Сирийският президент се среща с Доналд Тръмп в Белия дом

Сирийският президент Ахмед аш-Шараа, който е на посещение в Съединените щати, се срещна с представители на организации на сирийците там, предаде БНР.
Според арабски медии той ги е информирал, че се работи по ново споразумение за сигурност с Израел. По думите на президента Дамаск иска израелската страна да се върне в границите си отпреди падането от власт на Башар Асад.
Планирано е по-късно днес сирийският лидер да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. Външният министър Асад аш-Шайбани, който също е във Вашингтон, заяви, че двамата ще обсъждат много въпроси, включително премахването на санкциите срещу страната и подобряването на отношенията между Съединените щати и Сирия.
Според специалния американски пратеник в арабската държава Том Барак по време на визитата се очаква Аш-Шараа да подпише споразумение за присъединяване към ръководената от Вашингтон коалиция за борба с Ислямска държава. Смята се и че той ще се опита да договори американско финансиране за възстановяването на Сирия.
По оценка на Световната банка за целта ще са нужни около 216 милиарда долара
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трагедия
05:29 10.11.2025
2 къпан престъпник
Коментиран от #13
05:42 10.11.2025
3 И Киев е Руски
Коментиран от #17
05:46 10.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Факт
До коментар #6 от "Громико":То мозъкът не боли, щом не го ползваш, нали?
06:06 10.11.2025
8 мушмул
До коментар #6 от "Громико":Това какво общо има с темата? Пък и със Зеленката са адаши по имена. Що се отнася до фамилията, на български може да си е перефразираш, както искаш в зависимост от комплексите си. Путин може да идва и от путетупкател-валяк по нашему. Интересни заигравки с езиците, да не ти се случи в Турция да си поискаш сок на български, че може да бъдеш изненадан!
06:09 10.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #6 от "Громико":Когато поляк иска да ти покаже гущер,
ТИ ВИКА :
ЯЖ ЧУР КА ❗
А нещо за автомобилите
ЖАЛКО/БЕДА
( Шкода)
да напишеш❗
06:27 10.11.2025
11 Хайо
06:28 10.11.2025
12 Кресна
06:29 10.11.2025
13 Хаха
До коментар #2 от "къпан престъпник":Направо да го подготвят да замести Тръмп след мандата му.
06:30 10.11.2025
14 Хайо
До коментар #4 от "стоян георгиев":Не само мирни ,с Християни .
06:31 10.11.2025
15 Ний ша Ва упрайм
06:32 10.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мдааа...
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Вълкът станал агне... повярвах.
07:03 10.11.2025
18 Перо
07:21 10.11.2025