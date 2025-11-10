Новини
Белгия изпрати писма до 149 000 младежи с покана да постъпят във въоръжените сили
  Тема: Украйна

Белгия изпрати писма до 149 000 младежи с покана да постъпят във въоръжените сили

10 Ноември, 2025 16:28

Целта е да бъдат привлечени 3500 младежи, от които догодина да бъдат подбрани 500-те най-подходящи за обучение

Белгия изпрати писма до 149 000 младежи с покана да постъпят във въоръжените сили - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен съобщи, че властите в страната са изпратили писма до 149 000 младежи, навършили 17 години, с покана да се присъединят доброволно към въоръжените сили за срок от една година. Писмата са подписани от Франкен, от премиера Барт де Вевер и от началника на отбраната Фредерик Вансина, предаде БТА.

Целта е да бъдат привлечени 3500 младежи, от които догодина да бъдат подбрани 500-те най-подходящи за обучение. През 2027 г. се предвижда броят на подбраните да достигне 1000, а след 2030 г. - 7000, уточниха местни медии. Отбелязва се, че това не е стъпка за връщане на задължителната военна служба, а опит за създаване на интерес сред младите да работят за целите на отбраната. Завършилите обучението ще имат възможност да продължат работа във войската на щат, или на временни договори.

Няколко младежки групи, свързани с комунистическата партия и други леви организации, възразиха срещу подхода на Франкен. Те призоваха на младежите да се припомни, че "сигурността на човечеството се изгражда на първо място върху обществената справедливост, образованието, сътрудничеството и мира". Според тях предложението към младежите за заплата от 2000 евро изкушава и е опит за възползване от уязвимостта на младите, заплашени от бедност.


  • 1 Бялджип

    15 0 Отговор
    Украйна закъса. Трябва помощ.

    16:30 10.11.2025

  • 2 малееееееи

    8 0 Отговор
    Бягаите РУСНАЦИ ЧЕ ИДАТ БЕЛГИИЦИТЕ---

    16:32 10.11.2025

  • 3 Естествено че

    10 1 Отговор
    Целевата група са младите, заплашени от бедност.... Интересно защо писма не са изпратени до евродепутатите примерно и да видим колко ще се запишат ...

    Коментиран от #6, #9

    16:32 10.11.2025

  • 4 дядото

    9 1 Отговор
    не вярвам да има "шарани" готови да дадат живота си за комфорта на богаташите.

    Коментиран от #17

    16:32 10.11.2025

  • 5 честен ционист

    5 1 Отговор
    Всеки Ганчо стъпвал на военна комисия има и издадена военна книжка, без значение дали е хващал пушка.

    Коментиран от #15

    16:34 10.11.2025

  • 6 Ти у ред ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Естествено че":

    армията дисциплина ред доста неудобства СРЕЩУ ТОПЛО МЯСТО СТОЛ И НАИ ВАЖНОТО ---ГЕЛД МОНЕИ

    16:35 10.11.2025

  • 7 Хм...

    2 0 Отговор
    Тъкмо 4о4 ще удържи два- три месеца допълнително.

    16:36 10.11.2025

  • 8 9ти септември

    3 1 Отговор
    А у България кога епилираните ще им пратите покани

    Коментиран от #11, #14

    16:36 10.11.2025

  • 9 Пепи Волгата

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Естествено че":

    Сакън! Аз съм на Евро!

    16:37 10.11.2025

  • 10 Ох ха

    3 0 Отговор
    Днес доброволно, утре задължително.
    Да живее ЕС! Ха ха ха

    16:37 10.11.2025

  • 11 доктор

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "9ти септември":

    Като бъде ликвидирано доволно количество копейки.

    Коментиран от #21

    16:38 10.11.2025

  • 12 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    🤣🤣🤣
    Там освен башибозук от новите "европейци" друго не става, никой белгиец няма да рискува да си счупи маникюра зарад една армия! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #22

    16:38 10.11.2025

  • 13 Бравос

    2 0 Отговор
    Май демокрацията в Европата се изчерпа, от догонина диктатурата ще вземе превес.

