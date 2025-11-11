Върховният съд на САЩ запази еднополовите бракове

Върховният съд на Съединените щати отхвърли опит за отмяна на еднополовите бракове, предаде БНР.
Молбата беше постъпила от държавна служителка от щата Кентъки, която поискала деветимата съдии да преразгледат решение на същия съд от 2015 г., с което тези бракове са легализирани в цялата страна.
Жалбоподателката е била обекта на съдебен процес от гей двойка, след като системно е отказвала да издаде брачни удостоверения, въпреки конституционното право на двойките. Ким Дейвис мотивирала отказа си с твърдението, че хомосексуалните бракове противоречат на религиозните ѝ убеждения. А пък правото ѝ на свободно изповядване на религията било заложено в Първата поправка на Конституцията на САЩ и това я защитавало от отговорност по делото.
Както Върховния съд, така и по-долните инстанции обаче, не приемат доводите ѝ и Дейвис е осъдена да плати над 360 000 долара обезщетение и съдебни разноски.
