09.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.