Сбиване и димки пред сръбския парламент

Сбиване и димки пред сръбския парламент

2 Ноември, 2025 18:33, обновена 3 Ноември, 2025 03:40

Майката на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад започна гладна стачка

Протестиращи и привърженици на управляващите в Сърбия се сбиха на 2 ноември пред сградата на парламента в Белград преди полицията да се намеси и да ги раздели с кордон.

До множеството инциденти се стигна по-малко от 24 часа след възпоменателните събития по повод годишнината от срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември 2024 г., когато 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Напрежението започна в ранните следобедни часове в сръбската столица Белград, когато двете групи се събраха пред парламента. Тогава се случи първият инцидент - полицията изблъска протестиращите, но те отново се събраха при близкото кръстовище.

С падането на нощта пиротехнически средства и бутилки полетяха от лагера на поддръжниците на сръбския президент Александър Вучич към студентите и гражданите, които сутринта на 2 ноември дойдоха в Белград, за да подкрепят гладната стачка на майката на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад.

В 11.52 ч. местно време на 2 ноември Диана Хърка застана пред Народната Скупщина в Белград и обяви, че ще се бори докрай, защото една година няма осъдени за смъртта на сина ѝ Стефан и останалите 15 загинали под козирката на жп гарата в Нови Сад.

Началният час на нейната гладна стачка е символичен, тъй като в 11.52 ч. местно време, на 1 ноември 2024 г. падна козирката на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад.

В края на миналия ноември студентите блокираха над 60 факултета в цялата страна, а протестите придобиха масовост.

Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказа да насрочи.

В началото протестите бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и демонстранти, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.

На 2 ноември Хърка призова президентът Александър Вучич да насрочи предсрочни парламентарни избори и "да дойде да я погледна в очите, а да не се държи като страхливец".

Хърка, която носи икона и снимка на сина се обърна в късните часове на 2 ноември към полицаите и ги предупреди, че те ще носят отговорност за инцидентите пред сръбския парламент.

"Свалете щитовете си и ме погледнете в очите", каза тя.

С напредването на нощта все повече хора се присъединиха към първоначално малката група, която пристигна с Диана Хърка от Нови Сад.

Представители на опозицията се появиха пред парламента и оказаха подкрепа на Хърка, призовавайки хората да излязат на улицата и да се борят за свободата си.

Студентите, участващи в блокадите на факултети призоваха да не се отговаря на провокации от страна на привържениците на управляващите.

Част от гражданите влязоха в словесни сблъсъци с представителите на силите за борба с масови безредици и ги призоваха да свалят специалното си снаряжение.

Президентът Александър Вучич призова за спокойствие и деескалация на напрежението.

Той заяви пред частната телевизия „Пинк“, че „участващите в блокади“ са хвърляли камъни, пръчки, бутилки и факли по хората, запалили са палатка и са ранили няколко души и един полицай.

Вучич каза още, че организаторите на инцидентите на 2 ноември са във връзка с няколко служители на американското посолство в Белград

„Това е донякъде очаквано и не е изненада за нас, за държавата, защото следим контактите на онези, които са искали да предизвикат хаос с определени чуждестранни структури“, каза сръбският президент.

Сръбското министерство на вътрешните работи и Агенцията за сигурност и информация (БИА) излязоха със съвместно изявление, в което осъждат инцидентите в центъра на Белград „по най-категоричен начин“.

За първи път от началото на антиправителствените протести Вучич отправя критики към американски дипломати.

По-рано през деня той за пореден път обяви, че ще насрочи предсрочни парламентарни избори, но не се ангажира с конкретна дата.


  • 1 Сърбите трябваше да оставят републиките

    5 3 Отговор
    От Югославия да станат независими по мирен път
    Сега за някаква козирка дето убила 16 човека опищеха орталъка

    Коментиран от #2, #3

    18:46 02.11.2025

  • 2 горкара жена

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сърбите трябваше да оставят републиките":

    Бог да ги прости човека!
    А за загиналите от бомбамдиривките срещу Югославия ще протестираме ли?

    18:49 02.11.2025

  • 3 Всъщност

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сърбите трябваше да оставят републиките":

    Не сърбите започнаха кървавите сцени , а католиците и мюсюлманите ( хървати и босненци ) . Такъв беше планът на запада .

    18:50 02.11.2025

  • 4 абе и тея

    5 2 Отговор
    умни като украици

    21:23 02.11.2025

  • 5 Хайде без "предсрочни избори"

    7 2 Отговор
    в скръбта.
    Има правосъдие за виновните
    и едва ли правосъдието е спряло да работи.
    Какви избори, каква смяна на "модела"?

    Сърбия е обградена от НАТО,
    същото, което хвърли 80 000 тона бомби
    за 72 дни без прекъсване и не стреляше
    с "прости" бомби, а с обеднен уран, касетъчни ...

    Какво се правят, че не разбират драгите
    ни студенти, не знаят историята си ли,
    както и лъжата на братския Запад.

    Не разбраха ли, че никакъв съд не можа
    да докаже вина на Сл.Милошевич
    за измислиците в обвиненията.

    Не разбират ли сръбските драги студенти,
    че исляма настъпва по ХРИСТИЯНСКИТЕ Балкани
    както и върху Християнска Европа?!

    Че драгите студенти не спират да
    рутят стабилността в държавата си,
    обградена здраво от всички страни от
    щастливото НАТО ?!
    Което й мисли само доброто на Сърбия.

    21:24 02.11.2025

  • 6 и там вече

    4 1 Отговор
    храните са произведени с европейски шийтове. а тия вместо да протестират срещу правителството да поискат сметка от фирмаджиите защо е станало така и къде в Гърция са вложени откраднатите пари от ремонтите

    21:45 02.11.2025

  • 7 нннн

    1 1 Отговор
    Попитах познат студент, българските студенти мислят ли за протести, политика и сваляне на правителство и президент.
    Стана му много смешно.

    03:58 03.11.2025

  • 8 Класика в жанра

    1 2 Отговор
    Патриоти срещу мераклии да мият чинии в западна Европа.

    03:58 03.11.2025

  • 9 Цялата истина

    2 3 Отговор
    Работата е там че младите хора не искат Руснаци Китайци и Болшевики в Сърбия

    04:14 03.11.2025

  • 10 50/50

    1 0 Отговор
    Eй, Вучич! Понеже не е демократично полицията да разпръсква буйно протестиращи, насочи твоите привърженици да ги поразхвърлят един-два протеста и ще се приберат в къщи! Както е станало нощес и тогава полицията пристигна! Така се прави и там ива Стъки! Всеки келеш се оправдава с корупцията, когато отива да се лигави на пътя и хвърля павета! Нвасякъде стават трагедии, поради безхаберие! Дай сега след 200 години да протестират, че преди 300 години паднала козирката! То целия свят пада! В Крит унищожили 350 000 животни, поради болест! Няма кой знае какви реакции! Тук унищожиха десетки хиляди само последните месеци, но се протестира само когато някой ритне куче и го влачи с Голф двойка!

    04:33 03.11.2025

