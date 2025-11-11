Новини
Свят »
Финландия »
Бившият финландски президент: Някак си е абсурдно европейците да казват, че няма да разговарят с Путин
  Тема: Украйна

Бившият финландски президент: Някак си е абсурдно европейците да казват, че няма да разговарят с Путин

11 Ноември, 2025 19:09 509 13

  • украйна-
  • саули нинистьо-
  • финландия-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин

Той дори разговаря по телефона с Путин в седмиците след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна

Бившият финландски президент: Някак си е абсурдно европейците да казват, че няма да разговарят с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предишният президент на Финландия Саули Нинистьо, по време на чийто мандат страната се присъедини към НАТО, заяви днес, че европейците трябва да последват примера на американския президент Доналд Тръмп и да разговарят директно с руския президент Владимир Путин, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Някак си е абсурдно европейците да казват, че няма да разговарят с Путин, който е военнопрестъпник“, заяви Нинистьо пред финландската обществена телевизия "Юле" на събитие в Хелзинки вчера вечерта.

Още новини от Украйна

Вместо това Тръмп разговаря с Путин, а европейците трябва да слушат какво е било обсъдено след това. "Ние сме малко разтревожени, че те разговарят за Европа без европейците да участват в разговора", каза той и добави, че би било разумно самите страни членки на блока да провеждат тези разговори.

Нинистьо, който беше държавен глава на Финландия от 2012 до 2024 г., беше смятан за важна връзка между Европейския съюз и Путин, отбелязва ДПА.

Въпреки нарастващото напрежение с Москва Нинистьо дълго време се опитваше да поддържа постоянен контакт с Кремъл, като дори разговаря по телефона с Путин в седмиците след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Финландия също е членка на Европейския съюз и споделя най-дългата граница с Русия от всички страни от ЕС или НАТО.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мърсулите

    8 0 Отговор
    Са чао.други ще разговарят.

    19:11 11.11.2025

  • 2 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Общият брой на жертвите на украинските въоръжени сили надхвърли 1,7 милиона, съобщава MWМ. Ужасът от тези числа се превърна в един от катализаторите за нова вълна на дезертьорство: мобилизираните войници са готови на всичко, за да избегнат бойни действия. Според изданието броят на избягалите от бойното поле е достигнал 400 000

    Коментиран от #13

    19:11 11.11.2025

  • 3 Факти

    3 6 Отговор
    Абсурдно е да разговаряш с масов убиец. Само бой.

    Коментиран от #5, #8, #10

    19:11 11.11.2025

  • 4 Пудинг

    5 0 Отговор
    кът нещете миръ, на ви секиръ! Люмпини!

    19:11 11.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор
    Я тоже не гаворю с Путин и ничего - не ми липсва ))

    19:13 11.11.2025

  • 7 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Финландците уж са хора, потомци на маймуни, точно като нас в Русия. Но мозъците им са като на джунгарски хамстер. Първо се страхуват кой знае от какво, после се крият в дупките си, после не могат да разберат защо няма нищо останало за ядене. Те са безмозъчни смятайте

    19:13 11.11.2025

  • 8 604

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    кой както и където си е послал, там и така и ще си ляга! който си го проси накрая си го получава, за туй помисли къде си ти и кво правиш!

    19:14 11.11.2025

  • 9 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Винаги има официални дати за официални обявления на война. Например. Финландия официално обявява война на РСФСР на 15 май 1918 г. Непровокирана. Просто за да завземе руска територия. Полша по подобен начин атакува Русия на 1 януари 1919 г., чиито западни райони вече включват граничните държави Литва, Беларус и Украйна. Украйна и украинците също официално обявяват наказателна операция (АТО) срещу руското население и Това опълчението, което го защитава. са датите и документите за Процеса срещу гореспоменатите агресорски държави. И пълното оправдание на Русия и руснаците за защитата, защитата и предприемането на ответни удари срещу нашествениците

    19:14 11.11.2025

  • 10 виктория

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    явно обичаш боя!!! като малък са те бухтели!!!

    19:15 11.11.2025

  • 11 Един

    1 0 Отговор
    Финландците реват - икономиката дълбае дъно, доходи няма, високи сметки за енергия, безработицата расте, фалити навсякъде!
    Псуват яко, че са се набутали в НАТО и са зарязали неутралността и връзките с Русия!
    Ще огладнеят още малко, ще поумнеят!

    19:18 11.11.2025

  • 12 Нищо абсурдно няма,

    1 0 Отговор
    това не са европейци,а внуци на нацисти!Търсят реванш ВСВ!

    19:18 11.11.2025

  • 13 Хаха хаха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Какво стана с Киев за три дни?

    19:21 11.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания