Новини
Свят »
Русия »
Bloomberg: България преговаря с финансовото министерство на САЩ за рафинерията в Бургас и за пълен контрол над нея

Bloomberg: България преговаря с финансовото министерство на САЩ за рафинерията в Бургас и за пълен контрол над нея

11 Ноември, 2025 17:49 1 118 39

  • агенция bloomberg-
  • българия-
  • преговори-
  • министерството на финансите-
  • сащ-
  • рафинерия в бургас

„Водят се истински спорове за това как да се разпоредим с чуждестранните активи на "Лукойл", особено след като Министерството на финансите на САЩ отхвърли предложението на Gunvor да ги придобие напълно“, каза Ричард Бронз, ръководител на отдела по геополитика в консултантската фирма Energy Aspects Ltd., цитиран от агенцията.

Bloomberg: България преговаря с финансовото министерство на САЩ за рафинерията в Бургас и за пълен контрол над нея - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България преговаря с Министерството на финансите на САЩ в опит да запази дейността на най-голямата си рафинерия в Бургас и, ако е възможно, да установи пълен контрол над нея, съобщи агенция Bloomberg.

Правителствата в Европа и Близкия изток предприемат стъпки за запазване на дейността на чуждестранните активи на "Лукойл" след налагането на американски санкции срещу компанията, добавя агенцията.

„Водят се истински спорове за това как да се разпоредим с чуждестранните активи на "Лукойл", особено след като Министерството на финансите на САЩ отхвърли предложението на Gunvor да ги придобие напълно“, каза Ричард Бронз, ръководител на отдела по геополитика в консултантската фирма Energy Aspects Ltd., цитиран от агенцията.

Молдовските власти също преговарят с "Лукойл" за евентуалното закупуване на депо за гориво, което снабдява летището в Кишинев.

"Лукойл" преди това обяви форсмажорно положение на иракското си нефтено находище. Дружеството е освободило всички чуждестранни служители там на 7 ноември и в момента на находището работи само руски и иракски персонал.

През октомври Министерството на финансите на САЩ включи петролните компании „Лукойл“ и „Роснефт“, както и 34 техни дъщерни дружества, в нов пакет от американски санкции. Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, новите санкции срещу руски компании няма да създадат проблеми за Русия, която "е развила силен имунитет" срещу подобни ограничения.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    28 3 Отговор
    Чудят се как да гепят чужда собственост.

    Коментиран от #17

    17:51 11.11.2025

  • 3 Колю

    16 1 Отговор
    Буци, щял да надгражда германския модел, пък да видим

    17:52 11.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    18 2 Отговор
    То с Г/з нагоре не се преговаря ! Нито с отворена уста и оплезен език !!!

    17:53 11.11.2025

  • 6 оня с питон.я

    19 1 Отговор
    и кравите същите апаши и крадливи роми кат наште Боко и Шиши.

    17:54 11.11.2025

  • 7 не може да бъде

    18 2 Отговор
    Във всички случаи вече сме затънали в едни подвижни пясъци а нямаме Орбан да ни покаже как да се измъкнем !?

    17:54 11.11.2025

  • 8 Като си няма лидери

    19 0 Отговор
    да отидат при Голямото Куче както направи Орбан и да се разберат, безименни чиновници от институции ще преговарят помежду си. Така става с банановите републики управлявани от назначени "мениджъри", чийто конци се дърпат от глобалисткият блоб.

    17:57 11.11.2025

  • 9 Един

    16 3 Отговор
    Помнете, че накрая пак вие ще плащате цялата сватба!
    А дебелия ще обере парсата!

