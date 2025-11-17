Александър Вучич: Сърбия иска да избегне конфискацията на руските акции

Помощник-директорът на сектор "Стратегически анализи, услуги и интернационализация" на Сръбската търговска камара (СГК) Боян Станич заяви днес, че в момента има няколко варианта, когато става въпрос за решението около NIS, но че национализацията като решение не е добра, защото би била лош сигнал за други инвеститори, особено за тези, които не идват от Запада, пише Tanjug.
В отговор на въпроса какво решение може да се намери за седем дни, Станич каза, че е много кратко време.
Министърът на финансите Синиша Малис също подчерта, че Сърбия няма да краде от никого и няма да има конфискация или национализация, но тъй като американската страна иска смяна на собствеността и преговорите с трета страна са в ход.
По-рано сръбският премиер Джуро Макут свика извънредно заседание на правителството. В дискусията участваха президентът Александър Вучич, председателят на Народното събрание Ана Бърнабич, както и ръководители на всички ключови държавни предприятия. Относно съдбата на компанията Вучич каза, че решението ще бъде взето в рамките на следващите седем дни.
Сръбският президент подчерта, че иска да избегне "конфискацията" на руските акции.
Припомняме, че днес по-рано министърът на енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович заяви, че Сърбия се готви да обмисли национализацията на NIS на фона на американското искане за пълно изтегляне на руските акционери. Според министъра, Белград е изправен пред "едно от най-трудните решения в съвременната история на страната, а властите очакват разбиране от Москва."
