Румъния: Дейността на „Лукойл" ще бъде много трудна за осъществяване
  Тема: Украйна

Румъния: Дейността на „Лукойл“ ще бъде много трудна за осъществяване

14 Ноември, 2025 12:42

Румънският премиер посочи още, че не би трябвало този проблем да води до увеличение на цените на горивата в Румъния

Румъния: Дейността на „Лукойл“ ще бъде много трудна за осъществяване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският премиер Илие Боложан заяви снощи, че ако не бъде намерено търговско решение ще бъде много трудно за „Лукойл“ да работи в Румъния след влизането на санкциите, наложени от американското правителство, съобщава Аджерпрес, предаде БТА.

„Намираме се в ситуация, в която, ако не бъде намерено търговско решение, дейността на „Лукойл“ в Румъния ще бъде много трудна за осъществяване, защото всяка компания, която работи с „Лукойл“, ако финансовите потоци не са ясно разделени, ще бъде обект на тези санкции. И имайте предвид, че имаме важни компании, които работят с „Лукойл“, като например „Ромгаз“, която е партньор на „Лукойл“ в проект в района на Черно море, а освен това имаме стотици компании, които доставят различни стоки на техните мрежи (…)“, коментира снощи румънският премиер в ефира на „Евронюз Румъния“.

Още новини от Украйна

Той призова да се изчака следващата седмица и да се види какви решения ще бъдат взети на глобално ниво, главно от САЩ.

Румънският премиер посочи още, че не би трябвало този проблем да води до увеличение на цените на горивата в Румъния.

„Не би трябвало да има такива ситуации, защото рафинерията, която принадлежи на „Лукойл“ в Румъния, в момента е затворена, така че не работи, а делът на „Лукойл“ е значителен, но не достатъчен, за да предизвика сериозни проблеми“, каза Боложан.

По думите му въпреки това има смущения под една или друга форма, преки или непреки, които нарушават определени пазари в региона. Румънският премиер даде пример в това отношение с България и Република Молдова.

На 23 октомври САЩ наложиха санкции на руските петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“, за да засилят икономическия натиск върху Русия след инвазията в Украйна.

Румънското правителство отхвърли възможността за отлагане на американските санкции, които трябва да влязат в сила от 21 ноември, и посочи, че работи по закон, чрез който да може да поеме контрола върху рафинерията "Петротел-Лукойл", която е с капацитет за рафиниране на приблизително 2,5 милиона тона годишно, и мрежата от 320 бензиностанции на руската компания в Румъния.


Румъния