    17:59 11.11.2025

  • 10 Горски

    21 4 Отговор
    Евро урсулките да въртят още Санкции срещу РУСИЯ и да им дреме на Фалита във Халифат! Назначете човек от старата школа,с аналитичен и хладен ум,завършил и познаващ закона,с бойна подготовка,и най-важното,човек който е престъпил себе си в името на родината.Останал ли е някой такъв между живите? Няма нито Държава, нито Резерв от какъвто и да е тип! Всичко е Гепено по Чекмеджета, Гардероби, Бацелони, Парапети и така натам Сараи. Стратегически партньор да те санкционира е толкова хубаво, не ми се мисли, ако ни беше враг просто думи нямам.Погребението на Българска икономика.

    Коментиран от #16

    18:00 11.11.2025

  • 11 Киро

    11 1 Отговор
    Много са зле тея наще..

    18:02 11.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 СЕДЕСАР

    6 3 Отговор
    ЗАТРЪКАЙТЕ ТАЯ РАФИНЕРИЯ КАТО БЕЛЯНЕ И БУЛГАРТАБАК НА НАС НЕ НИ ТРЯБВА НИЩО

    Коментиран от #29

    18:05 11.11.2025

  • 14 Pyccкий Карлик

    2 7 Отговор
    Пълни глупасти и мижави цели !!!
    България и ние българите трябва и сме длъжни да поемем контрола над Русия. Българска 50 000-на армия комплектована по НАТО стандарт трябва да установи ред и контрол в Москва, а в pyccкая конституция да бъде записано че руския язык е просто диалект на българския. Ако руснаците проявят твърдоглавие - да си говорят на родния монголски и пишат с възелчета като индианските си роднини 😁👍

    18:05 11.11.2025

  • 15 Тео

    11 1 Отговор
    Българските марионетки нямат равни, когато трябва нещо да се разпродава, подарява и разрушав🎎

    18:06 11.11.2025

  • 16 бай Даньо

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Да знаеш по яко опклаваш от бабите оплаквачки на погребение...

    18:06 11.11.2025

  • 17 Путин

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Чехльо съм ве

    18:08 11.11.2025

  • 18 Евроатлантичета

    14 1 Отговор
    Разбрахте ли колко ви уважават вашите гурута отвъд океана! Къде изчезна кремче, мазната коса и пудела изоставен от Банова да обяснят че санкциите са добри!

    18:09 11.11.2025

  • 19 Весо

    11 0 Отговор
    държавата трябва да гарантира достъп на гражданите и бизнеса до горива на достъпни цени, но към момента няма ясен план как това ще се случи.

    18:12 11.11.2025

  • 20 Ко каза

    11 1 Отговор
    Чакай бе тя не беше, ли руска? За какво преговарят с Америка?

    Коментиран от #22, #24

    18:12 11.11.2025

  • 21 Буко Баламата

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "РСМ":

    Па и ти си същия нали си Българин!

    18:15 11.11.2025

  • 22 Pyccкий Карлик

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Ко каза":

    "...не беше, ли руска? За какво преговарят с Америка?..."

    В Русия руснаците притежават само галошите и вспоминанията от ВСВ. Всичко останало принадлежи на А-М-Е-Р-И-К-А 😁👍

    18:16 11.11.2025

  • 23 Чичо Пешо ?

    5 1 Отговор
    Че кво общо имат САЩ, . Долари ли ще им даваме комисионни ли, от тях на безценица ли ще купуваме?

    Коментиран от #25

    18:20 11.11.2025

  • 24 Путин

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ко каза":

    Чехльо съм ве

    18:20 11.11.2025

  • 25 рафинерията

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Чичо Пешо ?":

    На САЩ е, а Путлер им козирува и се моли на коленца

    Коментиран от #36

    18:21 11.11.2025

  • 26 САЩ са силата

    3 5 Отговор
    Ако САЩ постановят Пуслер да се махне от Кремъл, он ще изпълни. Затова се снишава на САЩ, защото знае, че може да бъде поканен да си тръгне от поста.

