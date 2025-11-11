Украйна и Румъния отхвърлиха твърденията на Русия, че е осуетила опит за кражба на изтребител МиГ-31

Киев и Букурещ отхвърлиха днес обвиненията на Москва, че Украйна и Великобритания са опитали да отклонят към Румъния руски изтребител МиГ-31 със свръхзвукова ракета "Кинжал" с цел провокация срещу строящата се база на НАТО в Констанца, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Русия, която започна през февруари 2022 г. мащабна офанзива срещу Украйна, редовно обвинява Киев и съюзниците му в посегателства срещу нейните интереси на собствената ѝ територия, най-често без да предостави доказателства, отбелязва АФП.

Тази сутрин руската Федерална служба за сигурност (ФСС) заяви, че е "прекратила операцията на разузнавателните служби на украинското министерство на отбраната и техните британски покровители, целяща отклоняването в чужбина на изтребител МиГ-31 от руските въоръжени сили, носещ хиперзвукова ракета "Кинжал".

Украинският център за борба с дезинформацията, орган на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, определи тези твърдения като "пропаганда". "Разпространяването на такива лъжливи обвинения е типична тактика на руските разузнавателни служби", добави центърът в социалните мрежи.

Според ФСС самолетът е трябвало да бъде прехвърлен към военновъздушната база на НАТО в Констанца, Румъния, разположена на брега на Черно море, където е можело да бъде „свален“ от противовъздушната отбрана.

Говорителят на румънското външно министерство Андрей Църня определи тези обвинения като "измислени" и ги сравни със "съветски шпионски роман" в съобщение, публикувано в "Екс".

"Реални обаче са руските агресии и провокации, които тези истории за самолети и шпиони се опитват да прикрият", подчерта говорителят.

На видеоклип на ФСС, излъчен по руската телевизия, човек с прикрито лице, представен като един от пилотите, на които е било направено предложение, твърди, че е получил по електронна поща предложение украинските разузнавателни служби да убие командира на самолета и да отвлече машината. В замяна е трябвало да получи три милиона долара и "гражданство на западна страна".

ФСС добави, че в "отговор на тази провокация" руските сили са нанесли удар с ракети "Кинжал" срещу център за електронно разузнаване на украинската армия в Бровари, в предградията на Киев, и срещу военновъздушната база в Старокостянтинов в Хмелницка област.

Това съобщение идва в момент, в който Русия, чиито сили са по-добре оборудвани и по-многобройни, продължава да напредва в източна Украйна, и по-специално в Донецка област, където се концентрират основните сражения. Дипломатическите усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война, са изпаднали в застой, отбелязва АФП.