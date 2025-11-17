Новини
Александър Вучич: Сърбия иска да избегне конфискацията на руските акции

17 Ноември, 2025 11:17

Министърът на финансите Синиша Малис също подчерта, че Сърбия няма да краде от никого и няма да има конфискация или национализация

Александър Вучич: Сърбия иска да избегне конфискацията на руските акции - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Помощник-директорът на сектор "Стратегически анализи, услуги и интернационализация" на Сръбската търговска камара (СГК) Боян Станич заяви днес, че в момента има няколко варианта, когато става въпрос за решението около NIS, но че национализацията като решение не е добра, защото би била лош сигнал за други инвеститори, особено за тези, които не идват от Запада, пише Tanjug.

В отговор на въпроса какво решение може да се намери за седем дни, Станич каза, че е много кратко време.

Министърът на финансите Синиша Малис също подчерта, че Сърбия няма да краде от никого и няма да има конфискация или национализация, но тъй като американската страна иска смяна на собствеността и преговорите с трета страна са в ход.

По-рано сръбският премиер Джуро Макут свика извънредно заседание на правителството. В дискусията участваха президентът Александър Вучич, председателят на Народното събрание Ана Бърнабич, както и ръководители на всички ключови държавни предприятия. Относно съдбата на компанията Вучич каза, че решението ще бъде взето в рамките на следващите седем дни.

Сръбският президент подчерта, че иска да избегне "конфискацията" на руските акции.

Припомняме, че днес по-рано министърът на енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович заяви, че Сърбия се готви да обмисли национализацията на NIS на фона на американското искане за пълно изтегляне на руските акционери. Според министъра, Белград е изправен пред "едно от най-трудните решения в съвременната история на страната, а властите очакват разбиране от Москва."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо Русия не санкционира САЩ

    4 9 Отговор
    Ами САЩ санкционира Русия и който си поиска

    САЩ СИЛА САЩ МОЩ

    Коментиран от #3

    11:20 17.11.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 8 Отговор
    вижте сърболята от много акъл до къде се докараха!! следващите са рашанските им ,,братуши,,-последната колониална империя , ограбваща безмилостно народите в нея

    11:21 17.11.2025

  • 3 Елиминирането на

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Защо Русия не санкционира САЩ":

    конкуренция чрез санкции( икономическа война) означава,че пазарната икономика е мит за заблуда на плебса.

    Коментиран от #4

    11:30 17.11.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Елиминирането на":

    осъзнаваш ли ква простотия си написал? кой ще наложи санкции , на нещо жизненоважно? в САЩ си имат стратези с визия за столетия напред! в раша имат едно джудже , дет нападна братска страна

    11:36 17.11.2025

  • 5 Да бе , да ?! 😜

    2 0 Отговор
    Кой ли пита Сърбия , че и "евроатлантическа" България ? Ако западняците решат - ще крадат . Само оценка на последствията може да ги възпре .

    11:41 17.11.2025

  • 6 Дедо

    2 0 Отговор
    Всеки ден четем за Сърбия ,за Вучич и за Унгария и Орбан. В крайна сметка това са две миниатюрни държави , по малки от дори от Булгария , с незначителни икономики и двете без излаз на море. Всеки ден четем за тях ,все едно са Германия или Канада. Нищо не четем за Гърция , за Турция , за Италия , за Испания , за Полша.

    11:48 17.11.2025

