Сенатът на САЩ одобри пакет от законопроекти за прекратяване на спирането на работата на правителството

Сенатът на САЩ одобри пакет от законопроекти за правителствено финансиране, насочен към прекратяване на най-дългото спиране на работата на кабинета в историята, според предаване на живо на уебсайта на Сената, стана ясно от прякото излъчване на C-SPAN.

Пакетът получи подкрепата на 60 сенатори - минимално необходимият брой за одобрение.

Четиридесет законодатели гласуваха против него.

Той е предназначен да осигури финансиране за Конгреса и неговите агенции за подкрепа, Министерството на земеделието, включително плащания по SNAP, и Администрацията по храните и лекарствата (FDA), програми и помощи за ветерани, както и строителни проекти на Пентагона за фискалната 2026 година.

Останалата част от правителството ще бъде финансирана чрез резолюция за продължаващо финансиране, в сила до 30 януари 2026 г.

Пакетът също така отменя масовите съкращения на федерални служители, започнали на 1 октомври.

След процедурното гласуване се очаква Сенатът да проведе окончателно гласуване, след което пакетът ще бъде приет от Камарата на представителите и изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис.

Новата фискална година в САЩ започна на 1 октомври без одобрен от Конгреса държавен бюджет. Това принуди федералното правителство да преустанови дейността си, засягайки до 40 процента от работната сила - над 800 000 души. Републиканците контролират и двете камари на Конгреса, но се нуждаят от 60 гласа, за да приемат законопроекта, за да продължат да финансират правителството в Сената. Управляващата партия в момента държи 53 места.

Тръмп обвини демократите за затварянето. Той обеща да използва спирането на работата на правителството, за да въведе мащабни съкращения на персонала и заплатите, както и да премахне програми, които републиканците не харесват.

Над 2100 редовни пътнически полета са били анулирани по последни данни в САЩ вчера заради частичното спиране на работата на федералното правителство вследствие на бюджетната парализа, предаде Асошиейтед прес, като се позова на специализирания уебсайт "ФлайтЪуер" (FlightAware).



Около 7000 полета са закъснели.



Федералната авиационна администрация изпитва недостиг на персонал, най-вече на диспечери. В резултат вече три дни са отменяни полети - повече от 1000 в петък и над 1500 в събота, преди в неделя да бъде преминат прагът от 2 хиляди.



Вчера американският министър на транспорта Шон Дъфи предупреди, че въздушният трафик в страната може скоро да бъде сведен до минимум.



В края на месеца в САЩ отбелязват Деня на благодарността - период, през който десетки милиони хора пътуват, за да посрещнат празника с роднини и близки.