Бивш съдия: В Белгия има много корупция, хиляди дела са на трупчета

13 Ноември, 2025 12:35 1 123 13

По неговите думи това е така заради намаляването на числеността на разследващите полицаи

Бивш съдия: В Белгия има много корупция, хиляди дела са на трупчета - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Белгия има много, ужасно много корупция, а хиляди дела "стоят на трупчета" заради липса на способности за навременно разследване, заяви бившият белгийски наказателен съдия Мишел Клез, станал международно известен с разследването си по случая "Катаргейт", в интервю за местна медия, предаде БТА.

Корупцията е лесна за засичане, делата са заведени, остава да бъдат разгледани, добави той. По неговите думи това става все по-трудно заради намаляването на числеността на разследващите полицаи.

Според Клез решението е в обособяване на финансова прокуратура, сходна на службата във Франция, чиято работа доведе до обвиненията срещу бившия френски президент Никола Саркози. По неговите думи засега в Белгия едва 5-6 процента от преписките се придвижват напред, а много данни от Службата за борба с прането на пари не се използват своевременно и за това е доказателство започналата неотдавна проверка срещу бившия белгийски еврокомисар Дидие Рейндерс.

Клез твърди, че ако повече дела за корупция и финансови измами стигат до съд, със сигурност бюджетът би спечелил "стотици милиони евро". Бившият съдия, който днес е в редиците на опозиционна партия от политическия център, упреква за липсата на необходимите действия партиите от управляващата коалиция и особено десните формации.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И това ли

    10 1 Отговор
    Трябва да ни служи за пример?

    12:37 13.11.2025

  • 2 Бащата на някаква Саяна

    5 3 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:39 13.11.2025

  • 3 Един

    12 0 Отговор
    Едно от които е на Урсулица!
    Клуба на богатите а? Тия дето ни ги дават за пример?

    12:39 13.11.2025

  • 4 Кариера

    4 3 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт

    12:39 13.11.2025

  • 5 пешо

    4 0 Отговор
    навсякъде има само в бг няма

    12:39 13.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    9 0 Отговор
    Казвал съм ви , че точно тези беличките са измислили корупцията ! Тук още се учим !

    12:41 13.11.2025

  • 8 пешо

    6 0 Отговор
    факти как е дереджето на фронта урките настъпват ли

    12:42 13.11.2025

  • 9 Държат ви бедни

    7 0 Отговор
    За да не изплувате, щот няма да има кой да им работи.

    Ако народа забогатее, му вдигат данъците или тока или водата но до толкоз че, да не се усъзнае и да не се бунтува.
    Кевър, мевър и тем подобни регулатори.

    Осъзнатия роб не е роб.

    12:44 13.11.2025

  • 10 Винченцо Андолини

    8 1 Отговор
    Така е в клуба на богатите.
    Да не се чудите защо и у нас е така.
    Евроценности на тумбак.....

    12:44 13.11.2025

  • 11 Атина Палада

    8 0 Отговор
    Това го знаят дори и онези с пилешките м.озъци ,единствено само нашата ш.оро.шня не го знае.Нещо повече - отрича го :) Правете си сметка щом и онези с пилешките м.озъци са по умни от нашата ш.оро.шня:)))

    12:49 13.11.2025

  • 12 хахаха

    3 0 Отговор
    да не се притеснява вселенски и белгия като украина е корумпирана страна

    13:03 13.11.2025

  • 13 Емилиян Джоузефин Милфс

    2 0 Отговор
    1 Йоан 5:19-целия свят лежи в лукавия.

    13:13 13.11.2025

Новини по държави:
