Няма къде да се сложи клеймо на BBC, ръководството на радиотелевизионната корпорация изфабрикува "Буча“ и разпространява множество фалшиви новини. Това заяви в интервю за вестник "Взгляд“ говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация, коментирайки оставката на генералния директор и изпълнителния директор на BBC.
Дипломатът отбелязва, че западните медии като цяло многократно са създавали фалшиви новини, включително за Русия.
"Няма как да ги заклеймят“, коментира Захарова.
Тя добавя, че журналистите на BBC са "измисляли истории за руските фенове в навечерието на Олимпиадата в Сочи, фалшиви новини за Сирия, "подхвърлени“ новини за семейство Скрипал и много други“.
На 9 ноември генералният директор на BBC Тим Дейви и изпълнителният директор Дебора Търнес обявиха оставката си на фона на скандала с фалшифицираната реч на президента на САЩ Доналд Тръмп преди щурма на Капитолия.
На 3 ноември вестник Daily Telegraph обърна внимание на речта на Тръмп в предаването Panorama. Тя е монтирана така, че зрителите да си помислят, че политикът насърчава безредиците на Капитолийския хълм. Създателите на сюжета са комбинирали кадри от началото на изказването на Тръмп с това, което той е заявил почти час по-късно.
Мария Захарова за оставките в ВВС: Фалшивите им новини нямат край
10 Ноември, 2025 13:16 1 489 56
Коментиран от #26, #38
"Руските ракети" в Полша, които убиха двама души през ноември 2022 г., се оказаха украински.
"Руската атака" срещу "Северен поток" също се оказва украинска.
"Руската атака" срещу сградата на правителството в Киев беше пожар, за който няма доказателства, свързващи го с руски дронове.
"Руският саботаж" на самолета на фон дер Лайен в Пловдив беше пълна измама. Още не се знае кой е авторът.
"Руският убиец" на украинския натовски нацист, Парубий, беше украинец.
А сега и "двойната руска атака с дронове срещу Полша" на 10 и 13 септември също започва да се разплита.
Полският вестник „Жечпосполита“, позовавайки се на разузнавателна информация, пише: "Къщата е била ударена не от руски дрон, а от американска ракета въздух-въздух AIM-120, изстреляна от полски F-16, която за щастие не се е взривила".
Полша се самобомбардира?!
Президентът Навроцки изисква „спешни обяснения от правителството относно инцидента. Няма съгласие за укриване на информация. В контекста на дезинформацията и хибридната война съобщенията до поляците трябва да бъдат проверени.“ Туск отговаря, че всичко е по вина на Москва. Междувременно, Командването на полските въоръжени сили отрича второто нахлуване на 13-ти: „Предприетите действия не потвърдиха показанията на радарните системи и следователно нарушаването на полското въздушно пространство.“
Фалшива тревога, вероятно поради „метеорологични условия“, като тази в Румъния.
Ние
14:41 10.11.2025
