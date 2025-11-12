The Times: Лондон спря да информира САЩ за движението на кораби в Карибско море

Британските разузнавателни служби и военните спряха да предоставят на САЩ разузнавателна информация за движението на корабите в Карибите.

Това съобщи британският вестник The Times, като преди това CNN информира за същото, позовавайки се на свои източници.

Неназован източник заяви пред вестника, че британците преди това са споделяли с американците данни като координатите на плавателни съдове, евентуално превозващи наркотици, и броя на хората на борда.

Както уточнява вестникът, Кралският флот провежда операции срещу контрабандисти на наркотици в Карибите, но подходът му се различава от този на САЩ. „Ние не залавяме и унищожаваме кораби и не убиваме хора. Ние ги арестуваме“, каза източник от британския флот пред вестника.

Правителството на Обединеното кралство отказа да коментира спирането на споделянето на разузнавателна информация. Както отбелязва The Times, все още не е ясно дали това е довело до някакви действия от страна на Съединените щати, които също споделят разузнавателна информация с Обединеното кралство в редица региони, включително Украйна.

Статията припомня, че през септември 2024 г. патрулният кораб на Кралските военновъздушни сили HMS Trent за първи път е прехванал подводница за трафик на наркотици в Карибите и е конфискувал кокаин на стойност 160 милиона паунда (210 милиона долара), транспортиран през морето. В резултат на операцията, проведена на 190 морски мили южно от Доминиканската република съвместно с бреговата охрана на САЩ и американски патрулен самолет, бяха арестувани единадесет заподозрени.

Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не правят достатъчно за борба с контрабандата на наркотици. Американският флот е разположил осем кораба, една ядрена подводница и повече от 10 000 военнослужещи в Карибско море и унищожава моторници в международни води, превозващи хора, обвинени в контрабанда на наркотици от Венецуела.

Тръмп разреши на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела. Американските медии многократно съобщават, че САЩ може скоро да започнат да нанасят удари по цели на наркокартели във Венецуела. На 31 октомври обаче Тръмп заяви, че не обмисля удари по венецуелска територия.

Междувременно самолетоносачът „Джералд Форд” заедно с бойната си група е пристигнал в Латинска Америка, съобщи NOVA.

Пентагонът потвърди новината и обясни, че той ще помогне за борба с криминалните организации и спиране на наркотрафика.



Президентът Тръмп разпореди той да се присъедини към другите осем американски военни кораба, ядрена подводница и изтребители F-35 в Карибския регион.



Президентът на Венецуела няколко пъти повтори, че целта на Вашингтон е да го свали от власт.



„Джералд Форд” е най-новият и най-модерен американски самолетоносач с 5-хиляден екипаж.