    16:38 10.11.2025

  • 14 ЩО ЩО

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "9ти септември":

    ПАРАД на ЛГБТ ли ще правят

    16:38 10.11.2025

  • 15 Мухахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Сегашните ганчовци ще хващат бастуня

    Коментиран от #18

    16:38 10.11.2025

  • 16 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Тия младежи трябва да си епилирт космите преди да се явят в казармата.

    16:39 10.11.2025

  • 17 Кобзон

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "дядото":

    А има.

    16:39 10.11.2025

  • 18 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мухахаха":

    Сегашните ганчовзи е разтегливо понятие. Последният набор отбил служба е 86.

    16:39 10.11.2025

  • 19 СЕЛЯНИН

    2 0 Отговор
    С € 2000 на месец в Белгия, може да си купиш кафе и кроасан...аааа и транспорт до работа и обратно.

    Коментиран от #28

    16:39 10.11.2025

  • 20 Недоклецани

    2 1 Отговор
    Тия европудели ще запалят Европа скоро време.

    16:39 10.11.2025

  • 21 9ти септември

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "доктор":

    Докторе ще ти излекувам задните бузки

    Коментиран от #32

    16:40 10.11.2025

  • 22 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа 80":

    Ти от кой пол беше?

    16:40 10.11.2025

  • 23 По добре клошар

    2 0 Отговор
    Отколкото на фронта 89% от младите мислят така в еу никой няма да се навие да защитава корумпираните европейски управници

    16:40 10.11.2025

  • 24 Рублевка

    1 0 Отговор
    Първо доброволно и със заплащане, после с блага дума и малко кьотек вместо пари и накрая в чувал.

    16:40 10.11.2025

  • 25 Небирен ляв

    1 0 Отговор
    А за нас трета тоалетна ще има ли?

    16:40 10.11.2025

  • 26 Атака

    0 0 Отговор
    Съберете ги от прайда. Ще покрият бройката за нула време 😄😄

    16:41 10.11.2025

  • 27 Хе хе...

    0 1 Отговор
    Ма то ставало дума за 500-1000 белгийски гейчета!?!
    Ми те руснаците толкова трепят до обяд! И тия ще се пробват срещу Русия?!?

    16:41 10.11.2025

  • 28 Оди у русиа

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "СЕЛЯНИН":

    С 2 000 евро на месец ше си цар. На втория ден си в окопа. На третият ден украински дрон ще ти отнесе празната тиква.

    16:42 10.11.2025

  • 29 Рублевка

    0 0 Отговор
    Изходът от икономическа криза е война с Русия. Пример е Украйна. Откакто руснаците избиха два милиона и осакатиха четири милиона украинци, вече няма протести на Майдана.

    16:44 10.11.2025

  • 30 Вместо глупости да четем

    0 0 Отговор
    Не би ли трябвало друго да е по важно за Белгия ? Примерно: (Безработицата в Брюксел се е повишила до 15,3% .. Според последните данни на регионалната служба по заетостта в Брюксел Actiris, 96 161 души в столицата са били регистрирани като търсещи работа в края на миналия месец. Това е увеличение с 4% спрямо данните от края на октомври миналата година. Увеличението на броя на търсещите работа е най-голямо сред тези с високи нива на академични постижения. Увеличението е видимо в почти всички възрастови групи. Увеличението на годишна база е най-голямо сред тези под 25 години (+6,1%) и тези на възраст между 25 и 49 години (+4,6%). Все по-голям брой висококвалифицирани хора също търсят работа. Броят на хората с високи нива на академични постижения, регистрирани като търсещи работа в Actiris, се е увеличил с повече от 10% през последната година. В същото време броят на хората, които са без работа повече от 2 години, също се е увеличил. 

    16:44 10.11.2025

  • 31 Смех, бате

    0 0 Отговор
    Младежи викаш, без да споменават пола. Що тъй, бре? Меки китки ли ще пазят Еуропата, бре?

    16:44 10.11.2025

  • 32 по вероятно

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "9ти септември":

    запека

    16:45 10.11.2025

