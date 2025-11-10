Новини
Сирийският президент се среща с Доналд Тръмп в Белия дом

10 Ноември, 2025 05:14, обновена 10 Ноември, 2025 05:19 650 18

Ахмед аш-Шараа е информирал сирийската общност в САЩ, че се работи по ново споразумение за сигурност с Израел

Сирийският президент се среща с Доналд Тръмп в Белия дом - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Сирийският президент Ахмед аш-Шараа, който е на посещение в Съединените щати, се срещна с представители на организации на сирийците там, предаде БНР.

Според арабски медии той ги е информирал, че се работи по ново споразумение за сигурност с Израел. По думите на президента Дамаск иска израелската страна да се върне в границите си отпреди падането от власт на Башар Асад.

Планирано е по-късно днес сирийският лидер да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. Външният министър Асад аш-Шайбани, който също е във Вашингтон, заяви, че двамата ще обсъждат много въпроси, включително премахването на санкциите срещу страната и подобряването на отношенията между Съединените щати и Сирия.

Според специалния американски пратеник в арабската държава Том Барак по време на визитата се очаква Аш-Шараа да подпише споразумение за присъединяване към ръководената от Вашингтон коалиция за борба с Ислямска държава. Смята се и че той ще се опита да договори американско финансиране за възстановяването на Сирия.

По оценка на Световната банка за целта ще са нужни около 216 милиарда долара


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трагедия

    15 0 Отговор
    Нали сириецът го квалифицираха като международен терорист? Сега има достъп за преговори с най-високия шеф на света. Политика, политика на ... лицемерието.

    05:29 10.11.2025

  • 2 къпан престъпник

    11 0 Отговор
    от ислямска държава, дайте му паспорт и да става кмет на фашингтон

    Коментиран от #13

    05:42 10.11.2025

  • 3 И Киев е Руски

    11 0 Отговор
    Може ли до вчера да си бил терорист за САЩ а днес вече да не си

    Коментиран от #17

    05:46 10.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Громико":

    То мозъкът не боли, щом не го ползваш, нали?

    06:06 10.11.2025

  • 8 мушмул

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Громико":

    Това какво общо има с темата? Пък и със Зеленката са адаши по имена. Що се отнася до фамилията, на български може да си е перефразираш, както искаш в зависимост от комплексите си. Путин може да идва и от путетупкател-валяк по нашему. Интересни заигравки с езиците, да не ти се случи в Турция да си поискаш сок на български, че може да бъдеш изненадан!

    06:09 10.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Громико":

    Когато поляк иска да ти покаже гущер,
    ТИ ВИКА :
    ЯЖ ЧУР КА ❗
    А нещо за автомобилите
    ЖАЛКО/БЕДА
    ( Шкода)
    да напишеш❗

    06:27 10.11.2025

  • 11 Хайо

    4 0 Отговор
    Отишъл е на гости при създателите си ...в какъв свят живеем .Уж най демократичната държава ,а създава главорези и ги поема с почести .Луд свят .

    06:28 10.11.2025

  • 12 Кресна

    5 0 Отговор
    Сириеца олицетворява самата Сащ .Държава терорист ,а зад костюма си крие фалша на демокрацията .

    06:29 10.11.2025

  • 13 Хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "къпан престъпник":

    Направо да го подготвят да замести Тръмп след мандата му.

    06:30 10.11.2025

  • 14 Хайо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Не само мирни ,с Християни .

    06:31 10.11.2025

  • 15 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    терористи с кустуми

    06:32 10.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мдааа...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Вълкът станал агне... повярвах.

    07:03 10.11.2025

  • 18 Перо

    1 0 Отговор
    Тоя е единствения джихадист, който пряко се информира и договаря с основните фактори в района: Русия, САЩ, Израел и Турция! Иска да разбере къде се намира и какво да се прави! Това е разумна политика! Всички негови предшественици за кратко време или дълготрайно, водиха едностранна политика, без зачитане правата и интересите на другата част от населението! Проблемът е да не залитне в друга крайност и да се върне на старото място със смяна на господаря!

    07:21 10.11.2025