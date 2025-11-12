Канада обяви нови санкции срещу Русия

Канада обяви днес нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна, насочени към производството на дронове и енергийните ѝ приходи, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Обявяването на новите канадски санкции бе направено в рамките на срещата на външните министри на страните от Г-7 в Канада, на която те ще потвърдят подкрепата си за Киев.
"Канада остава непоколебима в ангажимента си към суверенитета на Украйна и нейния народ, който решително защитава правата си пред войнствените и враждебни действия" на руския президент Владимир Путин, заяви канадската външна министърка Анита Ананд.
Тя допълни, че "Канада ще продължи да засилва натиска чрез санкции, в координация със своите съюзници и партньори, докато Русия не прекрати неоправданата си инвазия в Украйна".
Нейният украински колега Андрий Сибига призова Г-7 да продължи да инвестира в производството на ракети и дронове, както и в противовъздушната отбрана на Украйна, като отбеляза, че "Путин все още се заблуждава, че може да спечели".
Канадските санкции са насочени срещу 13 човека и 11 компании, много от които са свързани с разработването и внедряването на руската програма за дронове, се посочва в изявление.
"Няколко руски компании, специализирани в областта на втечнения природен газ, също бяха санкционирани, тъй като Русия продължава да разчита на приходите от енергийни ресурси, за да финансира агресивната си война срещу Украйна", се добавя в текста.
Новите канадски санкции са насочени и срещу 100 кораба от така наречения руски сенчест флот". Тези мерки до голяма степен са в съответствие със санкциите, обявени наскоро от САЩ, Европейския съюз и Великобритания, посочва АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
Коментиран от #4, #11
22:22 12.11.2025
2 ДЖО ЛИМОНАДЕНИЯ
Коментиран от #6
22:22 12.11.2025
3 Епааа
22:24 12.11.2025
4 бебето
До коментар #1 от "пешо":Мести силиконовото маркуче.
22:26 12.11.2025
5 само със санкции
22:28 12.11.2025
6 Грешка копеец!
До коментар #2 от "ДЖО ЛИМОНАДЕНИЯ":РФ става провинция(колония) и суровинен придатък на Китай и САЩ. И на Индия.
Коментиран от #8, #17
22:29 12.11.2025
7 ха ха ха ...
Ефекта какъв е ? Запада фалира .
22:30 12.11.2025
8 Пък
До коментар #6 от "Грешка копеец!":404 утече у ксналЯ.
22:30 12.11.2025
9 фон дер
Да видят те :)
22:30 12.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 бебето
До коментар #1 от "пешо":Путин не се е бръснал от 25 години.и няма косми.
Коментиран от #20
22:31 12.11.2025
12 е па
22:32 12.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хан Кубрат
Как е великата, 36 годишна, свобода и демокрация в условията на див капитализъм?
Наядохте ли са на банани...?
Подготвехте ли са за едно яку повишение на цените, ама наистина яку, след като след десетина дни Нефтохима, който руснаците построиха, ша спре да работи?
Горива ша внесат, ама нале ни си мислите, че там откъдето ги внесат, ша са по-евтинки от там от където ги внасят?
22:33 12.11.2025
15 Pyccкий Карлик
Абе спрете износа на пилешки бутчета и колбасата за Русия и Вторая в мире ще клекне на втория ден като през 1991г 👍
22:33 12.11.2025
16 Атина Палада
22:39 12.11.2025
17 Атина Палада
До коментар #6 от "Грешка копеец!":Т.е ти твърдиш,че Китай,САЩ и Индия стават зависими от Русия,както беше зависима Европа ! Кво ти пука,нали ние (Европа) вече не сме зависими от Русия:))))Сега нека те да са зависими..
Европа се откачи от зависимостта и прекара САЩ да станат зависими :)))Това е твоето умозаключение:)
Коментиран от #18
22:44 12.11.2025
18 Гого
До коментар #17 от "Атина Палада":От 200 години русия драпа със зъби и нокти някой да ѝ коприва това,което изрови от земята.За да има какво да ядат руснаците.
Коментиран от #19
22:50 12.11.2025
19 Атина Палада
До коментар #18 от "Гого":Ако само аз продавам хляб,дали ще драпам със зъби и нокти някой да ми го купува или другите ще драпат да се вредят,за да не седят гладни? А някои по бабаити от тези "другите" ще драпат да купуват и препродават на по слабите над които имат власт и ги ползват за васали?
23:01 12.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 604
23:19 12.11.2025