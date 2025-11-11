Постоянният представител на Москва в ООН: Западът започна да разбира, че не може да победи Русия чрез Украйна

Западните страни започват да разбират, че не могат да победят Русия с помощта на Украйна, заявява постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя в интервю за руските медии, предава "Известия", цитирана от Фокус.
"Това не е толкова конфликт с Украйна, колкото със самия Запад, за който Украйна е просто инструмент, с който се опитват да победят Русия. Всъщност те говорят за това все по-малко, защото започват да разбират, че е невъзможно“, заявява Небензя.
Той посочва, че "администрацията на американския президент Доналд Тръмп, въпреки че искрено иска да види края на украинската криза, вероятно не разбира нейната в тяхната същност".
"Американската администрация, с всичките си добри намерения, не разбира може би най-важното - че корените на този конфликт са много по-дълбоки, отколкото предполагат", добавя руският дипломат.
Небензя също така подчертава, че прекратяването на огъня и замразяването на конфликта на фронтовата линия няма да решат причините за него.
"Прекратяването на огъня, за което (Володимир) Зеленски и европейците сега отчаяно призовават, само отразява трудното им положение на бойното поле, липсата на човешки ресурси и желанието за почивка, за да снабдят Украйна с оръжия и да продължат боевете. Но това не решава причината за конфликта“, заявява Небензя.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бензъл
Коментиран от #21
13:55 11.11.2025
3 честен ционист
Коментиран от #6, #13
13:55 11.11.2025
4 Някой си
Коментиран от #7
13:56 11.11.2025
5 Нищо ново
Коментиран от #8, #23
13:57 11.11.2025
6 Копейкотрошач
До коментар #3 от "честен ционист":Пази вратлето!!
Коментиран от #37
13:57 11.11.2025
7 Некой си
До коментар #4 от "Някой си":Западат де западат стремглаво надолу
Коментиран от #19
13:57 11.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Трол
13:59 11.11.2025
10 Не готов за бой
До коментар #8 от "Ьъъфрр":Давай фронта те чака.Зад клавиатурата е лесно нали
13:59 11.11.2025
11 пешо
14:00 11.11.2025
12 Механик
Коментиран от #16, #34
14:00 11.11.2025
13 Ти пък !
До коментар #3 от "честен ционист":нас къде ни туряш? Ние тук сме развели отдавна белия байряк и той си се вее на воля , но никой не му обръща внимание. Кадърните и работоспособни хора изпобягаха на запад да бачкат за пари вместо да стоят тук за жълти стотинки, а пък тези управляващи политици се оплакват, че видите ли нацията била от болни и инвалиди. А бре аланкоолу ами че те хората ако бяха здрави и работоспособни щяха ли да стоят в България да си управжнявате върху тях управленските недъзи бре ? Бива ли да сте чак толкоз хамави да се не сещате за какво иде реч?
Коментиран от #25
14:01 11.11.2025
14 Запада
14:02 11.11.2025
15 Пора
14:02 11.11.2025
16 Варненец
До коментар #12 от "Механик":А раша какво разбра от тридневната, дето ще станат четири години, те победиха ли Украйна?
Коментиран от #22, #29
14:02 11.11.2025
17 Оффф
14:03 11.11.2025
18 Янко Видрарски
14:03 11.11.2025
19 Оди у Русиа
До коментар #7 от "Некой си":Да вървиш нагоре.
14:04 11.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Отговор
До коментар #2 от "Бензъл":Така ще пренапишат рушляците историята този път, че след време хората ще се чудят, къде е била тази "държава", щото тя няма да съществува на картата на света.
14:06 11.11.2025
22 Ватенките щели да обграждат Купянск
До коментар #16 от "Варненец":На 7 километра от руската граница .На 4 година.
😂😂😂
14:06 11.11.2025
23 Атина Палада
До коментар #5 от "Нищо ново":Даже Урсула го каза в прав текст:-"Ние трябва да победим Русия",ама на теб рашисти ти се привиждат.
