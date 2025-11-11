Новини
11 Ноември, 2025 13:53 837 38

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • василий небензя

Американската администрация, с всичките си добри намерения, не разбира може би най-важното - че корените на този конфликт са много по-дълбоки, отколкото предполагат, добавя Василий Небензя

Постоянният представител на Москва в ООН: Западът започна да разбира, че не може да победи Русия чрез Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Западните страни започват да разбират, че не могат да победят Русия с помощта на Украйна, заявява постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя в интервю за руските медии, предава "Известия", цитирана от Фокус.

"Това не е толкова конфликт с Украйна, колкото със самия Запад, за който Украйна е просто инструмент, с който се опитват да победят Русия. Всъщност те говорят за това все по-малко, защото започват да разбират, че е невъзможно“, заявява Небензя.

Той посочва, че "администрацията на американския президент Доналд Тръмп, въпреки че искрено иска да види края на украинската криза, вероятно не разбира нейната в тяхната същност".

"Американската администрация, с всичките си добри намерения, не разбира може би най-важното - че корените на този конфликт са много по-дълбоки, отколкото предполагат", добавя руският дипломат.

Небензя също така подчертава, че прекратяването на огъня и замразяването на конфликта на фронтовата линия няма да решат причините за него.

"Прекратяването на огъня, за което (Володимир) Зеленски и европейците сега отчаяно призовават, само отразява трудното им положение на бойното поле, липсата на човешки ресурси и желанието за почивка, за да снабдят Украйна с оръжия и да продължат боевете. Но това не решава причината за конфликта“, заявява Небензя.

Русия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бензъл

    22 8 Отговор
    Тия в ЕС розови сънища сънуват.Историята помни и се наложи руснаците отново да я пренаписват

    Коментиран от #21

    13:55 11.11.2025

  • 3 честен ционист

    12 9 Отговор
    На опашката след Украйна са влаха, ляха, и Ганя. До пълна победа.

    Коментиран от #6, #13

    13:55 11.11.2025

  • 4 Някой си

    13 15 Отговор
    На Западът му е през дедовият за русия!!!

    Коментиран от #7

    13:56 11.11.2025

  • 5 Нищо ново

    13 13 Отговор
    Демагогията на рашистите е необятна като Вселената. Тълкуват всичко както дявола чете Евангелието.

    Коментиран от #8, #23

    13:57 11.11.2025

  • 6 Копейкотрошач

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Пази вратлето!!

    Коментиран от #37

    13:57 11.11.2025

  • 7 Некой си

    10 8 Отговор

    До коментар #4 от "Някой си":

    Западат де западат стремглаво надолу

    Коментиран от #19

    13:57 11.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трол

    1 13 Отговор
    Западът до последно ще побеждава Русия чрез Украйна.

    13:59 11.11.2025

  • 10 Не готов за бой

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ьъъфрр":

    Давай фронта те чака.Зад клавиатурата е лесно нали

    13:59 11.11.2025

  • 11 пешо

    8 9 Отговор
    руснаците май не могат да разберат че заради тая война са се върнали в 19ти век

    14:00 11.11.2025

  • 12 Механик

    12 2 Отговор
    Те отдавна са го разбрали, но все още наливат пари в агитация и оръжие, защото когато и народите им разберат истината, ще има яки бунтове. Ще се търси отговорност, защо ядохме чувала със сол, след като ядем и тоягата.

    Коментиран от #16, #34

    14:00 11.11.2025

  • 13 Ти пък !

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    нас къде ни туряш? Ние тук сме развели отдавна белия байряк и той си се вее на воля , но никой не му обръща внимание. Кадърните и работоспособни хора изпобягаха на запад да бачкат за пари вместо да стоят тук за жълти стотинки, а пък тези управляващи политици се оплакват, че видите ли нацията била от болни и инвалиди. А бре аланкоолу ами че те хората ако бяха здрави и работоспособни щяха ли да стоят в България да си управжнявате върху тях управленските недъзи бре ? Бива ли да сте чак толкоз хамави да се не сещате за какво иде реч?

    Коментиран от #25

    14:01 11.11.2025

  • 14 Запада

    6 8 Отговор
    Започна да разбира, че Русия няма място в цивилизования свят.

    14:02 11.11.2025

  • 15 Пора

    5 6 Отговор
    Путинова русия умира.

    14:02 11.11.2025

  • 16 Варненец

    5 6 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    А раша какво разбра от тридневната, дето ще станат четири години, те победиха ли Украйна?

    Коментиран от #22, #29

    14:02 11.11.2025

  • 17 Оффф

    6 6 Отговор
    Хем говняно, хем голямо, както казват хората ! Край Киев ги направиха за смях, вече близо 4 години нищо съществено на фронта, черноморският им флот и той за смях....... и пак продължават да се пъчат ! Пуууу......... !!!

