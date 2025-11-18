Новини
Руската армия се опитва да вкара в капан украинските части в района на Покровск-Мирноград
  Тема: Украйна

Руската армия се опитва да вкара в капан украинските части в района на Покровск-Мирноград

18 Ноември, 2025 08:22 2 343 67

  • русия-
  • украйна-
  • покровск-
  • войници-
  • донбас-
  • донецка област

Украинските сили контраатакуват в района на изпъкналата част на Добропиля от запад и изток, вероятно за да отблъснат руските атаки в района и да напреднат на север

Руската армия се опитва да вкара в капан украинските части в района на Покровск-Мирноград - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските сили може би се опитват да блокират украинските сили в самия Покровск, като същевременно обкръжават украинските сили в чувала Покровск-Мирноград от запад. Вероятно руските сили са счели такова обкръжаване за по-осъществимо от обкръжаване от изток.

За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW).

Части от 2-ра армия и 51-ва армия (бивша 1-ва армия на Донецката народна република) се опитват да затворят обкръжението на джоба съответно от югозапад и североизток на Покровск, но и двете се борят да концентрират силите си и да постигнат значителен напредък.

Украинските сили контраатакуват в района на изпъкналата част на Добропиля от запад и изток, вероятно за да отблъснат руските атаки в района и да напреднат на север.

Украинският военен наблюдател Костянтин Машовец съобщи, че части от руските 114-та и 132-ра моторизирани стрелкови бригади са контраатакували по линията Заповидне-Ивановка (югоизточно от Добропиля) и линията Маяк-Нове Шахове (източно от Добропиля), вероятно за да се защитят от тези украински контраатаки.

Руските сили вероятно първоначално са се възползвали от възможността да напреднат в посока Добропиля, отчасти за да представят руските сили като постигащи значителни успехи преди срещата на върха в Аляска през август 2025 г., но уязвимостта, която е резултат от неуспеха да се постигнат значителни оперативни успехи в района, може да възпрепятства усилията на Русия да завърши обкръжаването в района Покровск в този момент.

Руски военен блогър призна в разгара на операцията в Добропиля през август 2025 г., че базата на руското проникване е твърде тясна, за да се развие стабилна логистика, което прави изпъкналата част уязвима за украински контраатаки.

Кремъл продължава да се бори да замести загубите си на бойното поле с нови попълнения.

Руското опозиционно издание "Важные истории" съобщи на 17 ноември, че данните за разходите на руския федерален бюджет показват, че 262 700 души са подписали договори с руското Министерство на отбраната (МО) и са получили еднократни бонуси за набиране между януари и септември 2025 г. — средно около 29 189 нови новобранци на месец.

Генералният щаб на Украйна съобщи, че руските сили са понесли около 28 400 до 48 000 загуби на месец между януари и септември 2025 г.

Данните от украинския генерален щаб показват, че руските сили са понесли средно около 35 400 загуби на месец - повече от отчетения среден месечен темп на набиране на новобранци. Според докладите основният метод на Русия за набиране на работна ръка чрез високи финансови стимули и скок на цените е загубил инерция и е постигнал намаляваща възвръщаемост през последните месеци.

ISW продължава да оценява, че неотдавнашният закон на Русия за разполагането на мобилизирани запасняци в Русия и окупираната Украйна е част от по-широките усилия за създаване на условия за разполагане на недоброволно мобилизирани запасняци в бойни операции в Украйна, в опит да се компенсират тези намаляващи темпове на набиране.


Оценка 1.8 от 24 гласа.
Оценка 1.8 от 24 гласа.
  • 1 Откога са ви новините

    83 7 Отговор
    Те направо си ги изтрамбушиха, опитвали се.

    08:24 18.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    67 6 Отговор
    Те са си обкръжени.

    08:27 18.11.2025

  • 3 глупости

    7 43 Отговор
    Нали Покровск го превзехме онзи ден?

    Коментиран от #10

    08:30 18.11.2025

  • 4 Хохо Бохо

    72 6 Отговор
    Не се опитва, капанът се затвори! Оправете си заглавието

    08:30 18.11.2025

  • 5 Путин

    6 42 Отговор
    Сорос не дава да вземам Киев. Каза да се оправдаваме пред купейките, че сме многоходови.

    Коментиран от #32

    08:32 18.11.2025

  • 6 гарнизона в мирноград

    52 5 Отговор
    отказа да се изтегли или предаде, ще бъде унищожен

    Коментиран от #7

    08:33 18.11.2025

  • 7 ччудесно

    7 38 Отговор

    До коментар #6 от "гарнизона в мирноград":

    А Шойгу се пренесъл в Бункера при жужето. Да играят сантасе.

    08:35 18.11.2025

  • 8 Шопо

    49 5 Отговор
    Украйна не е държава а територия.

    Коментиран от #16

    08:36 18.11.2025

  • 9 Копейки не се напъвайте.

    6 46 Отговор
    Загуби на руснаците от февруари 2022 година до сега -1,5 милиона .Убити и ранени.
    За 2025 година убити и ранени-450 000 войници.
    А годината още не е свършила.
    Русия загуби войната.

    Коментиран от #17

    08:36 18.11.2025

  • 10 Ха хи хо

    47 5 Отговор

    До коментар #3 от "глупости":

    Не се газирай! Според укроинфо Сирски още води отбраната на Бахмут!

    08:37 18.11.2025

  • 11 започна щурмът

    32 5 Отговор
    на жилищните квартали в северск

    08:37 18.11.2025

  • 12 Реалната ситуация

    8 40 Отговор
    За четири години Сталин стигна до Берлин от отчаяна отбрана до стремоглаво настъпление. За четири години Путин дълбае на 20 км от изходните позиции, но според пропагандата вече е в Буенос Айрес и е победил извънземните.

    Коментиран от #23

    08:38 18.11.2025

  • 13 Хехе

    47 5 Отговор
    Смешници. Коментар в западен заден стил, може би, навярно, ай-ай... Че вече от 10 дни руснаците са заградили тая агломерация и по свой почерк са им оставили един изход да се изнасят през един улук. Там мишките бягат и там в теснотията ги изпопребиват. Никак не им се иска на дивите западняци да ядат бой, въпреки че заливат укравермахта с милиарди нашите европейски пари, които в повечето сметки се крадат от наркохунтата. Айде стига! Конец на комедията!

    Коментиран от #24

    08:38 18.11.2025

  • 14 Гост

    38 5 Отговор
    Ако не се изтеглят всичко ще свърши пак с хиляди пленници. Не се научиха, че не се води битка която не може да спечелиш. Иска се и тактика .

    08:39 18.11.2025

  • 15 Дедо ви...

    36 6 Отговор
    Ааа......., овцете отдавна са вкарани в кошарата и сега стрижат

    08:39 18.11.2025

  • 16 Град Козлодуй

    24 5 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Руска територия.

    08:40 18.11.2025

  • 17 Медиазона

    4 27 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки не се напъвайте.":

    147 00 официално публикувани и преброени некролога на руски войници. Заедно с мобилизираните в ЛНР и ДНР цифрата на убити достига 350 000. Сложете поне три пъти по толкова тежко ранени и инвалидизирани и руските загуби на СВО гонят тези от Първата световна.

    Коментиран от #60

    08:40 18.11.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    5 27 Отговор
    Опитва....
    Русия 80г се опитва да произведе автомобил, микровълнова, хладилник, пералня, демокрация, самольот, танк, но хич не се получава. Щот само с опитване не става, трябва и акъл Вася. Акъл който природата не ти е дала Вася , както не е дала на червея очи 😁👍

    Коментиран от #30

    08:41 18.11.2025

  • 19 русичь..

    12 3 Отговор
    Бавно но славно покровскио котел ври сукронатьциское кяпчоное мясо за домашних любимцев-това вече бг-тата вече го забелязаха че суперите им предлагат консервирани промоций на котлети по кiевски за мачоци и собачки..побандерски

    08:41 18.11.2025

  • 20 ВИДЕО

    5 27 Отговор
    Руки войник от Покровск :Смилат ни с дронове. Нищо не владеем в града. Изтегляме се.

    Коментиран от #28

    08:42 18.11.2025

  • 21 Алоууу

    24 3 Отговор
    Ми тя ги вкара в капана. Сега иде сеч.

    08:42 18.11.2025

  • 22 Мишел

    34 5 Отговор
    В Покровск и в Миргород над 4500 украински морски пехотинци и спецназ са в котел, без снабдяване, без достъп на резерви и без заповед за отстъпление. При Доброполе руската армия отдавна успешно настъпва.

    Коментиран от #26, #35

    08:44 18.11.2025

  • 23 Путин

    3 18 Отговор

    До коментар #12 от "Реалната ситуация":

    Сорос не дава да водя война, каза да се оправдавам пред неуките копеи, че сме..."многоходови".

    08:44 18.11.2025

  • 25 Жив Дявол

    26 3 Отговор
    Русите прилагат и сменят тактиката в хода на военните действия. Виждаме отново затворен котел около Покровск, макар укрите да отричат. Ще има як пердах докато се научат да не вдигат ръка срещу Русия.

