Politico: Властите в Ню Йорк се готвят да разположат Националната гвардия в града по заповед на Тръмп

10 Ноември, 2025 05:36, обновена 10 Ноември, 2025 05:45

Губернаторът Кати Хочул е обезпокоена от евентуалните действия на президента в отговор на избирането на Зохран Мамдани за кмет

Politico: Властите в Ню Йорк се готвят да разположат Националната гвардия в града по заповед на Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Властите в Ню Йорк се готвят да разположат Националната гвардия в града по заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава Politico, позовавайки се на свои източници.

„Според няколко висши представители, широк кръг от видни служители на Ню Йорк се срещат зад кулисите от седмици, за да обсъждат евентуалното разполагане на Националната гвардия или други федерални агенти в Ню Йорк от Тръмп“, се казва в съобщението.

Според изданието, губернаторът Кати Хочул, обезпокоена от евентуалните действия на Тръмп в отговор на избирането на Зохран Мамдани за кмет на Ню Йорк, е създала виртуална работна група и е провела серия от срещи.

„Нашата цел е да предотвратим, а ако не можем да предотвратим, тогава се надяваме, че можем да забавим“, обясни директорът на Службата за вътрешна сигурност и управление на извънредни ситуации в щата Ню Йорк Джаки Брей.

Преди това демократът социалист Мамдани спечели изборите за кмет в Ню Йорк. Той стана най-младият кмет за настоящия век и първият мюсюлманин, заемал поста. Мамдани се застъпва за създаването на хранителни магазини с ниски цени, замразяване на наемите на някои градски жилища и премахване на автобусните билети. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Мамдани "комунист", заканвайки се да прекрати федералната помощ за Ню Йорк.

През септември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви планове за разполагане на Националната гвардия за ограничаване на престъпността в Ню Йорк, както и в Чикаго, Мемфис и Ню Орлиънс.
Преди това Тръмп прехвърли някои правомощия на правоприлагащите органи във Вашингтон на федерално ниво, позовавайки се на безпрецедентни нива на престъпност в града. При временното извънредно положение Националната гвардия е разположена на няколко места.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 стоян георгиев

    10 4 Отговор
    Най терористичната държава в света, най накрая си получи гражданската война! Ще гледам с удоволствие шоуто.

    Коментиран от #3

    05:51 10.11.2025

  • 2 Властите

    2 2 Отговор
    в Ню Йорк,са независими от Тръмп!

    06:01 10.11.2025

  • 3 си ли

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    биполярен?

    06:01 10.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нови

    4 0 Отговор
    моди от Лондон сити за кметски наместници )))

    06:19 10.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Време беше Кра вария да получи това дето сееше по -света десетилетия.

    07:23 10.11.2025