    Коментиран от #28, #31

    18:22 11.11.2025

  • 27 ТВЪРДЕ МНОГО

    6 0 Отговор
    ОТ ПРЕГОВАРЯЩИТЕ НЕ СА БИЛИ И ЗАМИСЛЕНИ ПО ВРЕМЕТО НА СТРОЖА- ТВЪРДЕ МНОГО ХОРА С НЕБЪЛГАРСКИ ИМЕНА В ПОЛИТИКАТА ТВЪРДЕ МНОГО КОМСОМОЛСКИ СЕКРЕТАРИ НАЛАЗИХА В ИКОНОМИКАТА -ВРЕМЕ Е ЗА ПОЧИВКА НА ДЪРЖАВНИ РАЗНОСКИ НА ДУНАВСКИЯТ ОСТРОВ И ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

    18:27 11.11.2025

  • 28 жик так

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "САЩ са силата":

    Я ходи се пери . То ако беше така краварите нямаше да реват . В момента във Венецуела се разполагат Руски ракети .

    18:29 11.11.2025

  • 29 ХАРД СЕДЕСАР

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "СЕДЕСАР":

    И АЕЦ КОЗЛОДУИ-СЪБАРЯИ ТВА КОМУНДЕЛСКО НАСЛЕДСТВО

    Коментиран от #37

    18:29 11.11.2025

  • 30 Само питам

    2 1 Отговор
    Как един старец налага на всемогъщия Ес положения които не са му изгодни ?
    Нали Ес беше голяма сила ? Населението на Ес 450 милиона , а на краварника 300. И въпреки това се оставят в подчинено положение .

    18:31 11.11.2025

  • 31 Фалконети

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "САЩ са силата":

    Путин е икономист , юрист , политик , разузнавач ..и законно избран с избори .
    Ес се управлява от специалист по Бърдашки сливи и цитонамазка , за когото никой не е гласувал .

    Коментиран от #33

    18:33 11.11.2025

  • 32 бай Пън

    2 1 Отговор
    Сега разбрахте ли защо козляците са на тротинетки ?

    18:34 11.11.2025

  • 33 Pyccкий Карлик

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Фалконети":

    ".....Путин е икономист , юрист , политик , разузнавач ..и законно избран с избор..."

    А Русия е бананов рай....ма без бананите 😁😁😁

    Коментиран от #34

    18:55 11.11.2025

  • 34 Фалконети

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Pyccкий Карлик":

    А ти от къде знаеш след като никога не си бил там ?
    Аз се обзалагам че в Московското метро е по красиво и чисто отколкото у вас !

    Коментиран от #35

    19:05 11.11.2025

  • 35 Pyccкий Карлик

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Фалконети":

    Не понимаю пачему вие руснаците се опитвате да пишете на български и карате мен българина да пиша па русски за да следите вярно мисълта ми ? Пачему 😁

    Коментиран от #38, #39

    19:10 11.11.2025

  • 36 Не точно

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "рафинерията":

    Рафинерията е на тези, които притежават и САЩ. Ротшилд.

    19:12 11.11.2025

  • 37 АЕЦ

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "ХАРД СЕДЕСАР":

    Ами на АЕЦ единият блок, който го заредиха с гориво от Уестингхаус го спряха. Уж за "профилактика и планов ремонт".

    19:14 11.11.2025

  • 38 Фалконети

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Pyccкий Карлик":

    Ако си мълчиш само близките ти ще знаят колко си пр03д . Обаче сега и половин България го разбра .

    19:16 11.11.2025

  • 39 Николета

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Pyccкий Карлик":

    Едни чипове от перални едни лопати - какво правят ГИ ГИ ГИ

    ТУКА ПОЛОВИНАТА АКО ЧУЯТ ПИРАТКА ДО ТЯХ ЩЕ НАПЪЛНЯТ БОТУШИТЕ, АМА СЕ ПРАВЯТ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВОЕННО ДЕЛО. ДЪРЖАЛИ СА САМО НА БАЩА ИМ ХеЯ.... ГИ ГИ ГИ ПЕРОМГА

    19:18 11.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания