Мария Захарова за оставките в ВВС: Фалшивите им новини нямат край

10 Ноември, 2025 13:16 1 489 56

Дипломатът отбелязва, че западните медии като цяло многократно са създавали фалшиви новини, включително за Русия

Мария Захарова за оставките в ВВС: Фалшивите им новини нямат край - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Няма къде да се сложи клеймо на BBC, ръководството на радиотелевизионната корпорация изфабрикува "Буча“ и разпространява множество фалшиви новини. Това заяви в интервю за вестник "Взгляд“ говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация, коментирайки оставката на генералния директор и изпълнителния директор на BBC.

Дипломатът отбелязва, че западните медии като цяло многократно са създавали фалшиви новини, включително за Русия.

"Няма как да ги заклеймят“, коментира Захарова.

Тя добавя, че журналистите на BBC са "измисляли истории за руските фенове в навечерието на Олимпиадата в Сочи, фалшиви новини за Сирия, "подхвърлени“ новини за семейство Скрипал и много други“.

На 9 ноември генералният директор на BBC Тим Дейви и изпълнителният директор Дебора Търнес обявиха оставката си на фона на скандала с фалшифицираната реч на президента на САЩ Доналд Тръмп преди щурма на Капитолия.

На 3 ноември вестник Daily Telegraph обърна внимание на речта на Тръмп в предаването Panorama. Тя е монтирана така, че зрителите да си помислят, че политикът насърчава безредиците на Капитолийския хълм. Създателите на сюжета са комбинирали кадри от началото на изказването на Тръмп с това, което той е заявил почти час по-късно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нова Сорос ТВ

    31 6 Отговор
    Кога ще има оставки в Радио Сорос, ьТВ и Сорос Нова ТВ ?!

    Коментиран от #30

    13:18 10.11.2025

  • 2 онзи

    37 7 Отговор
    Захарова както винаги е права !

    13:18 10.11.2025

  • 3 Крадеца вика

    9 30 Отговор
    Дръжте крадеца!

    Коментиран от #20

    13:18 10.11.2025

  • 4 ВВС

    33 3 Отговор
    Нашите журналя черпят инфо от тях хаха

    Коментиран от #23

    13:19 10.11.2025

  • 5 Мисирките

    32 5 Отговор
    Пишат каквото им падне а руснака прави каквото трябва

    13:21 10.11.2025

  • 6 Чибураша

    20 3 Отговор
    Вервам само на Маша!

    13:22 10.11.2025

  • 7 Маша

    5 15 Отговор
    Сергей!Не ми гаварит в слушалката!

    13:24 10.11.2025

  • 8 Покровск

    3 18 Отговор
    и днес,превзет ли е?

    Коментиран от #12

    13:25 10.11.2025

  • 9 западните медии като цяло НЕ многократно

    24 2 Отговор
    са създавали фалшиви новини, а постоянно го правят ! Ежедневно водят хибридна война с хората

    13:25 10.11.2025

  • 10 Шопо

    11 0 Отговор
    Щом го казват по телевизията значи е истина.

    13:27 10.11.2025

  • 11 Механик

    6 15 Отговор
    Какво прочетох в нета.Моди и Си се изредили на Путин.Божкееее

    Коментиран от #21, #34

    13:27 10.11.2025

  • 12 ха-ха

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Покровск":

    Явно питаш за Красноармейск , защото Покровск вече няма никакво значение !

    13:27 10.11.2025

  • 13 Де да беше само

    21 3 Отговор
    ВВС, с "мед" да ги нахраниш! DW е същата стока, за Укроинформ да не говорим! Там лъжите са на почит така както във всички "свободни демократични" медии!

    13:28 10.11.2025

  • 14 Вярно е!

    16 3 Отговор
    скандала с фалшифицираната реч на президента на САЩ Доналд Тръмп преди щурма на Капитолия и то само 5 дни преди изборите в САЩ са показателни . За нацистки Израел пък въобще да не говорим ...

    13:28 10.11.2025

  • 15 Тежка

    4 10 Отговор
    Критическа.

    13:29 10.11.2025

  • 16 Pyccкий Карлик

    5 15 Отговор
    У меня вопрос :

    Маша, падна ли Покровск и за кой път ?

    13:29 10.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Маргарита Симонян

    2 15 Отговор
    Киев за два дня.
    24.02.2022
    Ето ви истинската новина!!

