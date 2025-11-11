Украйна и Румъния отхвърлиха твърденията на Русия, че е осуетила опит за кражба на изтребител МиГ-31

Киев и Букурещ отхвърлиха днес обвиненията на Москва, че Украйна и Великобритания са опитали да отклонят към Румъния руски изтребител МиГ-31 със свръхзвукова ракета "Кинжал" с цел провокация срещу строящата се база на НАТО в Констанца, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Русия, която започна през февруари 2022 г. мащабна офанзива срещу Украйна, редовно обвинява Киев и съюзниците му в посегателства срещу нейните интереси на собствената ѝ територия, най-често без да предостави доказателства, отбелязва АФП.
Тази сутрин руската Федерална служба за сигурност (ФСС) заяви, че е "прекратила операцията на разузнавателните служби на украинското министерство на отбраната и техните британски покровители, целяща отклоняването в чужбина на изтребител МиГ-31 от руските въоръжени сили, носещ хиперзвукова ракета "Кинжал".
Украинският център за борба с дезинформацията, орган на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, определи тези твърдения като "пропаганда". "Разпространяването на такива лъжливи обвинения е типична тактика на руските разузнавателни служби", добави центърът в социалните мрежи.
Според ФСС самолетът е трябвало да бъде прехвърлен към военновъздушната база на НАТО в Констанца, Румъния, разположена на брега на Черно море, където е можело да бъде „свален“ от противовъздушната отбрана.
Говорителят на румънското външно министерство Андрей Църня определи тези обвинения като "измислени" и ги сравни със "съветски шпионски роман" в съобщение, публикувано в "Екс".
"Реални обаче са руските агресии и провокации, които тези истории за самолети и шпиони се опитват да прикрият", подчерта говорителят.
На видеоклип на ФСС, излъчен по руската телевизия, човек с прикрито лице, представен като един от пилотите, на които е било направено предложение, твърди, че е получил по електронна поща предложение украинските разузнавателни служби да убие командира на самолета и да отвлече машината. В замяна е трябвало да получи три милиона долара и "гражданство на западна страна".
ФСС добави, че в "отговор на тази провокация" руските сили са нанесли удар с ракети "Кинжал" срещу център за електронно разузнаване на украинската армия в Бровари, в предградията на Киев, и срещу военновъздушната база в Старокостянтинов в Хмелницка област.
Това съобщение идва в момент, в който Русия, чиито сили са по-добре оборудвани и по-многобройни, продължава да напредва в източна Украйна, и по-специално в Донецка област, където се концентрират основните сражения. Дипломатическите усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война, са изпаднали в застой, отбелязва АФП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бит и иван
Коментиран от #25
16:57 11.11.2025
2 честен ционист
17:00 11.11.2025
3 бoлeн сopocоид
17:00 11.11.2025
4 Симеон Иванов
- че са некадърници,
- че харчат парите на данъкоплатците за терористични акции,
- че Румъния си проси някой и друг лешник ;)
17:01 11.11.2025
5 Евродебил
17:01 11.11.2025
6 хихихихихи
17:02 11.11.2025
7 Майна
Това е руският човек!
Който никога няма да продаде душата си!
Те са в кръга около Путин!
Те са новите командири в армията!
Руска- непобедима!
Коментиран от #15
17:02 11.11.2025
8 Фен
17:02 11.11.2025
9 правилно
17:02 11.11.2025
10 Кой ще краде тези Боклуци
Както всички знаем Руската техника не пада по далеч от Изметта която я прави
Коментиран от #13, #29
17:04 11.11.2025
11 Майна
Няма значение от вероизповедание!
Руската душа - неподкупна и непобедима!и"
17:04 11.11.2025
12 Тома
17:04 11.11.2025
13 Афроман
До коментар #10 от "Кой ще краде тези Боклуци":Всичко Руско е Боклук
17:05 11.11.2025
14 Колеги
Със негово участие
17:06 11.11.2025
15 Пуфффф
До коментар #7 от "Майна":Непобедима Пуффф
Измет на лади и жигули 50 към 1 и пак нищо
17:07 11.11.2025
16 Сандо
Коментиран от #17
17:08 11.11.2025
17 А баща му в Русия
До коментар #16 от "Сандо":се отказа от него, преди да го настигне възмездието.
17:13 11.11.2025
18 Всичко от московия е лъжа и измама !
То е ясно, че отвори ли си устата московски opk, значи лъже.
Коментиран от #26
17:14 11.11.2025
19 Перо
Коментиран от #27
17:15 11.11.2025
21 Някой
Но ние знаем, че това е вярно. Още повече, че излезе на бял свят и факта, че операцията е била планирана от Белингкет. Христо Грозев е една от важните фигури там. И има опит с провалени опити за отвличане на руски военни самолети.
Тъй че, ако съм на мястото на ФВСБ, него ще търся.
17:19 11.11.2025
22 То и румънците
17:19 11.11.2025
23 Майна
Ей, това кажете
17:19 11.11.2025
24 Майна
Явно вече им трябва на всяка цена нова площадка за въоръжен конфликт..
И ония свини ви продават..
Дръжте се още като добитък.
17:22 11.11.2025
25 Наблюдател
До коментар #1 от "Бит и иван":Бит и бан не си признават.
17:22 11.11.2025
26 Нали
До коментар #18 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":знаеш, кой се оправдава и говори без да са го питали? Виновният.
17:23 11.11.2025
28 Пpъч с карабина
17:39 11.11.2025
29 максим
До коментар #10 от "Кой ще краде тези Боклуци":цял свят ,иска и търси руско оръжие,само ти не си разбрал!!!
ами ,казах ти.подготви се по темата военна техника,понаучи туй-онуй и пиши смислено.
виж ,колко народ ти поставят двойка.
17:41 11.11.2025
30 Полгер
17:42 11.11.2025
31 Симо
17:44 11.11.2025