Руска област, намираща се на 2250 км от Украйна, ограничи достъпа до мобилната интернет мрежа за постоянно

Руската Уляновска област, която се намира на около 2250 километра североизточно от границата с Украйна, стана първият регион в Русия, който обяви публично ограничаването за постоянно на достъпа до мобилната интернет мрежа в някои райони заради украински дронове, предаде ДПА, съобщи БТА.

Администрацията на областта, която се намира по поречието на река Волга, обяви ограничението, което ще действа около стратегически обекти като военни летища, оръжейни фабрики и енергийна инфраструктура. Тя не посочи точните граници на районите, в които ще действа ограничението, позовавайки се на съображения за сигурност.

„Причината за това е засилването на мерките за сигурност“, се казва в публикация на местните власти в „Телеграм“.

В публикацията се подчертава, че противно на „някои федерални и регионални източници“, които съобщиха, че достъпът до мобилен интернет е преустановен в цялата Уляновска област, достъпът е преустановен само на територията на определени обекти.

Регионалният министър по цифровите технологии Олег Ягфаров заяви, че ограниченията са наложени по нареждане на федералните органи и ще останат в сила „до края на специалната военна операция“, както Русия официално нарича войната в Украйна.

Досега мобилният интернет се изключваше по време на въздушни тревоги в цели градове и региони, като прекъсванията понякога продължаваха няколко часа, посочва ДПА.

В столицата Москва и в други големи градове като Санкт Петербург и Самара мобилните оператори казват на клиентите, които подадат оплакване, че прекъсванията се дължат на тревоги за дронове.

Новото обаче е, че в Уляновска област властите вече говорят публично за постоянно прекъсване, макар и ограничено географски.

Властите в Уляновск препоръчаха на жителите в „слепи зони“ без мобилен сигнал да прокарат интернет кабел до домовете си за своя сметка.

Опасенията от украински атаки с дронове вече са повсеместни в Русия, отбелязва ДПА. Поради нарастващия брой украински атаки с дронове, Русия мобилизира резервисти, които да защитават важни съоръжения като обекти от енергийната инфраструктура.