Новини
Свят »
Украйна »
Украйна и Румъния отхвърлиха твърденията на Русия, че е осуетила опит за кражба на изтребител МиГ-31
  Тема: Украйна

Украйна и Румъния отхвърлиха твърденията на Русия, че е осуетила опит за кражба на изтребител МиГ-31

11 Ноември, 2025 16:55 986 31

  • украйна-
  • миг-31-
  • изтребител-
  • русия-
  • кинжал-
  • румъния-
  • констанца

Украинският център за борба с дезинформацията определи тези твърдения като "пропаганда"

Украйна и Румъния отхвърлиха твърденията на Русия, че е осуетила опит за кражба на изтребител МиГ-31 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Киев и Букурещ отхвърлиха днес обвиненията на Москва, че Украйна и Великобритания са опитали да отклонят към Румъния руски изтребител МиГ-31 със свръхзвукова ракета "Кинжал" с цел провокация срещу строящата се база на НАТО в Констанца, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Русия, която започна през февруари 2022 г. мащабна офанзива срещу Украйна, редовно обвинява Киев и съюзниците му в посегателства срещу нейните интереси на собствената ѝ територия, най-често без да предостави доказателства, отбелязва АФП.

Тази сутрин руската Федерална служба за сигурност (ФСС) заяви, че е "прекратила операцията на разузнавателните служби на украинското министерство на отбраната и техните британски покровители, целяща отклоняването в чужбина на изтребител МиГ-31 от руските въоръжени сили, носещ хиперзвукова ракета "Кинжал".

Украинският център за борба с дезинформацията, орган на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, определи тези твърдения като "пропаганда". "Разпространяването на такива лъжливи обвинения е типична тактика на руските разузнавателни служби", добави центърът в социалните мрежи.

Според ФСС самолетът е трябвало да бъде прехвърлен към военновъздушната база на НАТО в Констанца, Румъния, разположена на брега на Черно море, където е можело да бъде „свален“ от противовъздушната отбрана.

Говорителят на румънското външно министерство Андрей Църня определи тези обвинения като "измислени" и ги сравни със "съветски шпионски роман" в съобщение, публикувано в "Екс".

"Реални обаче са руските агресии и провокации, които тези истории за самолети и шпиони се опитват да прикрият", подчерта говорителят.

На видеоклип на ФСС, излъчен по руската телевизия, човек с прикрито лице, представен като един от пилотите, на които е било направено предложение, твърди, че е получил по електронна поща предложение украинските разузнавателни служби да убие командира на самолета и да отвлече машината. В замяна е трябвало да получи три милиона долара и "гражданство на западна страна".

ФСС добави, че в "отговор на тази провокация" руските сили са нанесли удар с ракети "Кинжал" срещу център за електронно разузнаване на украинската армия в Бровари, в предградията на Киев, и срещу военновъздушната база в Старокостянтинов в Хмелницка област.

Това съобщение идва в момент, в който Русия, чиито сили са по-добре оборудвани и по-многобройни, продължава да напредва в източна Украйна, и по-специално в Донецка област, където се концентрират основните сражения. Дипломатическите усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война, са изпаднали в застой, отбелязва АФП.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бит и иван

    26 1 Отговор
    не си признават.

    Коментиран от #25

    16:57 11.11.2025

  • 2 честен ционист

    15 2 Отговор
    Затова Георг без да го питат каза, че ще даде коридор за самальота на Вова, за да го отвлече, ама си беше приготвил за всеки случай и червения килим.

    17:00 11.11.2025

  • 3 бoлeн сopocоид

    22 1 Отговор
    Aз им вярвам, цяло лято колегите ми надуха главата как окраинците са унищожили руската авиация, значи няма как да отвлекат самолет, който е унищожен! Нали така, колеги евроатлантици!

    17:00 11.11.2025

  • 4 Симеон Иванов

    29 2 Отговор
    Естествено, че ще отхвърлят - няма да признаят:
    - че са некадърници,
    - че харчат парите на данъкоплатците за терористични акции,
    - че Румъния си проси някой и друг лешник ;)

    17:01 11.11.2025

  • 5 Евродебил

    26 1 Отговор
    Аз ако съм бил на местото на пилотите,засилвам кинжала към парламента в Букорещ,а ако е имал два кинжала на борда и към парламента в София.

    17:01 11.11.2025

  • 6 хихихихихи

    25 1 Отговор
    Те натювци и укрите твърдяха и, че Путин си взриви Северен поток! А нашите атлантичета повтаряха тази мантра 3 месеца и две години!

    17:02 11.11.2025

  • 7 Майна

    24 1 Отговор
    Не всичко е пари!
    Това е руският човек!
    Който никога няма да продаде душата си!
    Те са в кръга около Путин!
    Те са новите командири в армията!
    Руска- непобедима!

    Коментиран от #15

    17:02 11.11.2025

  • 8 Фен

    21 0 Отговор
    Ха Ха Ха! И христо грозев/билингкет нямат нищо общо, съответно...

