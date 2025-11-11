Новини
Руска област, намираща се на 2250 км от Украйна, ограничи достъпа до мобилната интернет мрежа за постоянно
11 Ноември, 2025 21:23 1 314 63

Регионалният министър по цифровите технологии заяви, че ограниченията са наложени по нареждане на федералните органи

Руската Уляновска област, която се намира на около 2250 километра североизточно от границата с Украйна, стана първият регион в Русия, който обяви публично ограничаването за постоянно на достъпа до мобилната интернет мрежа в някои райони заради украински дронове, предаде ДПА, съобщи БТА.

Администрацията на областта, която се намира по поречието на река Волга, обяви ограничението, което ще действа около стратегически обекти като военни летища, оръжейни фабрики и енергийна инфраструктура. Тя не посочи точните граници на районите, в които ще действа ограничението, позовавайки се на съображения за сигурност.

„Причината за това е засилването на мерките за сигурност“, се казва в публикация на местните власти в „Телеграм“.

В публикацията се подчертава, че противно на „някои федерални и регионални източници“, които съобщиха, че достъпът до мобилен интернет е преустановен в цялата Уляновска област, достъпът е преустановен само на територията на определени обекти.

Регионалният министър по цифровите технологии Олег Ягфаров заяви, че ограниченията са наложени по нареждане на федералните органи и ще останат в сила „до края на специалната военна операция“, както Русия официално нарича войната в Украйна.

Досега мобилният интернет се изключваше по време на въздушни тревоги в цели градове и региони, като прекъсванията понякога продължаваха няколко часа, посочва ДПА.

В столицата Москва и в други големи градове като Санкт Петербург и Самара мобилните оператори казват на клиентите, които подадат оплакване, че прекъсванията се дължат на тревоги за дронове.

Новото обаче е, че в Уляновска област властите вече говорят публично за постоянно прекъсване, макар и ограничено географски.

Властите в Уляновск препоръчаха на жителите в „слепи зони“ без мобилен сигнал да прокарат интернет кабел до домовете си за своя сметка.

Опасенията от украински атаки с дронове вече са повсеместни в Русия, отбелязва ДПА. Поради нарастващия брой украински атаки с дронове, Русия мобилизира резервисти, които да защитават важни съоръжения като обекти от енергийната инфраструктура.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Майна

    16 12 Отговор
    Кажете, че Окраина е без ток.
    Защо има затъмнение за тази информация

    Коментиран от #59

    21:26 11.11.2025

  • 4 Геймър

    11 9 Отговор
    Пукам украйски тикви от няколко хиляди километра. За бандерите - гейм оувър, за мене - уинс.

    21:26 11.11.2025

  • 5 Механик

    11 7 Отговор
    Чей Курск, мушмуроци???

    Коментиран от #10, #13, #15

    21:26 11.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    16 13 Отговор
    Ванга е предрекла :

    Росия нема да падне !!!
    Ке се разпадне 😄👍

    Коментиран от #62

    21:27 11.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    12 11 Отговор
    За какво им е инет, те нямат ток, тоалетни и вода в блатата!

    Коментиран от #25

    21:27 11.11.2025

  • 9 Тити

    13 10 Отговор
    Ускоряват процеса да станат Северна Корея-2

    Коментиран от #16

    21:27 11.11.2025

  • 10 Та колко метра останаха до Киев?

    10 8 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Мммм? Овчи?

    Коментиран от #17

    21:29 11.11.2025

  • 11 Майна

    5 15 Отговор
    От Киев за два дня бункерното до къде докара блатната кочина!

    Коментиран от #40

    21:29 11.11.2025

  • 12 Хм...

    11 7 Отговор
    След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 10060÷152 в полза на Русия. Съотношението е 66÷1. И сега мимето стопля душите на розАвите понита със статия за ограничаване на интернета около военни обекти в Русия.
    Може би така мимето ще преборва когнитивния дисонанс на евроатлантическите розАви понита?
    Я някой розАв да коментира!

    21:30 11.11.2025

  • 13 Механизъм ,

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Не се отклонявай от темата!

    21:30 11.11.2025

  • 14 Механик

    6 10 Отговор
    А кога ще пускат бензин в блатата, казаха ли от бункера!

    Коментиран от #23

    21:30 11.11.2025

  • 15 Pyccкий Карлик

    8 8 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    "...Чей Курск, мушмуроци?..."

