Руската армия се опитва да вкара в капан украинските части в района на Покровск-Мирноград

Руските сили може би се опитват да блокират украинските сили в самия Покровск, като същевременно обкръжават украинските сили в чувала Покровск-Мирноград от запад. Вероятно руските сили са счели такова обкръжаване за по-осъществимо от обкръжаване от изток.

За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW).

Части от 2-ра армия и 51-ва армия (бивша 1-ва армия на Донецката народна република) се опитват да затворят обкръжението на джоба съответно от югозапад и североизток на Покровск, но и двете се борят да концентрират силите си и да постигнат значителен напредък.

Украинските сили контраатакуват в района на изпъкналата част на Добропиля от запад и изток, вероятно за да отблъснат руските атаки в района и да напреднат на север.

Украинският военен наблюдател Костянтин Машовец съобщи, че части от руските 114-та и 132-ра моторизирани стрелкови бригади са контраатакували по линията Заповидне-Ивановка (югоизточно от Добропиля) и линията Маяк-Нове Шахове (източно от Добропиля), вероятно за да се защитят от тези украински контраатаки.

Руските сили вероятно първоначално са се възползвали от възможността да напреднат в посока Добропиля, отчасти за да представят руските сили като постигащи значителни успехи преди срещата на върха в Аляска през август 2025 г., но уязвимостта, която е резултат от неуспеха да се постигнат значителни оперативни успехи в района, може да възпрепятства усилията на Русия да завърши обкръжаването в района Покровск в този момент.

Руски военен блогър призна в разгара на операцията в Добропиля през август 2025 г., че базата на руското проникване е твърде тясна, за да се развие стабилна логистика, което прави изпъкналата част уязвима за украински контраатаки.

Кремъл продължава да се бори да замести загубите си на бойното поле с нови попълнения.

Руското опозиционно издание "Важные истории" съобщи на 17 ноември, че данните за разходите на руския федерален бюджет показват, че 262 700 души са подписали договори с руското Министерство на отбраната (МО) и са получили еднократни бонуси за набиране между януари и септември 2025 г. — средно около 29 189 нови новобранци на месец.

Генералният щаб на Украйна съобщи, че руските сили са понесли около 28 400 до 48 000 загуби на месец между януари и септември 2025 г.

Данните от украинския генерален щаб показват, че руските сили са понесли средно около 35 400 загуби на месец - повече от отчетения среден месечен темп на набиране на новобранци. Според докладите основният метод на Русия за набиране на работна ръка чрез високи финансови стимули и скок на цените е загубил инерция и е постигнал намаляваща възвръщаемост през последните месеци.

ISW продължава да оценява, че неотдавнашният закон на Русия за разполагането на мобилизирани запасняци в Русия и окупираната Украйна е част от по-широките усилия за създаване на условия за разполагане на недоброволно мобилизирани запасняци в бойни операции в Украйна, в опит да се компенсират тези намаляващи темпове на набиране.