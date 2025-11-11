Новини
Свят »
САЩ »
Върховният съд на САЩ запази еднополовите бракове

Върховният съд на САЩ запази еднополовите бракове

11 Ноември, 2025 04:18, обновена 11 Ноември, 2025 04:22 334 0

  • сащ-
  • съд-
  • еднополови бракове

Магистратите отказаха да преразгледат решение на съда в Кентъки от 2015 г. за легализирането им в цялата страна

Върховният съд на САЩ запази еднополовите бракове - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Върховният съд на Съединените щати отхвърли опит за отмяна на еднополовите бракове, предаде БНР.

Молбата беше постъпила от държавна служителка от щата Кентъки, която поискала деветимата съдии да преразгледат решение на същия съд от 2015 г., с което тези бракове са легализирани в цялата страна.

Жалбоподателката е била обекта на съдебен процес от гей двойка, след като системно е отказвала да издаде брачни удостоверения, въпреки конституционното право на двойките. Ким Дейвис мотивирала отказа си с твърдението, че хомосексуалните бракове противоречат на религиозните ѝ убеждения. А пък правото ѝ на свободно изповядване на религията било заложено в Първата поправка на Конституцията на САЩ и това я защитавало от отговорност по делото.

Както Върховния съд, така и по-долните инстанции обаче, не приемат доводите ѝ и Дейвис е осъдена да плати над 360 000 долара обезщетение и съдебни разноски.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