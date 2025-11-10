Белгия изпрати писма до 149 000 младежи с покана да постъпят във въоръжените сили

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен съобщи, че властите в страната са изпратили писма до 149 000 младежи, навършили 17 години, с покана да се присъединят доброволно към въоръжените сили за срок от една година. Писмата са подписани от Франкен, от премиера Барт де Вевер и от началника на отбраната Фредерик Вансина, предаде БТА.
Целта е да бъдат привлечени 3500 младежи, от които догодина да бъдат подбрани 500-те най-подходящи за обучение. През 2027 г. се предвижда броят на подбраните да достигне 1000, а след 2030 г. - 7000, уточниха местни медии. Отбелязва се, че това не е стъпка за връщане на задължителната военна служба, а опит за създаване на интерес сред младите да работят за целите на отбраната. Завършилите обучението ще имат възможност да продължат работа във войската на щат, или на временни договори.
Няколко младежки групи, свързани с комунистическата партия и други леви организации, възразиха срещу подхода на Франкен. Те призоваха на младежите да се припомни, че "сигурността на човечеството се изгражда на първо място върху обществената справедливост, образованието, сътрудничеството и мира". Според тях предложението към младежите за заплата от 2000 евро изкушава и е опит за възползване от уязвимостта на младите, заплашени от бедност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
