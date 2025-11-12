Новини
Канада обяви нови санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Канада обяви нови санкции срещу Русия

12 Ноември, 2025 22:20

Канада остава непоколебима в ангажимента си към суверенитета на Украйна и нейния народ, каза канадската външна министърка

Канада обяви днес нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна, насочени към производството на дронове и енергийните ѝ приходи, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Обявяването на новите канадски санкции бе направено в рамките на срещата на външните министри на страните от Г-7 в Канада, на която те ще потвърдят подкрепата си за Киев.

"Канада остава непоколебима в ангажимента си към суверенитета на Украйна и нейния народ, който решително защитава правата си пред войнствените и враждебни действия" на руския президент Владимир Путин, заяви канадската външна министърка Анита Ананд.

Тя допълни, че "Канада ще продължи да засилва натиска чрез санкции, в координация със своите съюзници и партньори, докато Русия не прекрати неоправданата си инвазия в Украйна".

Нейният украински колега Андрий Сибига призова Г-7 да продължи да инвестира в производството на ракети и дронове, както и в противовъздушната отбрана на Украйна, като отбеляза, че "Путин все още се заблуждава, че може да спечели".

Канадските санкции са насочени срещу 13 човека и 11 компании, много от които са свързани с разработването и внедряването на руската програма за дронове, се посочва в изявление.

"Няколко руски компании, специализирани в областта на втечнения природен газ, също бяха санкционирани, тъй като Русия продължава да разчита на приходите от енергийни ресурси, за да финансира агресивната си война срещу Украйна", се добавя в текста.

Новите канадски санкции са насочени и срещу 100 кораба от така наречения руски сенчест флот". Тези мерки до голяма степен са в съответствие със санкциите, обявени наскоро от САЩ, Европейския съюз и Великобритания, посочва АФП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    25 1 Отговор
    путин го мести

    Коментиран от #4, #11

    22:22 12.11.2025

  • 2 ДЖО ЛИМОНАДЕНИЯ

    22 2 Отговор
    КАНАДА НЕ СТАНА ЛИ АМЕРИКАНСКА ПРОВИНЦИЯ

    Коментиран от #6

    22:22 12.11.2025

  • 3 Епааа

    19 1 Отговор
    Тия у Канада станая като простотутки на повикване! Кой как им дигне краката и им го набричи, а они зимат мерки като плюват, а не гълтат! И викат дека не са бричени!

    22:24 12.11.2025

  • 4 бебето

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Мести силиконовото маркуче.

    22:26 12.11.2025

  • 5 само със санкции

    1 17 Отговор
    няма да се получи нищо.Трябва оръжие:-ракети,изстребители и ПВО.Другото Украйна го има.

    22:28 12.11.2025

  • 6 Грешка копеец!

    2 17 Отговор

    До коментар #2 от "ДЖО ЛИМОНАДЕНИЯ":

    РФ става провинция(колония) и суровинен придатък на Китай и САЩ. И на Индия.

    Коментиран от #8, #17

    22:29 12.11.2025

  • 7 ха ха ха ...

    21 2 Отговор
    Общият брой на санкциите, наложени на Русия към 7 март, надхвърля 5500....
    Ефекта какъв е ? Запада фалира .

    22:30 12.11.2025

  • 8 Пък

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Грешка копеец!":

    404 утече у ксналЯ.

    22:30 12.11.2025

  • 9 фон дер

    17 1 Отговор
    Са ше спрем износа за Русия на дъвки Спонджи Боб!
    Да видят те :)

    22:30 12.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 бебето

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Путин не се е бръснал от 25 години.и няма косми.

    Коментиран от #20

    22:31 12.11.2025

  • 12 е па

    9 0 Отговор
    А в кийофф е хладничко, нема ток :)

    22:32 12.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хан Кубрат

    10 2 Отговор
    БълГария - Велик Абсурдистан ко стаа ве...
    Как е великата, 36 годишна, свобода и демокрация в условията на див капитализъм?
    Наядохте ли са на банани...?
    Подготвехте ли са за едно яку повишение на цените, ама наистина яку, след като след десетина дни Нефтохима, който руснаците построиха, ша спре да работи?
    Горива ша внесат, ама нале ни си мислите, че там откъдето ги внесат, ша са по-евтинки от там от където ги внасят?

    22:33 12.11.2025

  • 15 Pyccкий Карлик

    4 11 Отговор
    Пълни глупасти !!!
    Абе спрете износа на пилешки бутчета и колбасата за Русия и Вторая в мире ще клекне на втория ден като през 1991г 👍

    22:33 12.11.2025

  • 16 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Джурналя,не се пише "канадска външна министърка":)))Пише се : канадският външен министър -(тире) името.Независимо дали е мъж или жена !

    22:39 12.11.2025

  • 17 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Грешка копеец!":

    Т.е ти твърдиш,че Китай,САЩ и Индия стават зависими от Русия,както беше зависима Европа ! Кво ти пука,нали ние (Европа) вече не сме зависими от Русия:))))Сега нека те да са зависими..
    Европа се откачи от зависимостта и прекара САЩ да станат зависими :)))Това е твоето умозаключение:)

    Коментиран от #18

    22:44 12.11.2025

  • 18 Гого

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    От 200 години русия драпа със зъби и нокти някой да ѝ коприва това,което изрови от земята.За да има какво да ядат руснаците.

    Коментиран от #19

    22:50 12.11.2025

  • 19 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гого":

    Ако само аз продавам хляб,дали ще драпам със зъби и нокти някой да ми го купува или другите ще драпат да се вредят,за да не седят гладни? А някои по бабаити от тези "другите" ще драпат да купуват и препродават на по слабите над които имат власт и ги ползват за васали?

    23:01 12.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 604

    0 0 Отговор
    с тия санкциии ще стигнете собствените ви народи дъ въ увисвът по диреците и дъ въ дерът живи. раша със сила не мой да се бие кухаци, опичайте си акъла и почвайте да си говорите дорде не се спре туй трепане на хора , малоу мници не до кла тени!

    23:19 12.11.2025

