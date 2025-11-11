Руска област, намираща се на 2250 км от Украйна, ограничи достъпа до мобилната интернет мрежа за постоянно

Руската Уляновска област, която се намира на около 2250 километра североизточно от границата с Украйна, стана първият регион в Русия, който обяви публично ограничаването за постоянно на достъпа до мобилната интернет мрежа в някои райони заради украински дронове, предаде ДПА, съобщи БТА.
Администрацията на областта, която се намира по поречието на река Волга, обяви ограничението, което ще действа около стратегически обекти като военни летища, оръжейни фабрики и енергийна инфраструктура. Тя не посочи точните граници на районите, в които ще действа ограничението, позовавайки се на съображения за сигурност.
„Причината за това е засилването на мерките за сигурност“, се казва в публикация на местните власти в „Телеграм“.
В публикацията се подчертава, че противно на „някои федерални и регионални източници“, които съобщиха, че достъпът до мобилен интернет е преустановен в цялата Уляновска област, достъпът е преустановен само на територията на определени обекти.
Регионалният министър по цифровите технологии Олег Ягфаров заяви, че ограниченията са наложени по нареждане на федералните органи и ще останат в сила „до края на специалната военна операция“, както Русия официално нарича войната в Украйна.
Досега мобилният интернет се изключваше по време на въздушни тревоги в цели градове и региони, като прекъсванията понякога продължаваха няколко часа, посочва ДПА.
В столицата Москва и в други големи градове като Санкт Петербург и Самара мобилните оператори казват на клиентите, които подадат оплакване, че прекъсванията се дължат на тревоги за дронове.
Новото обаче е, че в Уляновска област властите вече говорят публично за постоянно прекъсване, макар и ограничено географски.
Властите в Уляновск препоръчаха на жителите в „слепи зони“ без мобилен сигнал да прокарат интернет кабел до домовете си за своя сметка.
Опасенията от украински атаки с дронове вече са повсеместни в Русия, отбелязва ДПА. Поради нарастващия брой украински атаки с дронове, Русия мобилизира резервисти, които да защитават важни съоръжения като обекти от енергийната инфраструктура.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Майна
Защо има затъмнение за тази информация
Коментиран от #59
21:26 11.11.2025
4 Геймър
21:26 11.11.2025
5 Механик
Коментиран от #10, #13, #15
21:26 11.11.2025
6 Pyccкий Карлик
Росия нема да падне !!!
Ке се разпадне 😄👍
Коментиран от #62
21:27 11.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
Коментиран от #25
21:27 11.11.2025
9 Тити
Коментиран от #16
21:27 11.11.2025
10 Та колко метра останаха до Киев?
До коментар #5 от "Механик":Мммм? Овчи?
Коментиран от #17
21:29 11.11.2025
11 Майна
Коментиран от #40
21:29 11.11.2025
12 Хм...
Може би така мимето ще преборва когнитивния дисонанс на евроатлантическите розАви понита?
Я някой розАв да коментира!
21:30 11.11.2025
13 Механизъм ,
До коментар #5 от "Механик":Не се отклонявай от темата!
21:30 11.11.2025
14 Механик
Коментиран от #23
21:30 11.11.2025
15 Pyccкий Карлик
До коментар #5 от "Механик":"...Чей Курск, мушмуроци?..."
Курск уже корейский, CBOлочь 😁😁😁
Коментиран от #22
21:30 11.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Механик
До коментар #10 от "Та колко метра останаха до Киев?":Нямам намерение да падам до нивото ти. Няма да те обиждам.
Само ще ти кажа, че украина вече е само някакъв спомен и че повече никога няма да има подобно петно на картата на света.
Лека нощ!
Моля!
Коментиран от #31, #42
21:31 11.11.2025
18 име
21:32 11.11.2025
19 Добър вечер!
Коментиран от #24, #28
21:32 11.11.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
21:32 11.11.2025
21 Факт
Коментиран от #27
21:33 11.11.2025
22 Лапай
До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":Първите три букви на Курск!
21:33 11.11.2025
23 Пригожин
До коментар #14 от "Механик":Шойго открадна парите.
