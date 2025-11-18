Руската армия се опитва да вкара в капан украинските части в района на Покровск-Мирноград

Руските сили може би се опитват да блокират украинските сили в самия Покровск, като същевременно обкръжават украинските сили в чувала Покровск-Мирноград от запад. Вероятно руските сили са счели такова обкръжаване за по-осъществимо от обкръжаване от изток.
За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW).
Части от 2-ра армия и 51-ва армия (бивша 1-ва армия на Донецката народна република) се опитват да затворят обкръжението на джоба съответно от югозапад и североизток на Покровск, но и двете се борят да концентрират силите си и да постигнат значителен напредък.
Украинските сили контраатакуват в района на изпъкналата част на Добропиля от запад и изток, вероятно за да отблъснат руските атаки в района и да напреднат на север.
Украинският военен наблюдател Костянтин Машовец съобщи, че части от руските 114-та и 132-ра моторизирани стрелкови бригади са контраатакували по линията Заповидне-Ивановка (югоизточно от Добропиля) и линията Маяк-Нове Шахове (източно от Добропиля), вероятно за да се защитят от тези украински контраатаки.
Руските сили вероятно първоначално са се възползвали от възможността да напреднат в посока Добропиля, отчасти за да представят руските сили като постигащи значителни успехи преди срещата на върха в Аляска през август 2025 г., но уязвимостта, която е резултат от неуспеха да се постигнат значителни оперативни успехи в района, може да възпрепятства усилията на Русия да завърши обкръжаването в района Покровск в този момент.
Руски военен блогър призна в разгара на операцията в Добропиля през август 2025 г., че базата на руското проникване е твърде тясна, за да се развие стабилна логистика, което прави изпъкналата част уязвима за украински контраатаки.
Кремъл продължава да се бори да замести загубите си на бойното поле с нови попълнения.
Руското опозиционно издание "Важные истории" съобщи на 17 ноември, че данните за разходите на руския федерален бюджет показват, че 262 700 души са подписали договори с руското Министерство на отбраната (МО) и са получили еднократни бонуси за набиране между януари и септември 2025 г. — средно около 29 189 нови новобранци на месец.
Генералният щаб на Украйна съобщи, че руските сили са понесли около 28 400 до 48 000 загуби на месец между януари и септември 2025 г.
Данните от украинския генерален щаб показват, че руските сили са понесли средно около 35 400 загуби на месец - повече от отчетения среден месечен темп на набиране на новобранци. Според докладите основният метод на Русия за набиране на работна ръка чрез високи финансови стимули и скок на цените е загубил инерция и е постигнал намаляваща възвръщаемост през последните месеци.
ISW продължава да оценява, че неотдавнашният закон на Русия за разполагането на мобилизирани запасняци в Русия и окупираната Украйна е част от по-широките усилия за създаване на условия за разполагане на недоброволно мобилизирани запасняци в бойни операции в Украйна, в опит да се компенсират тези намаляващи темпове на набиране.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Откога са ви новините
08:24 18.11.2025
2 Последния Софиянец
08:27 18.11.2025
3 глупости
Коментиран от #10
08:30 18.11.2025
4 Хохо Бохо
08:30 18.11.2025
5 Путин
Коментиран от #32
08:32 18.11.2025
6 гарнизона в мирноград
Коментиран от #7
08:33 18.11.2025
7 ччудесно
До коментар #6 от "гарнизона в мирноград":А Шойгу се пренесъл в Бункера при жужето. Да играят сантасе.
08:35 18.11.2025
8 Шопо
Коментиран от #16
08:36 18.11.2025
9 Копейки не се напъвайте.
За 2025 година убити и ранени-450 000 войници.
А годината още не е свършила.
Русия загуби войната.
Коментиран от #17
08:36 18.11.2025
10 Ха хи хо
До коментар #3 от "глупости":Не се газирай! Според укроинфо Сирски още води отбраната на Бахмут!
08:37 18.11.2025
11 започна щурмът
08:37 18.11.2025
12 Реалната ситуация
Коментиран от #23
08:38 18.11.2025
13 Хехе
Коментиран от #24
08:38 18.11.2025
14 Гост
08:39 18.11.2025
15 Дедо ви...
08:39 18.11.2025
16 Град Козлодуй
До коментар #8 от "Шопо":Руска територия.
08:40 18.11.2025
17 Медиазона
До коментар #9 от "Копейки не се напъвайте.":147 00 официално публикувани и преброени некролога на руски войници. Заедно с мобилизираните в ЛНР и ДНР цифрата на убити достига 350 000. Сложете поне три пъти по толкова тежко ранени и инвалидизирани и руските загуби на СВО гонят тези от Първата световна.
Коментиран от #60
08:40 18.11.2025
18 Pyccкий Карлик
Русия 80г се опитва да произведе автомобил, микровълнова, хладилник, пералня, демокрация, самольот, танк, но хич не се получава. Щот само с опитване не става, трябва и акъл Вася. Акъл който природата не ти е дала Вася , както не е дала на червея очи 😁👍
Коментиран от #30
08:41 18.11.2025
19 русичь..