    08:45 18.11.2025

  • 26 Путин

    4 17 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    Още 737 484 години и сме превзели целия Донецк.

    08:45 18.11.2025

  • 28 Pyccкий Карлик

    4 24 Отговор

    До коментар #20 от "ВИДЕО":

    "...Нищо не владеем в града. Изтегляме се..."

    Вчера гледах клипчето, дори не можаха да се изтеглят.
    Умряха па русски. Пълни несчастници 👎

    Коментиран от #34

    08:47 18.11.2025

  • 29 Диванен стратег

    31 4 Отговор
    Оказва се, че коментиращите са по информирани от Факти. Капанът щракна и няколко бригади са вътре.
    Не по- малко интересно е Запорожието, където фронтът рухна.

    08:47 18.11.2025

  • 30 хикочко..

    7 7 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    Добре че вълна дъждец..че отбитио дуземен гном може да се скрие в тревата за да го не батише некое бандерче-без да сака разбира се

    08:48 18.11.2025

  • 31 ГАРАНЦИЯ

    23 4 Отговор
    КАПАНА ВЕЧЕ Е ШТРАКНАЛ........!!!

    08:48 18.11.2025

  • 32 Многовходов е бил баща ти

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    Вместо в правилния вход е влязъл в неправилния.
    И те е създал.Затова си такъв един неумен.

    08:50 18.11.2025

  • 33 Хе хей

    21 4 Отговор
    А на бас, че в Покровск има натовски генерали и чужди наемници. Затова Зеля не изтегля останалата войска оттам. Голямо мазало ще падне като русите ги набарат.

    08:50 18.11.2025

  • 35 Pyccкий Карлик

    7 18 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

     "...4500 украински морски пехотинци и спецназ са в котел..."

    Докато пропагандно лъжеш, руснаците мрат като мухи.
    Засрами се 😁

    Коментиран от #40

    08:51 18.11.2025

  • 36 Възраждане

    16 4 Отговор
    Някой съмнявал ли се е въобще, че всеки неонацистки украинец ще бъде денацифициран и денилитаризиран щом това е волята на Великия Владимир Владимирович

    08:51 18.11.2025

  • 37 Ха ха ха ха

    21 3 Отговор
    Пропагандата лъже и маже ама истината излиза на яве. Наемници, инструктори, логисти и генералчета се гърчат в капана. Скоро ще им видим физиономиите брадати ха ха

    08:53 18.11.2025

  • 38 Братя центове,

    13 4 Отговор
    кво ше праим сега, за кво ше викаме? Тия ушанки ни лупат като маче у довар..

    08:54 18.11.2025

  • 39 Хм...

    17 4 Отговор
    Не се опитват, натикали са бандерчетата в Димитров и са ги оставили да избират между гробището и Сибир.

    08:56 18.11.2025

  • 40 защо да се засрамва?

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Pyccкий Карлик":

    Трябва да се радва!

    08:59 18.11.2025

  • 41 Аха...

    18 2 Отговор
    Ама те укрите са отдавна в капана бе , пиленца ! И сега - как ще избягат ?! За Зелю са разходен материал , но материала измря !

    09:01 18.11.2025

  • 42 В В.П.

    21 3 Отговор
    Котелът си ври ..От тук се излиза само на храна за кучета .Това е резултатът на тактик президентът палячо, главнокомандващ въоръжените сили на Бандерия.Зелю фашиста..Благодарете му .Той е,във Франция..после Испания ,и така си обикаля

    09:01 18.11.2025

  • 43 В В.П.

    14 3 Отговор
    Нашите окроподлогите да се радват че не са под командването на Зелю фашиста..Ще им изгният кокалите в някое дете ..

    Коментиран от #45

    09:03 18.11.2025

  • 44 Анонимен

    11 2 Отговор
    Бандерите отново са в чувала

    09:04 18.11.2025

  • 45 В В.П.

    7 1 Отговор

    До коментар #43 от "В В.П.":

    Да се чете В някое ДЕРЕ.

    09:04 18.11.2025

  • 46 димитри

    2 11 Отговор
    И като напишете Институт на войната и вече сте излъгали целия свят ,нали.......Не ви ли омръзна всеки ден едно и също.......покровск всеки ден го превземате.то да бяха по сантиметър да печелите дневно вече да сте завладели донбас ,а до сте на 5-% ви е донбас ,на какво се надявате-вече почват да избиват кремълските зомбита!Ще висекнат парите от 01.01. ще почнат да ви гонят и изведнъж ще пропишете на ротшилдски.........

