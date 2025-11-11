Bloomberg: България преговаря с финансовото министерство на САЩ за рафинерията в Бургас и за пълен контрол над нея

България преговаря с Министерството на финансите на САЩ в опит да запази дейността на най-голямата си рафинерия в Бургас и, ако е възможно, да установи пълен контрол над нея, съобщи агенция Bloomberg.

Правителствата в Европа и Близкия изток предприемат стъпки за запазване на дейността на чуждестранните активи на "Лукойл" след налагането на американски санкции срещу компанията, добавя агенцията.

„Водят се истински спорове за това как да се разпоредим с чуждестранните активи на "Лукойл", особено след като Министерството на финансите на САЩ отхвърли предложението на Gunvor да ги придобие напълно“, каза Ричард Бронз, ръководител на отдела по геополитика в консултантската фирма Energy Aspects Ltd., цитиран от агенцията.

Молдовските власти също преговарят с "Лукойл" за евентуалното закупуване на депо за гориво, което снабдява летището в Кишинев.

"Лукойл" преди това обяви форсмажорно положение на иракското си нефтено находище. Дружеството е освободило всички чуждестранни служители там на 7 ноември и в момента на находището работи само руски и иракски персонал.

През октомври Министерството на финансите на САЩ включи петролните компании „Лукойл“ и „Роснефт“, както и 34 техни дъщерни дружества, в нов пакет от американски санкции. Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, новите санкции срещу руски компании няма да създадат проблеми за Русия, която "е развила силен имунитет" срещу подобни ограничения.