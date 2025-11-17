Новини
Свят »
Полша »
Взрив повреди главна жп линия в Полша! Премиерът Доналд Туск определи случилото се за саботаж

Взрив повреди главна жп линия в Полша! Премиерът Доналд Туск определи случилото се за саботаж

17 Ноември, 2025 11:47 1 649 50

  • полша-
  • доналд туск-
  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • варшава

По-рано Варшава е казвала, че ролята ѝ на разпределителен център за помощи за Украйна във войната я превръща в мишена за саботажи

Взрив повреди главна жп линия в Полша! Премиерът Доналд Туск определи случилото се за саботаж - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Експлозия, причинена от саботаж, разруши жп линия по маршрута Варшава-Люблин, съобщи днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"По маршрута Варшава-Люблин (при село Мика) има саботаж. Взривно устройство се е задействало и е разрушило жп линията", написа Туск в "Екс".

"Спешните служби и прокуратурата работят на място. По същия маршрут, близо до Люблин, също има щети", каза той.

Местната полиция заяви вчера, че машинист е съобщил за щети по жп линията в Централна Полша.

По-рано Варшава е казвала, че ролята ѝ на разпределителен център за помощи за Украйна във войната я превръща в мишена за саботажи. Москва многократно отхвърли да е замесена в подобни действия.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тагаренко

    33 6 Отговор
    Путин е виновен!Видях го в тъмното.

    Коментиран от #5

    11:50 17.11.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 33 Отговор
    бедна Раша-откакто Хитлер направи СССР уж велика сила , и ,,приемникът,,и-золотая орда ,няма да миряса , докато не се разпадне на Москва и Питер

    Коментиран от #16, #20

    11:51 17.11.2025

  • 3 Ъъъ

    29 5 Отговор
    Никакви следи от взрив!? Що за глупави партенки пак де пускат!? 🙄

    11:52 17.11.2025

  • 4 Логично

    31 4 Отговор
    Полша воюва срещу Русия използвайки укроидиоти . Какво е очаквала ?

    11:52 17.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Още новини от украйна

    8 4 Отговор
    Петров и Баширов са

    11:52 17.11.2025

  • 7 Да бе да,

    25 2 Отговор
    И са я взривили с жица, както е видно от снимките😉. Направо къртите мивки с тези неща, от зрънчо или Лъки бой с играчка😃

    11:53 17.11.2025

  • 8 Я па

    21 2 Отговор
    Тия! Москва като е отхвърлила, Киев нищо не е отхвърлил! Полският Пан не знае ли, че терористите са в Украйна?

    11:53 17.11.2025

  • 9 И Киев е Руски

    9 2 Отговор
    И Люблин е Съветски

    11:53 17.11.2025

  • 10 Вацлав

    4 22 Отговор
    Полша и всички държави от ЕС трябва да експуслират всички руснаци от територията си и да не пускат вече други от Руската федерация. Русия е държава терорист и нейните граждани нямат място в ЕС. Да отиват в Китай , Северна корея и Иран , ако не им се седи в Русия.

    Коментиран от #49

    11:54 17.11.2025

  • 11 саботаж

    20 2 Отговор
    Войната на НАТО трябва да се саботира по всякакъв възможен начин !

    11:55 17.11.2025

  • 12 И Киев е Руски

    14 3 Отговор
    Новият СССР ще е двойно по голям от стария

    11:55 17.11.2025

  • 13 Нека всички заводи за барути

    17 1 Отговор
    да бъдат взривени !

    Коментиран от #24, #38

    11:57 17.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Няма такова нещо

    14 1 Отговор
    "главна жп линия"....

    11:59 17.11.2025

  • 16 Разпаднал ти се е мозъкът

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    на теб, въъъшко.

    12:00 17.11.2025

  • 17 Щирлиц в тила на врага

    12 1 Отговор
    Бесарабски българин в България, награден с орден Стара планина втора степен ... Във всяка българска доставка за Хуркия има жипиес предавател че да знаят братушките къде да ударят. Нека икономиката да върви и пари в България да идват. Така щетата за Хуркия е двойна

    12:00 17.11.2025

  • 18 Дедо ви...

    15 1 Отговор
    Ами добре, дори много добре.Това е главната ЖП линия по която се доставя военнат помощ за покрайнината. Защо тук спестяват тази част от новината ..................

    12:00 17.11.2025

  • 19 ПИЯН УКРАИНЕЦ

    14 1 Отговор
    я е помислил за руска и я взривил. Нали все са европейци, мислят за демокрацията на Европата. Ще вземат "орките от Изток" да намерят по нея пътя към Европата.

    12:00 17.11.2025

  • 20 Българин

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    РУСИЯ Е МАЙКАТА НА БЪЛГАРИЯ!!!

    Коментиран от #23, #26

    12:02 17.11.2025

  • 21 Партизани в ЕС

    11 1 Отговор
    Някой изненадан ли е? Съвсем логично е

    12:04 17.11.2025

  • 22 Сандо

    9 0 Отговор
    Ах,тоя немирник Путин,мина семдесетака,а продължава да прави бели!

    12:04 17.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Прокурор

    4 10 Отговор

    До коментар #13 от "Нека всички заводи за барути":

    ДАНС би трябвало да те привикат, да обясниш какво точно имаш предвид.

    Коментиран от #27, #31, #32, #39, #44

    12:05 17.11.2025

  • 25 Газ от Гърция за Украйна

    9 2 Отговор
    През България също няма да има. Ама категорично

    12:06 17.11.2025

  • 26 Тервел

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Това вече не е модерно. Сега Китай е на мода не Русия.

    12:07 17.11.2025

  • 27 Цитат от асамблеята

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Прокурор":

    "Знаме на мира" ! Точен, едно към едно! Питай ме нещо друго

    12:09 17.11.2025

  • 28 Софиянец

    13 0 Отговор
    И самите поляци мразят бандеровците, независимо, че безгръбначните им политици лазят в краката на брюксел! Така че и сами може да са си думнали релсите 😂

    12:09 17.11.2025

  • 29 Ха ХаХа

    2 0 Отговор
    Олександър Велики.....

    12:10 17.11.2025

  • 30 0001

    7 0 Отговор
    Ако снимките са истински аз не виждам следи от взрив. За да се отлети парче от релсата трябва да е много мощен експлозив и щеше да направи и кратер в каменната настилка. Явно е некачествена релса и от шупли или нещо друго се е счупила.

    12:13 17.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гената

    0 9 Отговор
    Тоя дето призовава да се взривяват заводите за барут в България ,вече е докладван на ДАНС

    Коментиран от #42

    12:14 17.11.2025

  • 34 Българин

    8 0 Отговор
    Предлагам да взривим арсенал и сопот и така да оставим украйна без снаряди хехе 😏 Русия ни помага, време е и ние да й помогнем!

    12:16 17.11.2025

  • 35 Доналд Туск

    6 0 Отговор
    Просто трябва да си направи извода дали разпределителен център за оръжия за Украйна във войната трябва да е а не да вряка

    12:16 17.11.2025

  • 36 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Нормално, все пак поляците мразят украинците 😂

    12:17 17.11.2025

  • 37 Механик

    5 0 Отговор
    Aбе, тия натюфци са разграден двор бе. Който си иска си влиза., илиза или пък си прави саботажите там???
    Тия н се ли усещат колко яко се излагат с тия приказки?

    12:20 17.11.2025

  • 38 Тва верно беше слогана

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нека всички заводи за барути":

    на асамблеята "Знаме на мира" изречен от Людмила Живкова на Камбаните в София . Бях там като ученик и ясно го помня ( Нека всички заводи за барути в света да бъдат взривени ! ) ...

    12:21 17.11.2025

  • 39 Той сина е в ДАНС

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Прокурор":

    Той ли ще ме привиква ? хахахаха ....

    12:23 17.11.2025

  • 40 Тома

    6 0 Отговор
    Също като газовите тръби в Балтийско море.Взривиха ги укронацисти и казаха че са руснаците

    Коментиран от #47

    12:24 17.11.2025

  • 41 Оооо, жалки атлантенца

    5 0 Отговор
    с меки розови дууупенца, идея нямате какво ви чака ако разум не проявите

    12:28 17.11.2025

  • 42 Зидара

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гената":

    Да де, ама човека никъде не е писал "да се ударят заводите за барут точно в България". Така, че от ДАНС ще си умрат от смях с тебе и твоят акъл.
    п.п.
    Освен това, не се знае офицера при който ще попадне доклада ти "от кои е". Да не се окаже, че дядо му и баща му са учили в СССР и е закърмен по идеологическа линия?! И тогава може да слоцжи доноса ти в папката "за Белене".

    12:29 17.11.2025

  • 43 Всеки нормален,

    4 0 Отговор
    Който дупе има да го направи е герой! Спасяват се животи.

    12:33 17.11.2025

  • 44 Изчезни бре !

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Прокурор":

    Ще плашиш гаргите

    12:36 17.11.2025

  • 45 Ген.Атанасов!

    4 0 Отговор
    100% е руска хибридна атака,извършена от агенти на Путин...!

    12:37 17.11.2025

  • 46 Кой им вярва

    3 0 Отговор
    На тия звездички звездички, то не бяха дронове, аероплани, сега взрив по ж.п. Ами полските партизани са недоволни от Туск.

    12:39 17.11.2025

  • 47 Както и сами си взривиха...-

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тома":

    ...язовир ,,Нова Каховка"...!
    Както и сами си обстрелваха ЗАЕЦ...!
    А после по познат сценарий-обвиняват Русия...!
    Стари укро-номерца...!

    12:41 17.11.2025

  • 48 Людмила Живкова

    3 0 Отговор
    ( Нека всички заводи за барути в света да бъдат взривени ! ) ... бурни овации от представители на 142 държави ! ...

    12:43 17.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Гърците 4 пъти

    3 0 Отговор
    Още в началото на войната саботираха ЖП превозите ! Не помните ли?

    12:48 17.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания