Разкриха голяма корупционна схема в енергийния сектор на Украйна, чрез която са изпрани 100 млн. долара
  Тема: Украйна

Разкриха голяма корупционна схема в енергийния сектор на Украйна, чрез която са изпрани 100 млн. долара

11 Ноември, 2025 22:33 1 170 34

  • украйна-
  • корупция-
  • русия-
  • война-
  • набу

Разкритията за престъпната схема предизвикаха обществено недоволство и привлякоха вниманието към борбата, която Киев води срещу корупцията

Разкриха голяма корупционна схема в енергийния сектор на Украйна, чрез която са изпрани 100 млн. долара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) съобщи, че е разкрило голяма корупционна схема в енергийния сектор, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Разкритията за престъпната схема предизвикаха обществено недоволство и привлякоха вниманието към борбата, която Киев води срещу корупцията.

Украйна, която се стреми към членство в ЕС, е подложена на натиск да предприеме решителни действия срещу корупцията. Освен това Киев търси финансова подкрепа от западните си партньори, докато се бори с масираните руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Корупция в енергийния сектор е особено болезнена тема за украинското население, което ежедневно е изложено на продължителни спирания на тока още преди настъпването на студените зимни месеци.

НАБУ заяви, че е задържала петима заподозрени и е идентифицирала още двама във връзка със заговор за контрол върху обществени поръчки в държавни предприятия, по-специално в ядрената агенция "Енергоатом". В изявлението на антикорупционната служба не се посочва името на никой от уличените участници в схемата.

Запознато лице заяви за Ройтерс, че заподозреният, сочен от НАБУ като главен организатор, е Тимур Миндич, бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски. Агенция Ройтерс отбелязва, че засега Миндич не е отговорил на молбата ѝ за коментар, изпратена до продуцентската компания "Студио Квартал 95". Миндич е съсобственик на "Студио Квартал 95", където Зеленски изгражда кариерата си на комик, преди да спечели президентските избори през 2019 г.

Другите разследвани лица са бивш съветник на енергийния министър, ръководителят на отдела за сигурност на "Енергоатом" и четирима "административни" служители. По-късно НАБУ посочи, че един от заподозрените е бивш вицепремиер.

Украинското министерство на правосъдието днес съобщи, че ръководителят на ведомството Герман Галущенко, който по-рано заемаше поста енергиен министър, е бил обект на разследване. От съобщението не става ясно дали става дума за разследването на НАБУ. В аудиозапис, разпространен от НАБУ, се чува как Галущенко разговаря с някои от заподозрените по делото, каза за Ройтерс запознато с разследването лице.

Галущенко не отговори веднага на молбата на британската новинарска агенция за коментар.

Независимият правоприлагащ орган НАБУ съобщи вчера за разследването, което е отнело над 15 месеца и е включвало над 70 обиска из цялата страна.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Май започнахте

    30 0 Отговор
    да ровите в ниското... а да ви дидим като се разровите от върха какво ще излезе като милиарди...

    22:34 11.11.2025

  • 2 Пич

    44 0 Отговор
    Идиоти...!!! Разкрили били !!! Тя , цялата Украйна е една огромна корупционна схема !!! Но краде и от нас !!!

    22:35 11.11.2025

  • 3 хахаха

    31 0 Отговор
    А Европа дава ли дава милиарди от нашия джоб.Егати и кретеноидите.

    22:36 11.11.2025

  • 4 Оня с рикията

    32 0 Отговор
    Да не би да купуват руски енергийни ресурси на ниска цена и после да ги изнасят към Западна Европа на по-високи цени?

    22:36 11.11.2025

  • 5 Тра-ла-ла

    26 1 Отговор
    Това може само да радва ония слабоунмици дето викат за перемогите. Най-сетне Украйна заприлича на истинска европейска държава. Далеч са още от Урсула, но се учат.

    22:37 11.11.2025

  • 6 Майна

    23 0 Отговор
    Шефът на полицията на Киев- бил се изнесъл на палатка..
    Не могат да го открият вчера..
    Каква корупция, бе?
    Парите отиват директно в джобовете на хунтата..
    Ток няма щото руските унищожиха енергийната система
    Тотално
    Нямало как и да се възстанови
    Но строят кремакторими- станаха 35..
    И казаха, че са поръчали изкуствена трева за стадиона в Киев за Нанси колко милиона..
    Молодци

    Коментиран от #9

    22:39 11.11.2025

  • 7 Питам

    2 16 Отговор
    НИЕ ОПРАВИХМЕ В БЪЛГАРИЯ КОРУПЦИЯТА, ПЪК СМЕ ТРЪГНАЛИ ДА ГОВОРИМ ЗА УКРАЙНА! АЙДЕ МАЛКО ПО
    СЕРОЗНО!

    Коментиран от #19

    22:40 11.11.2025

  • 8 Ами вкарайте

    24 0 Отговор
    ги в ЕС. Да ви разкажат играта.
    А това е само миниатюрна част от изпраните пари.

    22:40 11.11.2025

  • 9 Атестович

    18 0 Отговор

    До коментар #6 от "Майна":

    Миндю е отишъл при Кулеба.

    22:41 11.11.2025

  • 10 Фейк !

    14 0 Отговор
    Фукрайна няма курупция !

    22:41 11.11.2025

  • 11 Ха-ха-ха

    17 0 Отговор
    Само 100 млн??? Ами че то липсват милиарди, къде са другите пари?

    22:42 11.11.2025

  • 12 Още новини от Украйна

    11 3 Отговор
    „Ако Китай иска да поддържа добри отношения с Естония, трябва да спре да подкрепя Русия“, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна.

    Коментиран от #15, #23

    22:45 11.11.2025

  • 13 Гост

    14 0 Отговор
    Най корумпираната държава. Ако бъде допусната в Европа, то ЕС ще стане за смях.

    22:45 11.11.2025

  • 14 Зеленко е до ушите омазан

    9 1 Отговор
    Няколко евреи цапнали няколко милиарда и избили 3 милиона руснаци, но нали са защитен вид, само ще им се скарат.

    22:46 11.11.2025

  • 15 🤣😂🤣😂

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Още новини от Украйна":

    Хахаха.

    22:46 11.11.2025

  • 16 Майна

    1 6 Отговор
    В блатата за 100 милиона рушвет им дават медали, бункера само от взятки живее!

    22:50 11.11.2025

  • 17 Ежко

    1 0 Отговор
    Хем да няма лагери,хем да се бориш с каквото и да е доходоносно престъпление,няма как да се получи.....

    22:50 11.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха-ха-ха

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Питам":

    Ха, защо не. Нали постоянно оправяме корупцията и плачевното състояние на Русия. Още повече че разследването на корупцията в Украйна може да доведе до разследване и в България, защо мислиш че нашите управници мило и драго дават за Украйна.

    Коментиран от #24

    22:52 11.11.2025

  • 20 Последния Софиянец

    0 4 Отговор
    А рублен ботоша ца 6 милиарда нищо!

    22:52 11.11.2025

  • 21 име

    7 0 Отговор
    Не става въпрос само за енергетиката, а и за договори за дронове. Кражба на 100 милиона си е кокошкарска работа за Бандеристан, дори и в сегашното плачевно състояние. Обаче от договорите за военно оборудване за стотици милиарди долари и евро, които се подписват, се краде още по-яко. Ако нещо струва 1000 долара, на Украйна, като страна в нужда, се продава за 2000, 3000 или 5000 хиляди. Затова чехите не дават пари на хунтата, а купуват снаряди и тогава ги пращат. Не че хунтата не може да ги продаде, но това вече е друг въпрос.

    22:52 11.11.2025

  • 22 Ха-ха-ха

    0 4 Отговор
    Решетников боташ кога!

    22:53 11.11.2025

  • 23 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Още новини от Украйна":

    А го па тоа. Е па они немат и един милион тия. Китай дъли ще се сети кои беа тиа? А Китай са си 1 500 000 000 и отгоре

    22:53 11.11.2025

  • 24 име

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ха-ха-ха":

    Не случайно Фицо обвини зяления наркоман че се е опитал да го подкупи с 500 милиона евро. При тези милиарди за киевската хунта, бас държа че бая европейски политици си получават обратно комисионна от зелената хунта

    22:54 11.11.2025

  • 25 Ясно

    5 0 Отговор
    Шапката на заления е скроена...Пътува.

    22:57 11.11.2025

  • 26 стоян георгиев

    0 7 Отговор
    Браво на украйна.дори по време на война се борят с корупцията по добре от нас!

    22:57 11.11.2025

  • 27 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    А аз си заработих 50 евра

    23:02 11.11.2025

  • 28 Честно ли..

    0 0 Отговор
    Аа не не вярвам… мамини писани.

    23:03 11.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Омръзна ми да ме триете

    4 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия.

    23:13 11.11.2025

  • 31 3.14К

    5 0 Отговор
    Пак ала бала! Миндич не е бивш бизнес партньор на Зеландия наркоман, той е главния касиер на клоуна. Миндич е избягал първо в Австрия и после в Израел 4 часа преди да го разпитат и то, когато е забранено да се напуска страната. Послушайте Мосейчук, Арестович, Шарий , Дубински, Шест, Панченко,за по-достоверна информация. И разрешете да се коментират материалите от Костадинов, иначе излиза че си ги плаща в евро.

    23:15 11.11.2025

  • 32 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Много интересни неща но да видим все пак какво ще произтече от това!?Първото е Зеленски до каква степен е замесен ...а няма начин да не е замесен по някакъв начин -според информацията -и колко парета е прибрал!?Второто е дали ще бъде обявено че Зеленски е чист като сълза и Путин е виновен за цялата корупция в Украйна !?Ще следим!?

    23:23 11.11.2025

  • 33 койдазнай

    3 0 Отговор
    В България, 100 милиона долара се крадат седмично от енергетика. Всяка седмица, в продължение на много години. Само от бездействието на ПАВЕЦ Чаира, щетата е над милиар годишно.

    23:27 11.11.2025

  • 34 Златен кенеФ

    4 0 Отговор
    На Зелето портфейла избягало чак през границата.

    23:44 11.11.2025

