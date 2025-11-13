Новини
Откараха в белградска болница обявилата гладна стачка пред Скупщината Диана Хърка

13 Ноември, 2025 06:17, обновена 13 Ноември, 2025 06:22 487 2

Майката на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад бе откарана с частен автомобил късно снощи към лечебно заведение

Откараха в белградска болница обявилата гладна стачка пред Скупщината Диана Хърка - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Диана Хърка, майката на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад, бе отведена с частен автомобил късно снощи от мястото, на което започна гладната си стачка пред сръбския парламент на 2 ноември, предаде БТА.

Според информация на сръбския портал "Машина" Хърка е отведена в болница.

Кадри в социалните мрежи показаха, че след като ѝ е станало лошо, тя е отведена от военните ветерани, които я охраняват, в частна болница.

Хърка е била за кратко в здравното заведение, поставена е на системи и после се е върнала в палатката си пред парламента, за да продължи гладната си стачка, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

По-рано днес Хърка заяви, че гладната стачка може да е фатална за нея, но тя предприема тези действия заради бъдещето на Сърбия и защото търси справедливост за смъртта на детето си.

Исканията, които Хърка постави, са да има присъди заради трагичния инцидент в Нови Сад, където преди година се срути козирката на железопътната гара и 16 души загинаха, между които и синът ѝ Стефан.

Диана Хърка призова сръбският президент Александър Вучич да насрочи предсрочни парламентарни избори.

Преди два дни тя разговаря с държавния глава по телефона, а днес каза, че е разочарована от него и го нарече "страхливец"

Вучич определи разговора си с Хърка като уважителен и заяви, че ще се бори тя да прекрати гладната си стачка.

От 2 ноември до днес Хърка бе подкрепена от много граждани, студенти, гимназисти и известни представители на сръбските артистични среди в Белград.

За този период от време в различни градове в Сърбия бяха организирани митинги в подкрепа на Диана, а нейни привърженици влязоха в стълкновение с поддръжници на Вучич пред сградата на сръбския парламент.

Тази вечер граждани се събраха в близост до палатката на Хърка пред Скупщината и запалиха свещи за нейно здраве.


