Западните страни започват да разбират, че не могат да победят Русия с помощта на Украйна, заявява постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя в интервю за руските медии, предава "Известия", цитирана от Фокус.



"Това не е толкова конфликт с Украйна, колкото със самия Запад, за който Украйна е просто инструмент, с който се опитват да победят Русия. Всъщност те говорят за това все по-малко, защото започват да разбират, че е невъзможно“, заявява Небензя.



Той посочва, че "администрацията на американския президент Доналд Тръмп, въпреки че искрено иска да види края на украинската криза, вероятно не разбира нейната в тяхната същност".



"Американската администрация, с всичките си добри намерения, не разбира може би най-важното - че корените на този конфликт са много по-дълбоки, отколкото предполагат", добавя руският дипломат.



Небензя също така подчертава, че прекратяването на огъня и замразяването на конфликта на фронтовата линия няма да решат причините за него.



"Прекратяването на огъня, за което (Володимир) Зеленски и европейците сега отчаяно призовават, само отразява трудното им положение на бойното поле, липсата на човешки ресурси и желанието за почивка, за да снабдят Украйна с оръжия и да продължат боевете. Но това не решава причината за конфликта“, заявява Небензя.

Още новини от Украйна