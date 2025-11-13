Бивш съдия: В Белгия има много корупция, хиляди дела са на трупчета

В Белгия има много, ужасно много корупция, а хиляди дела "стоят на трупчета" заради липса на способности за навременно разследване, заяви бившият белгийски наказателен съдия Мишел Клез, станал международно известен с разследването си по случая "Катаргейт", в интервю за местна медия, предаде БТА.
Корупцията е лесна за засичане, делата са заведени, остава да бъдат разгледани, добави той. По неговите думи това става все по-трудно заради намаляването на числеността на разследващите полицаи.
Според Клез решението е в обособяване на финансова прокуратура, сходна на службата във Франция, чиято работа доведе до обвиненията срещу бившия френски президент Никола Саркози. По неговите думи засега в Белгия едва 5-6 процента от преписките се придвижват напред, а много данни от Службата за борба с прането на пари не се използват своевременно и за това е доказателство започналата неотдавна проверка срещу бившия белгийски еврокомисар Дидие Рейндерс.
Клез твърди, че ако повече дела за корупция и финансови измами стигат до съд, със сигурност бюджетът би спечелил "стотици милиони евро". Бившият съдия, който днес е в редиците на опозиционна партия от политическия център, упреква за липсата на необходимите действия партиите от управляващата коалиция и особено десните формации.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И това ли
12:37 13.11.2025
2 Бащата на някаква Саяна
12:39 13.11.2025
3 Един
Клуба на богатите а? Тия дето ни ги дават за пример?
12:39 13.11.2025
4 Кариера
12:39 13.11.2025
5 пешо
12:39 13.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
12:41 13.11.2025
8 пешо
12:42 13.11.2025
9 Държат ви бедни
Ако народа забогатее, му вдигат данъците или тока или водата но до толкоз че, да не се усъзнае и да не се бунтува.
Кевър, мевър и тем подобни регулатори.
Осъзнатия роб не е роб.
12:44 13.11.2025
10 Винченцо Андолини
Да не се чудите защо и у нас е така.
Евроценности на тумбак.....
12:44 13.11.2025
11 Атина Палада
12:49 13.11.2025
12 хахаха
13:03 13.11.2025
13 Емилиян Джоузефин Милфс
13:13 13.11.2025