    14:03 11.11.2025

  • 18 Янко Видрарски

    4 6 Отговор
    Небензя е такъв боклук . С кремък трябва да го дерат .

    14:03 11.11.2025

  • 19 Оди у Русиа

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Некой си":

    Да вървиш нагоре.

    14:04 11.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Отговор

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бензъл":

    Така ще пренапишат рушляците историята този път, че след време хората ще се чудят, къде е била тази "държава", щото тя няма да съществува на картата на света.

    14:06 11.11.2025

  • 22 Ватенките щели да обграждат Купянск

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Варненец":

    На 7 километра от руската граница .На 4 година.
    😂😂😂

    14:06 11.11.2025

  • 23 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Нищо ново":

    Даже Урсула го каза в прав текст:-"Ние трябва да победим Русия",ама на теб рашисти ти се привиждат.

    Коментиран от #30, #36

    14:08 11.11.2025

  • 24 РИА Новости

    4 4 Отговор
    Сигурно не може . Обаче има един денайл после ще я победи много лесно.
    Русия свърши много оръжия ири и намаляха сериозно. Няма вече черноморски флот . Има криза за горива . Задава се криза за храни. .Много сериозно е намален капацитетът набиране на жива сила .

    Копей може ли да мисли или е кон с капаци .

    14:09 11.11.2025

  • 25 И забележете

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ти пък !":

    Българите избягаха на Запад, а не в Русия!

    Коментиран от #31

    14:09 11.11.2025

  • 26 Добър ден!

    2 4 Отговор
    Другари комунисти Артилеристи Механици и друга подобна иzzмет,где МОЧАТА?

    Коментиран от #32

    14:09 11.11.2025

  • 27 Настоящият

    2 4 Отговор
    Русия е вече победена.

    14:10 11.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Варненец":

    Ако победят Украйна ще секнат европейските милиарди към Украйна:)
    Ето ,даже руски агент от кагебейско семейство перял европейските пари откраднати от Зеленски и обкръжението му :)))
    Когато ви разправях да не вярвате на никой по онези ширини,че не се знае кой с кой е и за кого работи:)) А вие теглете още заеми и пращайте в Украйна:))) Русия и Украйна знаят кво да правят с тях:)))

    14:13 11.11.2025

  • 30 😉........

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    И кога Урсула го е казала това?, и кога Запада и Украйна нападнаха Русия че и да искат и да я побеждават, или просто трябва да се ретранслират поредните руски лъжи и пропаганда за да се държат копейките и русофилите като в някакъв наркотичен транс.

    Коментиран от #33

    14:14 11.11.2025

  • 31 Нали

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "И забележете":

    В Русия по последно преброяване има под 12000 български граждани. Все за Русия сънуват, пък на запад и Америка ходят. Получават пенсии от западните държави и все Русия си искат. Получават и пенсии в България с пари от работещите млади, пък се опитват да им наложат Русия. Купуват си имоти в Малта пък бленуват за Русия и им се привиждат руски храсти навсякъде. Искат богатствата на Европа обаче да живеят в света на Русия. Те богатите бизнесмени, ние бедните крепостни. Това е някаква жестока форма на шизофрения, не мога да си го обясня. Тези хора са изключително натровени.

    14:15 11.11.2025

  • 32 Не знаеш ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Добър ден!":

    Там където са и Кремиковци,ДЗУ,атомните реактори,Соди Девня и т.н и т.н.Явно вчера яко си пил ,годишнина бе на Синият Майдан.

    14:17 11.11.2025

  • 33 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "😉........":

    Урсула го е казвала многократно.Дори не е само тя ами и други калинки у БрУсел...Например оня Коща.Или онази н.евзрачната Кая.
    А това,че ти не го знаеш,говори ,колко следиш ситуацията!
    В такъв случай е излишно дори да се дискутира с теб !

    Коментиран от #35

    14:19 11.11.2025

  • 34 Народите на Западът разбраха

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Рашизмът и техните подлоги ще бъдат занулени.Процесът е необратим.,глупако.

    14:19 11.11.2025

  • 35 Пепи Волгата

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Не ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!А ти?

    14:20 11.11.2025

  • 36 Слава на Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Пак ли лъжеш ? Кога и къде го каза това Урсула ?

    Освен да лъжете друго просто не можете.
    ЕС ли накара Русия да нападне Украйна или беше гениална идея на кремълския запъртък ? Много ясно ,че като има една несправедлива и агресивна политика , ЕС ще подкрепи потърпевшия -Украйна .
    Русия е морално разложена страна -не нея принципи като доблест и честност не са и познати.
    Аве управлява я педофил и то известен.

    14:20 11.11.2025

  • 37 хикочко..

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Копейкотрошач":

    А бе резня6к0п0ма4е..бегай у покровске да мета6 бандерци вшвабските мобилни крематориуми

    14:21 11.11.2025

  • 38 Комунистически ценности

    0 0 Отговор
    Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
    Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
    Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
    Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!

    14:21 11.11.2025

