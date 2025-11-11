Разкриха голяма корупционна схема в енергийния сектор на Украйна, чрез която са изпрани 100 млн. долара

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) съобщи, че е разкрило голяма корупционна схема в енергийния сектор, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Разкритията за престъпната схема предизвикаха обществено недоволство и привлякоха вниманието към борбата, която Киев води срещу корупцията.
Украйна, която се стреми към членство в ЕС, е подложена на натиск да предприеме решителни действия срещу корупцията. Освен това Киев търси финансова подкрепа от западните си партньори, докато се бори с масираните руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.
Корупция в енергийния сектор е особено болезнена тема за украинското население, което ежедневно е изложено на продължителни спирания на тока още преди настъпването на студените зимни месеци.
НАБУ заяви, че е задържала петима заподозрени и е идентифицирала още двама във връзка със заговор за контрол върху обществени поръчки в държавни предприятия, по-специално в ядрената агенция "Енергоатом". В изявлението на антикорупционната служба не се посочва името на никой от уличените участници в схемата.
Запознато лице заяви за Ройтерс, че заподозреният, сочен от НАБУ като главен организатор, е Тимур Миндич, бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски. Агенция Ройтерс отбелязва, че засега Миндич не е отговорил на молбата ѝ за коментар, изпратена до продуцентската компания "Студио Квартал 95". Миндич е съсобственик на "Студио Квартал 95", където Зеленски изгражда кариерата си на комик, преди да спечели президентските избори през 2019 г.
Другите разследвани лица са бивш съветник на енергийния министър, ръководителят на отдела за сигурност на "Енергоатом" и четирима "административни" служители. По-късно НАБУ посочи, че един от заподозрените е бивш вицепремиер.
Украинското министерство на правосъдието днес съобщи, че ръководителят на ведомството Герман Галущенко, който по-рано заемаше поста енергиен министър, е бил обект на разследване. От съобщението не става ясно дали става дума за разследването на НАБУ. В аудиозапис, разпространен от НАБУ, се чува как Галущенко разговаря с някои от заподозрените по делото, каза за Ройтерс запознато с разследването лице.
Галущенко не отговори веднага на молбата на британската новинарска агенция за коментар.
Независимият правоприлагащ орган НАБУ съобщи вчера за разследването, което е отнело над 15 месеца и е включвало над 70 обиска из цялата страна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Май започнахте
22:34 11.11.2025
2 Пич
22:35 11.11.2025
3 хахаха
22:36 11.11.2025
4 Оня с рикията
22:36 11.11.2025
5 Тра-ла-ла
22:37 11.11.2025
6 Майна
Не могат да го открият вчера..
Каква корупция, бе?
Парите отиват директно в джобовете на хунтата..
Ток няма щото руските унищожиха енергийната система
Тотално
Нямало как и да се възстанови
Но строят кремакторими- станаха 35..
И казаха, че са поръчали изкуствена трева за стадиона в Киев за Нанси колко милиона..
Молодци
Коментиран от #9
22:39 11.11.2025
7 Питам
СЕРОЗНО!
Коментиран от #19
22:40 11.11.2025
8 Ами вкарайте
А това е само миниатюрна част от изпраните пари.
22:40 11.11.2025
9 Атестович
До коментар #6 от "Майна":Миндю е отишъл при Кулеба.
22:41 11.11.2025
10 Фейк !
22:41 11.11.2025
11 Ха-ха-ха
22:42 11.11.2025
12 Още новини от Украйна
Коментиран от #15, #23
22:45 11.11.2025
13 Гост
22:45 11.11.2025
14 Зеленко е до ушите омазан
22:46 11.11.2025
15 🤣😂🤣😂
До коментар #12 от "Още новини от Украйна":Хахаха.
22:46 11.11.2025
16 Майна
22:50 11.11.2025
17 Ежко
22:50 11.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ха-ха-ха
До коментар #7 от "Питам":Ха, защо не. Нали постоянно оправяме корупцията и плачевното състояние на Русия. Още повече че разследването на корупцията в Украйна може да доведе до разследване и в България, защо мислиш че нашите управници мило и драго дават за Украйна.
Коментиран от #24
22:52 11.11.2025
20 Последния Софиянец
22:52 11.11.2025
21 име
22:52 11.11.2025
22 Ха-ха-ха
22:53 11.11.2025
23 Гост
До коментар #12 от "Още новини от Украйна":А го па тоа. Е па они немат и един милион тия. Китай дъли ще се сети кои беа тиа? А Китай са си 1 500 000 000 и отгоре
22:53 11.11.2025
24 име
До коментар #19 от "Ха-ха-ха":Не случайно Фицо обвини зяления наркоман че се е опитал да го подкупи с 500 милиона евро. При тези милиарди за киевската хунта, бас държа че бая европейски политици си получават обратно комисионна от зелената хунта
22:54 11.11.2025
25 Ясно
22:57 11.11.2025
26 стоян георгиев
22:57 11.11.2025
27 стоян георгиев
23:02 11.11.2025
28 Честно ли..
23:03 11.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Омръзна ми да ме триете
23:13 11.11.2025
31 3.14К
23:15 11.11.2025
32 не може да бъде
23:23 11.11.2025
33 койдазнай
23:27 11.11.2025
34 Златен кенеФ
23:44 11.11.2025