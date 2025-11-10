Сирийският президент се среща с Доналд Тръмп в Белия дом

Сирийският президент Ахмед аш-Шараа, който е на посещение в Съединените щати, се срещна с представители на организации на сирийците там, предаде БНР.

Според арабски медии той ги е информирал, че се работи по ново споразумение за сигурност с Израел. По думите на президента Дамаск иска израелската страна да се върне в границите си отпреди падането от власт на Башар Асад.



Планирано е по-късно днес сирийският лидер да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. Външният министър Асад аш-Шайбани, който също е във Вашингтон, заяви, че двамата ще обсъждат много въпроси, включително премахването на санкциите срещу страната и подобряването на отношенията между Съединените щати и Сирия.



Според специалния американски пратеник в арабската държава Том Барак по време на визитата се очаква Аш-Шараа да подпише споразумение за присъединяване към ръководената от Вашингтон коалиция за борба с Ислямска държава. Смята се и че той ще се опита да договори американско финансиране за възстановяването на Сирия.



По оценка на Световната банка за целта ще са нужни около 216 милиарда долара