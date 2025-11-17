Новини
Свят »
Украйна »
Русия удари Харковска област! Трима души бяха убити и десет ранени при ракетната атака
  Тема: Украйна

Русия удари Харковска област! Трима души бяха убити и десет ранени при ракетната атака

17 Ноември, 2025 13:27 955 23

На този етап Москва не е коментирала атаката, уточнява Ройтерс, като отбелязва, че информацията на Карабанов не може да бъде проверена по независим път

Русия удари Харковска област! Трима души бяха убити и десет ранени при ракетната атака - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руски ракетен удар в източния украински град Балаклия, Харковска област, уби трима души, а десет, сред които трима тийнейджъри, бяха ранени, предаде Ройтерс, като се позова на днешно изявление на Харковската областна военна администрация, пише БТА.

Извършеното тази нощ нападение нанесе щети на многоетажни жилищни блокове и на редица автомобили в центъра на града, заяви началникът на администрацията на граничещата с Русия област Олег Синегубов.

Снимка, предоставена от областните власти, показва повредената фасада на многоетажна тухлена сграда, която е с избити прозорци. От горен етаж излизат пламъци, а наоколо се виждат отломки и изпочупени клони.

Началникът на градската военна администрация на Балаклия Витали Карабанов отбеляза, че сред пострадалите има тийнейджъри, и съобщи, че девет души от ранените са приети в болница.

На този етап Москва не е коментирала атаката, уточнява Ройтерс, като отбелязва, че информацията на Карабанов не може да бъде проверена по независим път.

Русия редовно обстрелва с ракети, дронове и артилерия втория по големина град в Украйна - Харков, разрушавайки жилища и инфраструктура, като прекъсва енерегоснабдяването и подлага местните жители на постоянни сигнали за тревога.

Ток през изминалата нощ нямаше в части от Харковска област, включително в южния град Изюм, след руски атаки снощи, които раниха 14-годишно дете, обявиха градските власти в "Телеграм".


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Pyccкий Карлик

    44 38 Отговор
    Нощес пък ударих Русията с F-16 Block 70.
    Горят Тула, Суджа, Новоросийск и Кранодар !!!
    Кой рече че Ф-ките нилитали ? 😁

    Коментиран от #10, #12, #15

    13:29 17.11.2025

  • 2 РФ трябва да се разруши !

    33 36 Отговор
    Поредния терористичен акт на московските Bapваpи.

    Коментиран от #7

    13:30 17.11.2025

  • 3 Господар

    38 33 Отговор
    След като са убили 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили точково и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.

    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    13:31 17.11.2025

  • 4 Зевс

    35 1 Отговор
    Слаба работа, евреите убиват по 30-40 души само не една опашка за помощи.

    13:33 17.11.2025

  • 5 Това е сигнал

    23 1 Отговор
    за цивилните да напуснат.

    13:34 17.11.2025

  • 6 Били са

    25 1 Отговор
    с бради, униформи и свастики

    13:42 17.11.2025

  • 7 русич..

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "РФ трябва да се разруши !":

    Чем меньше бандерцов-темь лучьше..оти препъниха бг-то

    13:48 17.11.2025

  • 8 9689

    5 6 Отговор
    Тези руснаци не стрелят ли срещу войници?

    13:48 17.11.2025

  • 9 Смешник

    20 1 Отговор
    Тези щети са най вероятно от украинското Пво Иначе доста укронацисти и наемници са дали фира

    13:48 17.11.2025

  • 10 хикочко..

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Шизо гномчето,пак сънува мокри бандерски сънища

    13:52 17.11.2025

  • 11 ха-ха

    19 1 Отговор
    Убили 2-3 и голям рев ! Ако беше война , а не СВО, щяха да са повече .

    13:55 17.11.2025

  • 12 Батее...

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Ама ти не се прайш на алтаф! А кви ракети си яздил и са ти гърмели у зазо, ич не ни интересува!

    13:57 17.11.2025

  • 13 Абе,

    15 8 Отговор
    Анатолчо,забрави да кажеш и за двете бебета , с бради и натовски нашивки ...

    13:58 17.11.2025

  • 14 Кон боб яде ли?

    8 16 Отговор
    Ще дойде време за разплата и възмездие ... Всяко руско зло ще бъде наказано!

    14:01 17.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мдаааа

    13 3 Отговор
    Гай, плотановком Василевко и Двуреченко днес загубуха своето стратегическо значение

    14:04 17.11.2025

  • 18 Дедо ви...

    13 0 Отговор
    Абе как така удрят многоетажни сгради и цивилни жертви а цялата покрайнина без ток, вода и газ
    Десетки мощни експлозии: бизпилотници „Геран“ са поразили вражески цели през нощта.
    Мащабен пожар избухна в пристанището на Измаил в Одеска област.
    Експлозии бяха чути и в Изюм и Балаклия в Харковска област, както и в Днепропетровска и Черниговска области.

    14:06 17.11.2025

  • 19 Рублевка

    6 0 Отговор
    Много е тъжно, че в крайна тийнейджъри вече служат в армията, но на война като на война. Мъжете привършиха, ще привършат и тийнейджърите.

    14:15 17.11.2025

  • 20 бандерланд капут

    3 0 Отговор
    Украйна е територия, която никога не е била държава. Територията е била част от Великото Литовско и Руско княжество, където на 95% от земите се е говорело на руски, А НЕ НА ЛИТОВСКИ ИЛИ УКРАИНСКИ. Там са минали поляци, татари, хазари и никога не е имало език, писменост и държавност. Имало е селски диалекти, но в градовете винаги се е говорело по руски. На руски се е водело и делопроизводството.
    Държава я направиха Ленин, Троцки и болшевиките с ЧЕРВЕНИТЕ ПЕТОЛЪЧКИ. Те принудиха изучаването на селските наречия, под името "украински език". Тяхното дело продължи ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАР НА КПСС, НИКИТА ХРУШЧОВ, който им подари Крим.

    14:18 17.11.2025

  • 21 Pyccкий Карлик

    1 6 Отговор
    А те така.....

    Най-голямото руско предприятие за производство на силиций АО "Кремний" в Иркутска област хлопва кепенци !!! Разотиваме се всички, сбогом робот Вася.
    Така и не можа нито да проходиш, нито да проговориш 😁

    Коментиран от #22

    14:22 17.11.2025

  • 22 Фалитите МЕСЕЧНО В ЕС

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Pyccкий Карлик":

    Са над 100 000! И какво? Да ревем за АО "Кремний" в Иркутска област? Ние си имаме свой проблеми.

    Коментиран от #23

    14:25 17.11.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Фалитите МЕСЕЧНО В ЕС":

    Аз не рева !!!
    Радвам се 😄🍻

    14:33 17.11.2025