    09:05 18.11.2025

  • 47 Малка подробност:

    15 1 Отговор
    Данните за руските загуби идващи от украински източници са силно завишени.
    Причината е че спонсорите им плащат на бройка убити руснаци. Това според американски политици е "най-добрата инвестиция".
    Следващата по "добрина" вероятно е избитите украински войници, които по същество пак са руснаци.

    Славяните нека се изтребват - Така разсъждават на запад

    Коментиран от #53

    09:05 18.11.2025

  • 48 стоян георгиев

    11 1 Отговор
    ВСУ се измъкват от обкръжението само с краката напред

    09:06 18.11.2025

  • 49 Хахаха

    13 1 Отговор
    КозякМастиите с пак с един месец назад. Покровдк е руски. УркоФашагите се предадоха.

    Коментиран от #50

    09:09 18.11.2025

  • 50 да ве

    1 8 Отговор

    До коментар #49 от "Хахаха":

    Путин раздал медалите за Покровск още миналата година.

    09:10 18.11.2025

  • 51 Сайтчето

    16 1 Отговор
    Жалки и смешни са ви напъните!
    Да ви светна ,няма вече Покровск...всичко там приклюлчи и сега града е руски к се казва Червено армейск...

    09:17 18.11.2025

  • 52 Роден в НРБ

    16 1 Отговор
    Руската армия вкара в капан украинските части в района на Покровск-Мирноград. Ето така е по-верно заглавието, колеги от факти

    Коментиран от #57

    09:19 18.11.2025

  • 53 институт по броене на убити просиянци

    2 10 Отговор

    До коментар #47 от "Малка подробност:":

    искате ли точни данни.Не ,не ви трябват вие от мутрафонова си знаете всичко.истината е кога ще угасне свещичката на кремълските идее...оти и кога ще влезе € в бг.тогава и русохилите ще изчезнат и се стопят от тази земя!

    09:20 18.11.2025

  • 55 Не се опитва!!!

    9 1 Отговор
    Руската армия ГИ вкарва!

    09:29 18.11.2025

  • 56 За почти четири години....

    0 7 Отговор
    Колко капана и превземания на Покровск станаха?, че им загубих бройката.

    09:34 18.11.2025

  • 57 Пак ли бе😂....

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Роден в НРБ":

    Не ви ли омръзна едно и също нещо да го повтаряте като папагали всеки ден🤣

    09:37 18.11.2025

  • 58 Бъзиктар

    7 0 Отговор
    Вчера мина Сирски и раздаде нови,западни протези.Обеща,че ако се върнем в окопа ще ни покаже новото имение на Зеленски в Дубай.На снимка.Всички обещахме и ни го показа.Много е хубаво,разплаках се от щастие.Взех още една резервна протеза и скочих в калния окоп

    09:43 18.11.2025

  • 59 Аве копейки....

    0 8 Отговор
    Оставете тези капани, чували, обкръжения и превземания всеки ден, направо да си го кажем, украинците разбиха мита, лъжите и пропагандата за непобедимата и легендарна руска армия🤣🤭, разбиха и лъжите с които руснаците пълниха главите на българите за великата им армия🤣, и пак да си го кажем... в Украйна вашите руски господари се осрх.... @@@....ама яко се осрх..... @@@@@🤣.

    Коментиран от #61, #62

    09:48 18.11.2025

  • 60 Орк

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Медиазона":

    И къде са публикувани тези некролози? В русия няма такава практика.

    09:53 18.11.2025

  • 61 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Аве копейки....":

    Нищо не разбиха,освен собствената си страна.

    10:05 18.11.2025

  • 62 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Аве копейки....":

    Стига вече с тези чували и капани. Червената армия превзе Покровск още ореди три седмици. Какво говорите за ланския сняг?!!!

    10:11 18.11.2025

  • 63 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Вече няма обкръжение в покровск а другари???хахах...три дена даже не помните какво сте публикували тук.мише дай морочко да обясни бе!

    Коментиран от #65

    10:11 18.11.2025

  • 64 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор
    Всичко върви по план! Напредваме към Киев.

    10:12 18.11.2025

  • 65 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    Няма обкръжение защото укрите са избити и целия район вече е наш. Слава на руzката сила!

    10:14 18.11.2025

  • 66 Факуса

    2 0 Отговор
    По последни данни, Купянск вече е далеч зад фронта. Руските сили напредват стремително на запад.

    10:15 18.11.2025

  • 67 От страни

    0 0 Отговор
    Сетила се е Мара да се побара... Чувалите в Покровск и Мирноград са затворени, завързани и в момента се изтупват. На интересен ще е чувала в Купянск че там са тия от Азов (забранена в Русия терористична организация). И русняците са се наканили да не взимат пленици грам...

    10:24 18.11.2025

