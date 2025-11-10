Шътдаунът в САЩ спрял оръжейни сделки за $5млрд. за НАТО и Украйна

Продължаващият шътдаун в САЩ се отразява на износа на американско оръжие за съюзниците от НАТО и Украйна, предупреди Институтът за изследване на войната (ISW).

Axios съобщи на 9 ноември, позовавайки се на оценки на Държавния департамент на САЩ, че спирането на работата на американското правителство е забавило износа на оръжие на стойност над 5 милиарда долара за подкрепа на съюзниците от НАТО и Украйна, включително ракети въздух-въздух AMRAAM, интегрирани военноморски бойни системи Aegis и ракетни пускови установки HIMARS за съюзници като Дания, Хърватия и Полша.

Axios съобщи, че крайната дестинация на тези оръжия не е ясна, но отбеляза, че съюзниците от НАТО закупуват някои американски оръжия, за да ги предоставят на Украйна.

Висш служител от Държавния департамент заяви пред Axios, че спирането на работата на американското правителство забавя и одобрението от Конгреса на продажби на ново оръжие, тъй като служителите от правителството, участващи в процеса, са в отпуск.

Висшият служител от Държавния департамент заяви, че забавените транзакции включват както продажби на оръжие директно от американското правителство на съюзниците от НАТО, така и лицензиране на частни американски компании за отбрана за износ на оръжие.

ISW не може да потвърди тази информация.

Европейските власти продължават да съобщават и да реагират на въздушни нарушения в европейското въздушно пространство.

На 9 ноември литовските власти съобщиха, че в нощта на 8 срещу 9 ноември са затворили временно летището във Вилнюс, след като са забелязали неопределен брой балони, летящи към летището от беларуското въздушно пространство.

Литовската гранична служба затвори границата с Беларус за неопределено време на 26 октомври в отговор на засилените беларуски нарушения с балони, които продължават от 26 октомври.

ISW продължава да оценява, че Беларус е де факто съюзник на Русия във войната в Украйна.

Така беларуските нахлувания във въздушното пространство на НАТО са част от по-широките усилия на Русия в "Фаза нула" - по-широката фаза на Русия за създаване на информационни и психологически условия - за подготовка за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще.

Началникът на щаба на отбраната на Обединеното кралство сър Ричард Найтън заяви пред BBC на 9 ноември, че Обединеното кралство изпраща военен персонал и оборудване в Белгия след поредица от повтарящи се нахлувания на неидентифицирани дронове във въздушното пространство на Белгия в близост до критична инфраструктура между 31 октомври и 6 ноември.

Би Би Си отбеляза, че Обединеното кралство вероятно изпраща части от 2-ра ескадрила за защита на силите на Кралските въздушни сили (RAF), за да подкрепи белгийската армия.

ISW съобщи на 7 ноември, че германски войски също са пристигнали в Белгия, за да подпомогнат белгийската армия в прилагането на неуточнени мерки за откриване и отбрана срещу дронове.

ISW продължава да оценява, че Русия все повече се ангажира с тайни и явни атаки срещу Европа и че продължаващите нарушения на руското въздушно пространство и неконвенционалната дейност вероятно са част от усилията на "Фаза Нула".

Руските и украинските сили продължават кампаниите си за пресичане на движението в посока Покровск, като темпото на руското настъпление в и около Покровск остава временно забавено.

ISW не наблюдава доказателства, които да позволяват да се прецени, че руските сили са постигнали допълнително настъпление в посока Покровск на 9 ноември.

Това съответства на последните украински съобщения, че руските сили са забавили темпото на наземните си действия в посока Покровск, за да разширят логистиката си и да докарат подкрепления в южната част на Покровск.

Източник, за който се твърди, че е свързан с украинското военно разузнаване, съобщи на 8 ноември, че руските сили са в повечето райони на Покровск, но не могат да обкръжат града, защото руското командване провежда само мисии за проникване в и през Покровск от южната част на града.

Източникът заяви, че руските сили вкарват в Покровск екипи с минохвъргачки и допълнителни оператори на дронове, за да засилят своите атаки срещу украинските сухопътни линии за отбрана на фронта.