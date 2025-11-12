Канада обяви нови санкции срещу Русия

Канада обяви днес нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна, насочени към производството на дронове и енергийните ѝ приходи, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Обявяването на новите канадски санкции бе направено в рамките на срещата на външните министри на страните от Г-7 в Канада, на която те ще потвърдят подкрепата си за Киев.

"Канада остава непоколебима в ангажимента си към суверенитета на Украйна и нейния народ, който решително защитава правата си пред войнствените и враждебни действия" на руския президент Владимир Путин, заяви канадската външна министърка Анита Ананд.

Тя допълни, че "Канада ще продължи да засилва натиска чрез санкции, в координация със своите съюзници и партньори, докато Русия не прекрати неоправданата си инвазия в Украйна".

Нейният украински колега Андрий Сибига призова Г-7 да продължи да инвестира в производството на ракети и дронове, както и в противовъздушната отбрана на Украйна, като отбеляза, че "Путин все още се заблуждава, че може да спечели".

Канадските санкции са насочени срещу 13 човека и 11 компании, много от които са свързани с разработването и внедряването на руската програма за дронове, се посочва в изявление.

"Няколко руски компании, специализирани в областта на втечнения природен газ, също бяха санкционирани, тъй като Русия продължава да разчита на приходите от енергийни ресурси, за да финансира агресивната си война срещу Украйна", се добавя в текста.

Новите канадски санкции са насочени и срещу 100 кораба от така наречения руски сенчест флот". Тези мерки до голяма степен са в съответствие със санкциите, обявени наскоро от САЩ, Европейския съюз и Великобритания, посочва АФП.