    Курск уже корейский, CBOлочь 😁😁😁

    Коментиран от #22

    21:30 11.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Механик

    12 7 Отговор

    До коментар #10 от "Та колко метра останаха до Киев?":

    Нямам намерение да падам до нивото ти. Няма да те обиждам.
    Само ще ти кажа, че украина вече е само някакъв спомен и че повече никога няма да има подобно петно на картата на света.
    Лека нощ!
    Моля!

    Коментиран от #31, #42

    21:31 11.11.2025

  • 18 име

    10 10 Отговор
    Не само там, управляващите в Русия ограничиха достъпа до ток, интернет, телевизия, вода и парно в целия Бандеристан.

    21:32 11.11.2025

  • 19 Добър вечер!

    12 7 Отговор
    Силно се съмнявам, че в Уляновдка област 50% от приматите имат смартфон.

    Коментиран от #24, #28

    21:32 11.11.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 8 Отговор
    Няма по плопаднали и съдрани на планетата от блатарите и копейките‼️

    21:32 11.11.2025

  • 21 Факт

    7 9 Отговор
    Както каза "великия" геостратег Путин всичко върви по план!!!!!! 😂

    Коментиран от #27

    21:33 11.11.2025

  • 22 Лапай

    8 8 Отговор

    До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":

    Първите три букви на Курск!

    21:33 11.11.2025

  • 23 Пригожин

    7 7 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Шойго открадна парите.

    21:34 11.11.2025

  • 24 име

    9 11 Отговор

    До коментар #19 от "Добър вечер!":

    Те нямат прозорци и дърва, какво остава за друго, само копейките;им;завиждат на робията и мизерията!

    21:34 11.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Механик

    8 6 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Йес, до последната вата!

    21:34 11.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Pyccкий Карлик

    10 8 Отговор
    Сегодня без бензин и интернет, завтра без телевизия, послезавтра без ток. Это Рассия 😁

    21:35 11.11.2025

  • 30 Оценител

    8 7 Отговор
    Връщат се уверено в 19-ти век ...

    21:37 11.11.2025

  • 31 Атина Палада

    7 7 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    и ти ли като мен си правен в задния отвор?

    Коментиран от #39

    21:37 11.11.2025

  • 32 пешо

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    за него е гордост

    21:37 11.11.2025

  • 33 Кен ЕФА уйде у рЯката

    7 5 Отговор
    ЗАКРИВАЙ

    21:39 11.11.2025

  • 34 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 6 Отговор
    Центаджиичета смешни могу сте се превъзбудили !

    Батерии ли ви трябват ?

    21:39 11.11.2025

  • 35 Име

    5 3 Отговор
    Приятни сънища!

    21:39 11.11.2025

  • 36 Кирчо

    4 9 Отговор
    А вий знаете ли ватенките дето влязоха в маглата в Покровск? Вече са на пастърма.

    21:39 11.11.2025

  • 37 Рублевка

    5 8 Отговор
    А в фашистка България са пломбирали радиоприемниците да ловят само София.

    21:40 11.11.2025

  • 38 Спокоен

    6 8 Отговор
    Добре, че не сме вече с тези пpимaти.

    21:40 11.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 болгарин..

    8 5 Отговор

    До коментар #11 от "Майна":

    А бг-тата другио месец ще се молать на масква да им докара некой танкер с гориво,оти двата плондера дека командорат племето-ще си преватизират нефтохимно без пари,а они будалите ще им плескат и ще ги изкарат на бис

    21:40 11.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Нивото

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Не можеш да паднеш на нивото му, защото трябва да се издигнеш, за да го стигнеш.

    21:43 11.11.2025

  • 43 оня с коня

    5 9 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    НА К8АКВО се надяваш че всички като тебе са Пее...раси- ще станешли щастлив?Ей РУСКИ ПЛЕВЕЛИ засадени в БГ от Матушката "с любов" в БГ- ще усетите всеки момент новия военен вятър,носещ тотални ограничения на Русофилската ви пропаганда,което ще рефлектира директно върху макар и жалките Руски плащания на които разчитате за Антибългарската си дейност!

    21:45 11.11.2025

  • 44 Баро

    5 4 Отговор
    Тия нище БРОДИ вегетират като ско-тове!
    Не виждам смисъл от .. жалкото им съществуване.
    Ко пай!!

    21:46 11.11.2025

  • 45 Пенсионер 69 годишен

    6 4 Отговор
    Във фашистка България са позволявали на селяните по едно парче хляб, когато са отивали да копаят, да не хранели партизаните. Копаели полугладни. Филия хляб, шепичка боб и цял ден са бухали с мотиките от тъмно до тъмно.

    21:46 11.11.2025

  • 46 Pyccкий Карлик

    4 7 Отговор
    Руския Титаник взе скоротечно да пуска мехури.....
    Колко неожиданно 😁

    Коментиран от #50

    21:50 11.11.2025

  • 47 Хахаха

    3 7 Отговор
    Е как така, нали печелят войната ?
    Май нещо им пропари на русначетата

    21:52 11.11.2025

  • 48 Пенсионер 69 годишен

    6 2 Отговор
    Какво радио, какви пет лева! Радио са имали само богатите и в кръчмата. Пломбирани на София или на Берлин.

    21:52 11.11.2025

  • 49 Пенсионер 69 годишен

    5 1 Отговор
    Добре, че руснаците изгониха фашистите. Инак още щяхте да копайте с мотиките и да орете с воловете. Щяхте да живеете в коптори пълни с въшки и болести. Недейте гледа сега Запада. И там е било мизерия. Ходил съм там в музея да видя, какъв бит са имали. Цялата улица с къщи на фабриканта, долепени една до друга. Бани няма. Една мивка на първия етаж. По няколко човека в стая спят на смени. Като уволнят, изхвърлят семейството от къщата.

    22:00 11.11.2025

  • 50 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Pyccкий Карлик":

    Не се напъвай да пишеш по руски. Не ти се отдава. По-добре учи турски, ако не ти е майчин език. Може да ти потрябва, когато отидеш да копаеш на бай Асан на нивата.

    22:06 11.11.2025

  • 51 Пенсионер 69 годишен

    0 2 Отговор
    Онаа пияната ще дава ли пелмени днеска, от заран сме тук и всеки ден вече ни лъже

    22:12 11.11.2025

  • 52 Аз бих ударил охрайна с 50 мегатона

    1 1 Отговор
    После жермания швейцария ватикана и саш и света ще е по добро място за живот

    Коментиран от #54

    22:13 11.11.2025

  • 53 болгарин..

    1 1 Отговор
    А бензин и ток ще пуссат ли в сърхдържавата с менделеевата таблица, казаха ли от пасьола!

    22:14 11.11.2025

  • 54 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Аз бих ударил охрайна с 50 мегатона":

    Ще удариш найка си по калния ауспух, копейка гладна!

    Коментиран от #57

    22:14 11.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор
    Ходя на разходки и виждам старите индустриални зони. Големи фабрики но изоставени. Тук и там счупени цигли. Табелки с описание, какво са произвеждали и кога са фалирали. Новите индустриални зони и там съм ходил. Големи съкращения. Персонала една трета отпреди 20 години. Помня, как беше преди да се скарат с Русия. Всичко беше евтино. Къща струваше 20 хиляди в евро. Сега минимум 300 хиляди. Говоря за съборетини за ремонт. Аз не съм толкоз умен и не зная, защо го правят, но не е добре. Не е добре.

    22:17 11.11.2025

  • 57 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Пенсионер 69 годишен":

    Пиши от свое име.

    22:18 11.11.2025

  • 58 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    От Киев за два дня до блекаут в блатата! Что случилас копейки!

    22:24 11.11.2025

  • 59 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    Ами да напишат, че и раша е без ток! Много райони в раша са блекаут, защото са ударени няколко ТЕЦ-ове.

    Коментиран от #61

    22:25 11.11.2025

  • 60 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Но трябва на призная, че заводите бяха фалирали още началото на 80те, с мъка комунягште добутаха до 89то, с 11 милеарда борч!

    22:26 11.11.2025

  • 61 Майна

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Хахахаха":

    Важно е самагон да раздават, ток не ни трябва, то вода няма ти ток искаш, в блатата е 18век

    22:27 11.11.2025

  • 62 си дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    ДС пишат: Ванга е казала - русията нема да падне и пропускат останалото - тя ке се разпадне.

    Коментиран от #63

    22:30 11.11.2025

  • 63 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "си дзън":

    Това е 100%, за това копейките са изкарани на бунището да реват на умрело!

    22:32 11.11.2025