    17:02 11.11.2025

  • 9 правилно

    16 1 Отговор
    и в кревата да те хванат отричаш!🤣🤣🤣

    17:02 11.11.2025

  • 10 Кой ще краде тези Боклуци

    0 23 Отговор
    Както казва Путин Руснакът е Боклукът на планетата
    Както всички знаем Руската техника не пада по далеч от Изметта която я прави

    Коментиран от #13, #29

    17:04 11.11.2025

  • 11 Майна

    17 1 Отговор
    Как ще купиш руския , когато влиза в бой с ,, Бог с нам
    Няма значение от вероизповедание!
    Руската душа - неподкупна и непобедима!и"

    17:04 11.11.2025

  • 12 Тома

    20 1 Отговор
    Значи руските пилоти сами са си написали SMS че си предлагат по 3 милиона за джумбиш.Знаем ония който открадна вертолета къде го намериха в Испания

    17:04 11.11.2025

  • 13 Афроман

    0 16 Отговор

    До коментар #10 от "Кой ще краде тези Боклуци":

    Всичко Руско е Боклук

    17:05 11.11.2025

  • 14 Колеги

    1 13 Отговор
    След смъртта на Путин очаквайте многоГейПорно
    Със негово участие

    17:06 11.11.2025

  • 15 Пуфффф

    0 13 Отговор

    До коментар #7 от "Майна":

    Непобедима Пуффф
    Измет на лади и жигули 50 към 1 и пак нищо

    17:07 11.11.2025

  • 16 Сандо

    18 0 Отговор
    По същата схема един военен на хеликоптер уби двама свои колеги,открадна хеликоптера и отиде в окраината,където си получи парите за предателството и убийствата.После,за да се знае,че има справедливост на тоя свят,беше разстрелян като куче в Испания.Та така - на кого да вярваме?

    Коментиран от #17

    17:08 11.11.2025

  • 17 А баща му в Русия

    14 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сандо":

    се отказа от него, преди да го настигне възмездието.

    17:13 11.11.2025

  • 18 Всичко от московия е лъжа и измама !

    0 14 Отговор
    Защо изобщо се занимават да опровергават каквото и да е, идващо от тази крадлива и лъжлива nacмина ?!
    То е ясно, че отвори ли си устата московски opk, значи лъже.

    Коментиран от #26

    17:14 11.11.2025

  • 19 Перо

    14 0 Отговор
    Случаят с Александър Беляев и МИГ 25 няма да се повтори! Украинците са искали да получат “Кинжал” и са получили два кинжала, но по главата!

    Коментиран от #27

    17:15 11.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Някой

    10 0 Отговор
    Е, то бит и е...., не си признават. Нима очаквате престъпника да си признае за планирано престъпление.
    Но ние знаем, че това е вярно. Още повече, че излезе на бял свят и факта, че операцията е била планирана от Белингкет. Христо Грозев е една от важните фигури там. И има опит с провалени опити за отвличане на руски военни самолети.
    Тъй че, ако съм на мястото на ФВСБ, него ще търся.

    17:19 11.11.2025

  • 22 То и румънците

    10 0 Отговор
    са с извити га@и като афторката...

    17:19 11.11.2025

  • 23 Майна

    11 0 Отговор
    Истинската цел според руските "..възможността извършителите да са планирали провокация с участието на МиГ-31, за да симулират атака срещу Румъния или България, и двете страни членки на НАТО. Горбачов също така посочи евентуален медиен ефект, свързан със сценария, в който руски пилот се превръща в предател и е използван за злонамерени цели."

    Ей, това кажете

    17:19 11.11.2025

  • 24 Майна

    10 0 Отговор
    Явно подготвят България за фалшив флаг
    Явно вече им трябва на всяка цена нова площадка за въоръжен конфликт..
    И ония свини ви продават..
    Дръжте се още като добитък.

    17:22 11.11.2025

  • 25 Наблюдател

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бит и иван":

    Бит и бан не си признават.

    17:22 11.11.2025

  • 26 Нали

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    знаеш, кой се оправдава и говори без да са го питали? Виновният.

    17:23 11.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пpъч с карабина

    0 1 Отговор
    Всъщност провокацията е на Русия, която използва измислицата за повод, както самата руска служба за сигурност си признава, да удари с Кинжал по Киев! Мен пък руснаците искаха да ме подкупят да отвлека космически кораб на Мъск, за да обвинят Зеленски, че ме е подкукуросал!

    17:39 11.11.2025

  • 29 максим

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кой ще краде тези Боклуци":

    цял свят ,иска и търси руско оръжие,само ти не си разбрал!!!
    ами ,казах ти.подготви се по темата военна техника,понаучи туй-онуй и пиши смислено.
    виж ,колко народ ти поставят двойка.

    17:41 11.11.2025

  • 30 Полгер

    1 0 Отговор
    Значи западните държави воюват срещу Русия и предлагат 3млн. и гражданство на западна страна.Няма по-долни и мръсни типове.Лицемери и лъжци по британски и просяци по окраинските.Зелени бандеровци!

    17:42 11.11.2025

  • 31 Симо

    0 0 Отговор
    Баба ми е казвала: И на калъп да те хванат, ще отричаш!!!!

    17:44 11.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания