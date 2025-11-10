Новини
„Лукойл“ обяви форсмажорно положение в едно от най-големите находища в света
„Лукойл“ обяви форсмажорно положение в едно от най-големите находища в света

10 Ноември, 2025 14:53 618 3

Ако причините не бъдат отстранени в рамките на шест месеца, „Лукойл“ ще се откаже изцяло от проекта

„Лукойл“ обяви форсмажорно положение в едно от най-големите находища в света - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
„Лукойл“ обяви форсмажорно положение в иракското находище „Западна Курна-2“, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

Според тях, Ирак е спрял всички плащания в брой и за суров петрол към руската компания. „Западна Курна-2“ е едно от най-големите находища в света, разположено в Южен Ирак, на 65 километра северозападно от пристанищния град Басра.

Първоначалните извличаеми запаси на находището са приблизително 14 милиарда барела. Повече от 90% от тези запаси са концентрирани в находищата Мишриф и Ямама. Находището се разработва по договор за услуги, подписан от „Лукойл“ през януари 2010 г. Руската компания притежава 75% дял в проекта, а останалите 25% се държат от иракската държавна „Северна петролна компания“.

Миналия вторник „Лукойл“ изпрати официално писмо до иракското министерство на петрола, в което се казва, че има форсмажорни обстоятелства, които пречат на компанията да продължи нормалните си операции на находището „Западна Курна-2“, съобщиха четиримата източници.

Ако причините за форсмажора не бъдат отстранени в рамките на шест месеца, „Лукойл“ ще спре производството и ще се откаже изцяло от проекта, заяви висш служител на иракската петролна индустрия.

Европейската комисия е в контакт с държавите, които може да бъдат засегнати от отраженията, свързани със санкциите на САЩ срещу „Лукойл“, заяви днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси.

Всички трансакции, свързани с продажбата на „Лукойл", трябва да бъдат съобразени със задълженията по санкциите, каза говорителят. Той отбеляза, че „Лукойл“ не е в списъка със санкциите на ЕС, наложени заради войната в Украйна.