08:41 18.11.2025
20 ВИДЕО
Коментиран от #28
08:42 18.11.2025
21 Алоууу
08:42 18.11.2025
22 Мишел
Коментиран от #26, #35
08:44 18.11.2025
23 Путин
До коментар #12 от "Реалната ситуация":Сорос не дава да водя война, каза да се оправдавам пред неуките копеи, че сме..."многоходови".
08:44 18.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Жив Дявол
08:45 18.11.2025
26 Путин
До коментар #22 от "Мишел":Още 737 484 години и сме превзели целия Донецк.
08:45 18.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Pyccкий Карлик
До коментар #20 от "ВИДЕО":"...Нищо не владеем в града. Изтегляме се..."
Вчера гледах клипчето, дори не можаха да се изтеглят.
Умряха па русски. Пълни несчастници 👎
Коментиран от #34
08:47 18.11.2025
29 Диванен стратег
Не по- малко интересно е Запорожието, където фронтът рухна.
08:47 18.11.2025
30 хикочко..
До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":Добре че вълна дъждец..че отбитио дуземен гном може да се скрие в тревата за да го не батише некое бандерче-без да сака разбира се
08:48 18.11.2025
31 ГАРАНЦИЯ
08:48 18.11.2025
32 Многовходов е бил баща ти
До коментар #5 от "Путин":Вместо в правилния вход е влязъл в неправилния.
И те е създал.Затова си такъв един неумен.
08:50 18.11.2025
33 Хе хей
08:50 18.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Pyccкий Карлик
До коментар #22 от "Мишел":"...4500 украински морски пехотинци и спецназ са в котел..."
Докато пропагандно лъжеш, руснаците мрат като мухи.
Засрами се 😁
Коментиран от #40
08:51 18.11.2025
36 Възраждане
08:51 18.11.2025
37 Ха ха ха ха
08:53 18.11.2025
38 Братя центове,
08:54 18.11.2025
39 Хм...
08:56 18.11.2025
40 защо да се засрамва?
До коментар #35 от "Pyccкий Карлик":Трябва да се радва!
08:59 18.11.2025
41 Аха...
09:01 18.11.2025
42 В В.П.
09:01 18.11.2025
43 В В.П.
Коментиран от #45
09:03 18.11.2025
44 Анонимен
09:04 18.11.2025
45 В В.П.
До коментар #43 от "В В.П.":Да се чете В някое ДЕРЕ.
09:04 18.11.2025
46 димитри
09:05 18.11.2025
47 Малка подробност:
Причината е че спонсорите им плащат на бройка убити руснаци. Това според американски политици е "най-добрата инвестиция".
Следващата по "добрина" вероятно е избитите украински войници, които по същество пак са руснаци.
Славяните нека се изтребват - Така разсъждават на запад
Коментиран от #53
09:05 18.11.2025
48 стоян георгиев
09:06 18.11.2025
49 Хахаха
Коментиран от #50
09:09 18.11.2025
50 да ве
До коментар #49 от "Хахаха":Путин раздал медалите за Покровск още миналата година.
09:10 18.11.2025
51 Сайтчето
Да ви светна ,няма вече Покровск...всичко там приклюлчи и сега града е руски к се казва Червено армейск...
09:17 18.11.2025
52 Роден в НРБ
Коментиран от #57
09:19 18.11.2025
53 институт по броене на убити просиянци
До коментар #47 от "Малка подробност:":искате ли точни данни.Не ,не ви трябват вие от мутрафонова си знаете всичко.истината е кога ще угасне свещичката на кремълските идее...оти и кога ще влезе € в бг.тогава и русохилите ще изчезнат и се стопят от тази земя!
09:20 18.11.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Не се опитва!!!
09:29 18.11.2025
56 За почти четири години....
09:34 18.11.2025
57 Пак ли бе😂....
До коментар #52 от "Роден в НРБ":Не ви ли омръзна едно и също нещо да го повтаряте като папагали всеки ден🤣
09:37 18.11.2025
58 Бъзиктар
09:43 18.11.2025
59 Аве копейки....
Коментиран от #61, #62
09:48 18.11.2025
60 Орк
До коментар #17 от "Медиазона":И къде са публикувани тези некролози? В русия няма такава практика.
09:53 18.11.2025
61 Факт
До коментар #59 от "Аве копейки....":Нищо не разбиха,освен собствената си страна.
10:05 18.11.2025
62 Атина Палада
До коментар #59 от "Аве копейки....":Стига вече с тези чували и капани. Червената армия превзе Покровск още ореди три седмици. Какво говорите за ланския сняг?!!!
10:11 18.11.2025
63 стоян георгиев
Коментиран от #65
10:11 18.11.2025
64 Путин гол до кръста на пони
10:12 18.11.2025
65 Атина Палада
До коментар #63 от "стоян георгиев":Няма обкръжение защото укрите са избити и целия район вече е наш. Слава на руzката сила!
10:14 18.11.2025
66 Факуса
10:15 18.11.2025
67 От страни
10:24 18.11.2025