21:34 11.11.2025
24 име
До коментар #19 от "Добър вечер!":Те нямат прозорци и дърва, какво остава за друго, само копейките;им;завиждат на робията и мизерията!
21:34 11.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Механик
До коментар #21 от "Факт":Йес, до последната вата!
21:34 11.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Pyccкий Карлик
21:35 11.11.2025
30 Оценител
21:37 11.11.2025
31 Атина Палада
До коментар #17 от "Механик":и ти ли като мен си правен в задния отвор?
Коментиран от #39
21:37 11.11.2025
32 пешо
До коментар #7 от "Ами":за него е гордост
21:37 11.11.2025
33 Кен ЕФА уйде у рЯката
21:39 11.11.2025
34 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Батерии ли ви трябват ?
21:39 11.11.2025
35 Име
21:39 11.11.2025
36 Кирчо
21:39 11.11.2025
37 Рублевка
21:40 11.11.2025
38 Спокоен
21:40 11.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 болгарин..
До коментар #11 от "Майна":А бг-тата другио месец ще се молать на масква да им докара некой танкер с гориво,оти двата плондера дека командорат племето-ще си преватизират нефтохимно без пари,а они будалите ще им плескат и ще ги изкарат на бис
21:40 11.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Нивото
До коментар #17 от "Механик":Не можеш да паднеш на нивото му, защото трябва да се издигнеш, за да го стигнеш.
21:43 11.11.2025
43 оня с коня
До коментар #7 от "Ами":НА К8АКВО се надяваш че всички като тебе са Пее...раси- ще станешли щастлив?Ей РУСКИ ПЛЕВЕЛИ засадени в БГ от Матушката "с любов" в БГ- ще усетите всеки момент новия военен вятър,носещ тотални ограничения на Русофилската ви пропаганда,което ще рефлектира директно върху макар и жалките Руски плащания на които разчитате за Антибългарската си дейност!
21:45 11.11.2025
44 Баро
Не виждам смисъл от .. жалкото им съществуване.
Ко пай!!
21:46 11.11.2025
45 Пенсионер 69 годишен
21:46 11.11.2025
46 Pyccкий Карлик
Колко неожиданно 😁
Коментиран от #50
21:50 11.11.2025
47 Хахаха
Май нещо им пропари на русначетата
21:52 11.11.2025
48 Пенсионер 69 годишен
21:52 11.11.2025
49 Пенсионер 69 годишен
22:00 11.11.2025
50 Пенсионер 69 годишен
До коментар #46 от "Pyccкий Карлик":Не се напъвай да пишеш по руски. Не ти се отдава. По-добре учи турски, ако не ти е майчин език. Може да ти потрябва, когато отидеш да копаеш на бай Асан на нивата.
22:06 11.11.2025
51 Пенсионер 69 годишен
22:12 11.11.2025
52 Аз бих ударил охрайна с 50 мегатона
Коментиран от #54
22:13 11.11.2025
53 болгарин..
22:14 11.11.2025
54 Пенсионер 69 годишен
До коментар #52 от "Аз бих ударил охрайна с 50 мегатона":Ще удариш найка си по калния ауспух, копейка гладна!
Коментиран от #57
22:14 11.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Пенсионер 69 годишен
22:17 11.11.2025
57 Пенсионер 69 годишен
До коментар #54 от "Пенсионер 69 годишен":Пиши от свое име.
22:18 11.11.2025
58 Пенсионер 69 годишен
22:24 11.11.2025
59 Хахахаха
До коментар #3 от "Майна":Ами да напишат, че и раша е без ток! Много райони в раша са блекаут, защото са ударени няколко ТЕЦ-ове.
Коментиран от #61
22:25 11.11.2025
60 Пенсионер 69 годишен
22:26 11.11.2025
61 Майна
До коментар #59 от "Хахахаха":Важно е самагон да раздават, ток не ни трябва, то вода няма ти ток искаш, в блатата е 18век
22:27 11.11.2025
62 си дзън
До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":ДС пишат: Ванга е казала - русията нема да падне и пропускат останалото - тя ке се разпадне.
Коментиран от #63
22:30 11.11.2025
63 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #62 от "си дзън":Това е 100%, за това копейките са изкарани на бунището да реват на умрело!
22:32 11.11.2025