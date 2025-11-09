Новини
Земетресение с магнитуд 4,5 разтърси северозападна Турция

9 Ноември, 2025 16:24 738 1

Трусът е усетен в Балъкесир и Истанбул, без съобщения за жертви или щети

Земетресение с магнитуд 4,5 разтърси северозападна Турция - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 4,5 бе регистрирано днес в северозападния турски окръг Балъкесир, като трусът е усетен и в съседните райони, включително в Истанбул, съобщава изданието „Тюркийе тудей“, предава БТА.

Трусът е станал в 11:58 местно време (10:58 българско) с епицентър в района на град Съндъргъ и дълбочина 7,14 километра, според данни на Дирекцията за управление при бедствия и аварии (AFAD).

Изданието напомня, че това следва по-силно земетресение с магнитуд 6,1 на 27 октомври в същата зона, което причини разрушения и паника сред местното население. Преди това, на 10 август, друг трус със същия магнитуд в Съндъргъ отне живота на двама души и рани 29.

Според първоначалните данни на AFAD, днешният трус не е причинил сериозни щети или пострадали хора, но властите продължават да следят ситуацията отблизо.

По-рано тази седмица районът бе засегнат и от земетресение с магнитуд 4,9, усетено в Истанбул и Измир, припомня „Тюркийе тудей“.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 БАН

    1 0 Отговор
    Пече се скоро и у нас…

    17:16 09.11.2025

