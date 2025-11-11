Новини
Атентатор-камикадзе взривил колата - бомба в Ню Делхи. Индия обяви "висока степен на тревога" и подсили границите ВИДЕО

Атентатор-камикадзе взривил колата - бомба в Ню Делхи. Индия обяви "висока степен на тревога" и подсили границите ВИДЕО

11 Ноември, 2025 05:53, обновена 11 Ноември, 2025 07:41

При инцидента загинаха осем души, а 24 бяха ранени

Атентатор-камикадзе взривил колата - бомба в Ню Делхи. Индия обяви "висока степен на тревога" и подсили границите ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Самоубиец-атентатор е предизвикал взрива с кола бомба в Ню Делхи, близо до историческия Червен Форт в индийската столица, съобщи NDTV, позовавайки се на свои източници.

При вчерашния инцидент бяха убити осем души са убити, а ранените са 24 са ранени.

Според записи от охранителни камери, колата, съдържаща експлозивите, е била паркирана близо до мястото на инцидента около три часа. Записите показват как шофьорът сякаш чака някого или инструкции, без да излиза от колата.

Според източници, експлозията се разследва като терористична атака. Полицията в Делхи се е позовала на разпоредбите на Закона за предотвратяване на незаконни дейности, след като съдебни доказателства и разузнавателна информация сочат възможни връзки с тероризъм. Предварителните разследвания на мястото на инцидента разкриха наличието на амониев нитрат.

Каналът припомни, че експлозията в Червения Форт в Ню Делхи е станала в същия ден, в който полицията е предотвратила терористична атака в град Фаридабад в щата Харяна, който граничи с Делхи, и е арестувала трима заподозрени, у които са открити 350 кг експлозиви.

След инцидента бе обявена висока степен на тревога в Ню Делхи, както и в съседния щат Утар Прадеш, индийския метрополис Мумбай, щатите Бихар, Керала и няколко други щата. Патрулите са засилени и по границите на Индия с Пакистан и Бангладеш. Допълнителни проверки се извършват на летищата и жп гарите в Ню Делхи, Ченай и други индийски градове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 цРу-то в действие

    5 0 Отговор
    ще купувате руски петрол, а ?
    Забравихте кога гръмнахме Индира Ганди и сънът и ?
    мр ъсните янки са навсякъде, даже в Ново село.

    06:11 11.11.2025