    Коментиран от #26, #38

    13:31 10.11.2025

  • 19 Редактор

    10 0 Отговор
    "Мария Захарова за оставките в ВВС:......."
    Каквото заглавието,такъв и сайта :(

    13:31 10.11.2025

  • 20 ФАКТ

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Крадеца вика":

    Само бавн0 ра 3 вив@ щи слушат и четат западна проаганда

    13:32 10.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 За Тим Дейви

    7 3 Отговор
    и Дебора Търнес не оставка трябва а съд и затвор ...

    Коментиран от #25

    13:34 10.11.2025

  • 23 8888

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "ВВС":

    Така е, затова новината че Покровски пада започва с "На огромна цена". трябва да се манипулира масата, нищо че русия атакува първо с ракети, после с пехота и след като избие 80% от укрие, тогава влизат техните хора.

    13:34 10.11.2025

  • 24 Лопата Орешник

    12 2 Отговор
    Властта покварява, а абсолютната власт покварява безусловно! В мига в който някой си е осъзнал, че медиите са четвъртата власт, независимите медии са изчезнали!

    13:34 10.11.2025

  • 25 Ти па кой си бе

    0 7 Отговор

    До коментар #22 от "За Тим Дейви":

    Прудляк.

    Коментиран от #36, #37

    13:36 10.11.2025

  • 26 8888

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Маргарита Симонян":

    може и за 3 часа (все пак е атомна сила, ако някой не го е разбрал и си мисли че Русия се страхува от Томахоук), въпроса е че после ще остане един народ мразещ Русия, затова и няма атаки над цивилни.

    Коментиран от #31

    13:36 10.11.2025

  • 27 Има Западни

    11 0 Отговор
    Ама има и еврейски медии. Определено най много лъжат еврейските. Сорос контролира над 500 от тях. Ройтерс е водеща след ВВС. ДВ са трети

    13:40 10.11.2025

  • 28 Няма случай

    7 0 Отговор
    Руска медия да е излъгала нещо. Нито веднъж ! Същото важи и за китайският Глобал Таймс

    13:43 10.11.2025

  • 29 Дрът русофил

    3 4 Отговор
    Истинските новини са в кремля.

    13:44 10.11.2025

  • 30 Уфффф

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Нова Сорос ТВ":

    Захарова няма ли най-после да изтрезнее, за да се изкъпе!

    13:45 10.11.2025

  • 31 Pyccкий Карлик

    4 7 Отговор

    До коментар #26 от "8888":

    "....после ще остане един народ мразещ Русия..."

    Пълни глупасти !!!
    Русия и руснаците са орисани да бъдат мразени, не ме питай пачему 😁
    Германия, Япония, Виетнам бяха брутално бомбандирани от С.А.Щ, но сега ги обичат и са най-верни васали. Горчивата правда е че Русия е стара, болна и слаба.

    Коментиран от #43

    13:46 10.11.2025

  • 32 Ухаааа

    0 7 Отговор
    Пак се е натряскала. Избивате ли украинци в Украна - ДА. Мародерствате ли в Украйна - ДА. Отвличате ли деца от Украйна - Да. Измъчвате ли пленниците - Да. Изнасилвате ли Украинки - Да. Е другарко Захарова, кое не ви е ясно от всичко това. ИСКАТЕ ДА ВИ БЛИЖАТ ПОДМЕТКИТЕ. Ами няма как да стане! Може само на дребното императорче да му близнете нещо, дето вече е в забрава. Само неудовлетворените и незадоволиените, като вас са способни на това, което вършите!

    13:48 10.11.2025

  • 33 Дедо ви...

    8 1 Отговор
    Би Би Си изфабрикува историята за Буча,точно както и с Тръмп

    13:51 10.11.2025

  • 34 Те ВВС

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    само истини пишат, чак оставки подават.

    13:52 10.11.2025

  • 35 Тим Дейви

    4 0 Отговор
    Е много подъл човек. Забрани участие на репортери в „публични демонстрации или събирания по спорни въпроси“, и уволни всички пропалистински служители и мениджъри на BBC...

    13:52 10.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Не си компетентен пруудляк

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ти па кой си бе":

    Кво Джафкаш....ами естествено че Тим Дейви е за съд и определено дело ще му бъде заведено. С изкуствен интелект фалшиви видия от ВВС е залята мрежата

    13:57 10.11.2025

  • 38 хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Маргарита Симонян":

    Сбъркал си си името. Генерал Мили, шефа на пентагона през 2022г., е автора на репликата, дето я менкате от три на два дни. Ползвай неговото име.

