Взрив повреди главна жп линия в Полша! Премиерът Доналд Туск определи случилото се за саботаж

Експлозия, причинена от саботаж, разруши жп линия по маршрута Варшава-Люблин, съобщи днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
"По маршрута Варшава-Люблин (при село Мика) има саботаж. Взривно устройство се е задействало и е разрушило жп линията", написа Туск в "Екс".
"Спешните служби и прокуратурата работят на място. По същия маршрут, близо до Люблин, също има щети", каза той.
Местната полиция заяви вчера, че машинист е съобщил за щети по жп линията в Централна Полша.
Od godziny 7:30 trwa zamknięcie toru numer 1 na odcinku Dęblin-Życzyn po stwierdzeniu ubytku w torze o długości około 100 cm przez m-stę pociągu 12713 KM Warszawa Zach-Dęblin. Prawdopodobnie doszło do celowego uszkodzenia szyny poprzez detonację ładunku wybuchowego @kuracyja pic.twitter.com/jkJGiQl4SB— Dyspozytura Trakcji🚆 (@Dyspozytura_T) November 16, 2025
По-рано Варшава е казвала, че ролята ѝ на разпределителен център за помощи за Украйна във войната я превръща в мишена за саботажи. Москва многократно отхвърли да е замесена в подобни действия.
1 Тагаренко
Коментиран от #5
11:50 17.11.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #16, #20
11:51 17.11.2025
3 Ъъъ
11:52 17.11.2025
4 Логично
11:52 17.11.2025
6 Още новини от украйна
11:52 17.11.2025
7 Да бе да,
11:53 17.11.2025
8 Я па
11:53 17.11.2025
9 И Киев е Руски
11:53 17.11.2025
10 Вацлав
Коментиран от #49
11:54 17.11.2025
11 саботаж
11:55 17.11.2025
12 И Киев е Руски
11:55 17.11.2025
13 Нека всички заводи за барути
Коментиран от #24, #38
11:57 17.11.2025
15 Няма такова нещо
11:59 17.11.2025
16 Разпаднал ти се е мозъкът
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":на теб, въъъшко.
12:00 17.11.2025
17 Щирлиц в тила на врага
12:00 17.11.2025
18 Дедо ви...
12:00 17.11.2025
19 ПИЯН УКРАИНЕЦ
12:00 17.11.2025
20 Българин
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":РУСИЯ Е МАЙКАТА НА БЪЛГАРИЯ!!!
Коментиран от #23, #26
12:02 17.11.2025
21 Партизани в ЕС
12:04 17.11.2025
22 Сандо
12:04 17.11.2025
24 Прокурор
До коментар #13 от "Нека всички заводи за барути":ДАНС би трябвало да те привикат, да обясниш какво точно имаш предвид.
Коментиран от #27, #31, #32, #39, #44
12:05 17.11.2025
25 Газ от Гърция за Украйна
12:06 17.11.2025
26 Тервел
До коментар #20 от "Българин":Това вече не е модерно. Сега Китай е на мода не Русия.
12:07 17.11.2025
27 Цитат от асамблеята
До коментар #24 от "Прокурор":"Знаме на мира" ! Точен, едно към едно! Питай ме нещо друго
12:09 17.11.2025
28 Софиянец
12:09 17.11.2025
29 Ха ХаХа
12:10 17.11.2025
30 0001
12:13 17.11.2025
33 Гената
Коментиран от #42
12:14 17.11.2025
34 Българин
12:16 17.11.2025
35 Доналд Туск
12:16 17.11.2025
36 Ивелин Михайлов
12:17 17.11.2025
37 Механик
Тия н се ли усещат колко яко се излагат с тия приказки?
12:20 17.11.2025
38 Тва верно беше слогана
До коментар #13 от "Нека всички заводи за барути":на асамблеята "Знаме на мира" изречен от Людмила Живкова на Камбаните в София . Бях там като ученик и ясно го помня ( Нека всички заводи за барути в света да бъдат взривени ! ) ...
12:21 17.11.2025
39 Той сина е в ДАНС
До коментар #24 от "Прокурор":Той ли ще ме привиква ? хахахаха ....
12:23 17.11.2025
40 Тома
Коментиран от #47
12:24 17.11.2025
41 Оооо, жалки атлантенца
12:28 17.11.2025
42 Зидара
До коментар #33 от "Гената":Да де, ама човека никъде не е писал "да се ударят заводите за барут точно в България". Така, че от ДАНС ще си умрат от смях с тебе и твоят акъл.
п.п.
Освен това, не се знае офицера при който ще попадне доклада ти "от кои е". Да не се окаже, че дядо му и баща му са учили в СССР и е закърмен по идеологическа линия?! И тогава може да слоцжи доноса ти в папката "за Белене".
12:29 17.11.2025
43 Всеки нормален,
12:33 17.11.2025
44 Изчезни бре !
До коментар #24 от "Прокурор":Ще плашиш гаргите
12:36 17.11.2025
45 Ген.Атанасов!
12:37 17.11.2025
46 Кой им вярва
12:39 17.11.2025
47 Както и сами си взривиха...-
До коментар #40 от "Тома":...язовир ,,Нова Каховка"...!
Както и сами си обстрелваха ЗАЕЦ...!
А после по познат сценарий-обвиняват Русия...!
Стари укро-номерца...!
12:41 17.11.2025
48 Людмила Живкова
12:43 17.11.2025
50 Гърците 4 пъти
12:48 17.11.2025