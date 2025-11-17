Русия удари Харковска област! Трима души бяха убити и десет ранени при ракетната атака

Руски ракетен удар в източния украински град Балаклия, Харковска област, уби трима души, а десет, сред които трима тийнейджъри, бяха ранени, предаде Ройтерс, като се позова на днешно изявление на Харковската областна военна администрация, пише БТА.
Извършеното тази нощ нападение нанесе щети на многоетажни жилищни блокове и на редица автомобили в центъра на града, заяви началникът на администрацията на граничещата с Русия област Олег Синегубов.
Снимка, предоставена от областните власти, показва повредената фасада на многоетажна тухлена сграда, която е с избити прозорци. От горен етаж излизат пламъци, а наоколо се виждат отломки и изпочупени клони.
Началникът на градската военна администрация на Балаклия Витали Карабанов отбеляза, че сред пострадалите има тийнейджъри, и съобщи, че девет души от ранените са приети в болница.
На този етап Москва не е коментирала атаката, уточнява Ройтерс, като отбелязва, че информацията на Карабанов не може да бъде проверена по независим път.
Русия редовно обстрелва с ракети, дронове и артилерия втория по големина град в Украйна - Харков, разрушавайки жилища и инфраструктура, като прекъсва енерегоснабдяването и подлага местните жители на постоянни сигнали за тревога.
Ток през изминалата нощ нямаше в части от Харковска област, включително в южния град Изюм, след руски атаки снощи, които раниха 14-годишно дете, обявиха градските власти в "Телеграм".
1 Pyccкий Карлик
Горят Тула, Суджа, Новоросийск и Кранодар !!!
Кой рече че Ф-ките нилитали ? 😁
Коментиран от #10, #12, #15
13:29 17.11.2025
2 РФ трябва да се разруши !
Коментиран от #7
13:30 17.11.2025
3 Господар
ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.
13:31 17.11.2025
4 Зевс
13:33 17.11.2025
5 Това е сигнал
13:34 17.11.2025
6 Били са
13:42 17.11.2025
7 русич..
До коментар #2 от "РФ трябва да се разруши !":Чем меньше бандерцов-темь лучьше..оти препъниха бг-то
13:48 17.11.2025
8 9689
13:48 17.11.2025
9 Смешник
13:48 17.11.2025
10 хикочко..
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Шизо гномчето,пак сънува мокри бандерски сънища
13:52 17.11.2025
11 ха-ха
13:55 17.11.2025
12 Батее...
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Ама ти не се прайш на алтаф! А кви ракети си яздил и са ти гърмели у зазо, ич не ни интересува!
13:57 17.11.2025
13 Абе,
13:58 17.11.2025
14 Кон боб яде ли?
14:01 17.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мдаааа
14:04 17.11.2025
18 Дедо ви...
Десетки мощни експлозии: бизпилотници „Геран“ са поразили вражески цели през нощта.
Мащабен пожар избухна в пристанището на Измаил в Одеска област.
Експлозии бяха чути и в Изюм и Балаклия в Харковска област, както и в Днепропетровска и Черниговска области.
14:06 17.11.2025
19 Рублевка
14:15 17.11.2025
20 бандерланд капут
Държава я направиха Ленин, Троцки и болшевиките с ЧЕРВЕНИТЕ ПЕТОЛЪЧКИ. Те принудиха изучаването на селските наречия, под името "украински език". Тяхното дело продължи ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАР НА КПСС, НИКИТА ХРУШЧОВ, който им подари Крим.
14:18 17.11.2025
21 Pyccкий Карлик
Най-голямото руско предприятие за производство на силиций АО "Кремний" в Иркутска област хлопва кепенци !!! Разотиваме се всички, сбогом робот Вася.
Така и не можа нито да проходиш, нито да проговориш 😁
Коментиран от #22
14:22 17.11.2025
22 Фалитите МЕСЕЧНО В ЕС
До коментар #21 от "Pyccкий Карлик":Са над 100 000! И какво? Да ревем за АО "Кремний" в Иркутска област? Ние си имаме свой проблеми.
Коментиран от #23
14:25 17.11.2025
23 Pyccкий Карлик
До коментар #22 от "Фалитите МЕСЕЧНО В ЕС":Аз не рева !!!
Радвам се 😄🍻
14:33 17.11.2025