    13:58 10.11.2025

  • 39 Само един евреин в медия да има

    4 0 Отговор
    И няма смисъл за "медия" въобще да я броите

    13:59 10.11.2025

  • 40 Павел пенев

    3 1 Отговор
    ВВС отдавна е ретроградна и фалшива медийна група ч

    14:04 10.11.2025

  • 41 az СВО Победа 80

    6 2 Отговор
    Точно в 10-ката!

    Коментиран от #45

    14:04 10.11.2025

  • 42 Хаха

    4 3 Отговор
    А новините на коня не са ли фалшиви. Като новината, че не Русия е започнала тази война, хаха. По-добре си пийни едно питие.

    14:05 10.11.2025

  • 43 хахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Pyccкий Карлик":

    Хайде да махнем окупационните корпуси на САЩ, микробритания и франция от германия, да махнем американските бази от япония, а за Виетнам просто да направим едно допитване сред народа и да видим какво мислят за сащ, а? Обичали ги били - да бе, сигурно. То от голяма "любов" сащ имат над 800 бази по света, защото местното население ги обича.

    14:06 10.11.2025

  • 44 Павел пенев

    2 1 Отговор
    ВВС отдавна е ретроградна и фалшива медийна група чиито цели са провеждане на активни мероприятия на разузнавателните служби на Англия.

    14:08 10.11.2025

  • 45 Тихо пръдльо!

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа 80":

    Пак се изказваш неподготвен.

    14:28 10.11.2025

  • 46 Мара Шекера

    1 0 Отговор
    Казвах им на ВВС-то: "Ето ви РИА Новости - преписвайте. Нашите казват само истината.". Ама те - не.

    14:30 10.11.2025

  • 47 az СВО Победа 80

    1 2 Отговор
    Ама как само се саморазобличиха лъжливите англичани! 🤣🤣🤣🤣

    Неслучайно това което сам си направиш, никой не може да ти го направи!

    Коментиран от #48, #51

    14:30 10.11.2025

  • 48 Миндьо Шпагата

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "az СВО Победа 80":

    Правиш ли опити да забременееш?

    14:32 10.11.2025

  • 49 Екатерина Велика починала

    2 0 Отговор
    След полов акт с кон.

    14:33 10.11.2025

  • 50 Браво Маша

    0 0 Отговор
    3 поколения лъскаме...

    14:34 10.11.2025

  • 51 Та колко метра останаха до Киев?

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "az СВО Победа 80":

    Мммммм?Овчи?

    14:35 10.11.2025

  • 52 ТАСС

    1 0 Отговор
    огласява само Алджазира!

    14:37 10.11.2025

  • 53 Верваме

    2 0 Отговор
    само на говорителя на хутите и Конешенко!

    14:38 10.11.2025

  • 54 Констатация

    1 1 Отговор
    Е, в случая Мадам "Столичная" е напълно права!!!

    14:40 10.11.2025

  • 55 хибридчик

    0 0 Отговор
    От кого трябва да се защитаваме и кои са хибридчиците?!?
    "Руските ракети" в Полша, които убиха двама души през ноември 2022 г., се оказаха украински.
    "Руската атака" срещу "Северен поток" също се оказва украинска.
    "Руската атака" срещу сградата на правителството в Киев беше пожар, за който няма доказателства, свързващи го с руски дронове.
    "Руският саботаж" на самолета на фон дер Лайен в Пловдив беше пълна измама. Още не се знае кой е авторът.
    "Руският убиец" на украинския натовски нацист, Парубий, беше украинец.
    А сега и "двойната руска атака с дронове срещу Полша" на 10 и 13 септември също започва да се разплита.
    Полският вестник „Жечпосполита“, позовавайки се на разузнавателна информация, пише: "Къщата е била ударена не от руски дрон, а от американска ракета въздух-въздух AIM-120, изстреляна от полски F-16, която за щастие не се е взривила".
    Полша се самобомбардира?!
    Президентът Навроцки изисква „спешни обяснения от правителството относно инцидента. Няма съгласие за укриване на информация. В контекста на дезинформацията и хибридната война съобщенията до поляците трябва да бъдат проверени.“ Туск отговаря, че всичко е по вина на Москва. Междувременно, Командването на полските въоръжени сили отрича второто нахлуване на 13-ти: „Предприетите действия не потвърдиха показанията на радарните системи и следователно нарушаването на полското въздушно пространство.“
    Фалшива тревога, вероятно поради „метеорологични условия“, като тази в Румъния.
    Ние

    14:41 10.11.2025

  • 56 Маша

    1 0 Отговор
    Е Велика !!!

    14:50 10.11.2025

