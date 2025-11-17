Русия удари Харковска област! Трима души бяха убити и десет ранени при ракетната атака

Руски ракетен удар в източния украински град Балаклия, Харковска област, уби трима души, а десет, сред които трима тийнейджъри, бяха ранени, предаде Ройтерс, като се позова на днешно изявление на Харковската областна военна администрация, пише БТА.

Извършеното тази нощ нападение нанесе щети на многоетажни жилищни блокове и на редица автомобили в центъра на града, заяви началникът на администрацията на граничещата с Русия област Олег Синегубов.

Снимка, предоставена от областните власти, показва повредената фасада на многоетажна тухлена сграда, която е с избити прозорци. От горен етаж излизат пламъци, а наоколо се виждат отломки и изпочупени клони.

Началникът на градската военна администрация на Балаклия Витали Карабанов отбеляза, че сред пострадалите има тийнейджъри, и съобщи, че девет души от ранените са приети в болница.

На този етап Москва не е коментирала атаката, уточнява Ройтерс, като отбелязва, че информацията на Карабанов не може да бъде проверена по независим път.

Русия редовно обстрелва с ракети, дронове и артилерия втория по големина град в Украйна - Харков, разрушавайки жилища и инфраструктура, като прекъсва енерегоснабдяването и подлага местните жители на постоянни сигнали за тревога.

Ток през изминалата нощ нямаше в части от Харковска област, включително в южния град Изюм, след руски атаки снощи, които раниха 14-годишно дете, обявиха градските власти в "Телеграм".