Коментиран от #30, #36
14:08 11.11.2025
24 РИА Новости
Русия свърши много оръжия ири и намаляха сериозно. Няма вече черноморски флот . Има криза за горива . Задава се криза за храни. .Много сериозно е намален капацитетът набиране на жива сила .
Копей може ли да мисли или е кон с капаци .
14:09 11.11.2025
25 И забележете
До коментар #13 от "Ти пък !":Българите избягаха на Запад, а не в Русия!
Коментиран от #31
14:09 11.11.2025
26 Добър ден!
Коментиран от #32
14:09 11.11.2025
27 Настоящият
14:10 11.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Атина Палада
До коментар #16 от "Варненец":Ако победят Украйна ще секнат европейските милиарди към Украйна:)
Ето ,даже руски агент от кагебейско семейство перял европейските пари откраднати от Зеленски и обкръжението му :)))
Когато ви разправях да не вярвате на никой по онези ширини,че не се знае кой с кой е и за кого работи:)) А вие теглете още заеми и пращайте в Украйна:))) Русия и Украйна знаят кво да правят с тях:)))
14:13 11.11.2025
30 😉........
До коментар #23 от "Атина Палада":И кога Урсула го е казала това?, и кога Запада и Украйна нападнаха Русия че и да искат и да я побеждават, или просто трябва да се ретранслират поредните руски лъжи и пропаганда за да се държат копейките и русофилите като в някакъв наркотичен транс.
Коментиран от #33
14:14 11.11.2025
31 Нали
До коментар #25 от "И забележете":В Русия по последно преброяване има под 12000 български граждани. Все за Русия сънуват, пък на запад и Америка ходят. Получават пенсии от западните държави и все Русия си искат. Получават и пенсии в България с пари от работещите млади, пък се опитват да им наложат Русия. Купуват си имоти в Малта пък бленуват за Русия и им се привиждат руски храсти навсякъде. Искат богатствата на Европа обаче да живеят в света на Русия. Те богатите бизнесмени, ние бедните крепостни. Това е някаква жестока форма на шизофрения, не мога да си го обясня. Тези хора са изключително натровени.
14:15 11.11.2025
32 Не знаеш ли?
До коментар #26 от "Добър ден!":Там където са и Кремиковци,ДЗУ,атомните реактори,Соди Девня и т.н и т.н.Явно вчера яко си пил ,годишнина бе на Синият Майдан.
14:17 11.11.2025
33 Атина Палада
До коментар #30 от "😉........":Урсула го е казвала многократно.Дори не е само тя ами и други калинки у БрУсел...Например оня Коща.Или онази н.евзрачната Кая.
А това,че ти не го знаеш,говори ,колко следиш ситуацията!
В такъв случай е излишно дори да се дискутира с теб !
Коментиран от #35
14:19 11.11.2025
34 Народите на Западът разбраха
До коментар #12 от "Механик":Рашизмът и техните подлоги ще бъдат занулени.Процесът е необратим.,глупако.
14:19 11.11.2025
35 Пепи Волгата
До коментар #33 от "Атина Палада":Не ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!А ти?
14:20 11.11.2025
36 Слава на Украйна
До коментар #23 от "Атина Палада":Пак ли лъжеш ? Кога и къде го каза това Урсула ?
Освен да лъжете друго просто не можете.
ЕС ли накара Русия да нападне Украйна или беше гениална идея на кремълския запъртък ? Много ясно ,че като има една несправедлива и агресивна политика , ЕС ще подкрепи потърпевшия -Украйна .
Русия е морално разложена страна -не нея принципи като доблест и честност не са и познати.
Аве управлява я педофил и то известен.
14:20 11.11.2025
37 хикочко..
До коментар #6 от "Копейкотрошач":А бе резня6к0п0ма4е..бегай у покровске да мета6 бандерци вшвабските мобилни крематориуми
14:21 11.11.2025
38 Комунистически ценности
Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!
14:21 11.11.2025