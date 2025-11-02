Сбиване и димки пред сръбския парламент

Протестиращи и привърженици на управляващите в Сърбия се сбиха на 2 ноември пред сградата на парламента в Белград преди полицията да се намеси и да ги раздели с кордон.
До множеството инциденти се стигна по-малко от 24 часа след възпоменателните събития по повод годишнината от срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември 2024 г., когато 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.
Напрежението започна в ранните следобедни часове в сръбската столица Белград, когато двете групи се събраха пред парламента. Тогава се случи първият инцидент - полицията изблъска протестиращите, но те отново се събраха при близкото кръстовище.
С падането на нощта пиротехнически средства и бутилки полетяха от лагера на поддръжниците на сръбския президент Александър Вучич към студентите и гражданите, които сутринта на 2 ноември дойдоха в Белград, за да подкрепят гладната стачка на майката на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад.
В 11.52 ч. местно време на 2 ноември Диана Хърка застана пред Народната Скупщина в Белград и обяви, че ще се бори докрай, защото една година няма осъдени за смъртта на сина ѝ Стефан и останалите 15 загинали под козирката на жп гарата в Нови Сад.
Началният час на нейната гладна стачка е символичен, тъй като в 11.52 ч. местно време, на 1 ноември 2024 г. падна козирката на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад.
В края на миналия ноември студентите блокираха над 60 факултета в цялата страна, а протестите придобиха масовост.
Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказа да насрочи.
В началото протестите бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и демонстранти, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.
На 2 ноември Хърка призова президентът Александър Вучич да насрочи предсрочни парламентарни избори и "да дойде да я погледна в очите, а да не се държи като страхливец".
Хърка, която носи икона и снимка на сина се обърна в късните часове на 2 ноември към полицаите и ги предупреди, че те ще носят отговорност за инцидентите пред сръбския парламент.
"Свалете щитовете си и ме погледнете в очите", каза тя.
С напредването на нощта все повече хора се присъединиха към първоначално малката група, която пристигна с Диана Хърка от Нови Сад.
Представители на опозицията се появиха пред парламента и оказаха подкрепа на Хърка, призовавайки хората да излязат на улицата и да се борят за свободата си.
Студентите, участващи в блокадите на факултети призоваха да не се отговаря на провокации от страна на привържениците на управляващите.
Част от гражданите влязоха в словесни сблъсъци с представителите на силите за борба с масови безредици и ги призоваха да свалят специалното си снаряжение.
Президентът Александър Вучич призова за спокойствие и деескалация на напрежението.
Той заяви пред частната телевизия „Пинк“, че „участващите в блокади“ са хвърляли камъни, пръчки, бутилки и факли по хората, запалили са палатка и са ранили няколко души и един полицай.
Вучич каза още, че организаторите на инцидентите на 2 ноември са във връзка с няколко служители на американското посолство в Белград
„Това е донякъде очаквано и не е изненада за нас, за държавата, защото следим контактите на онези, които са искали да предизвикат хаос с определени чуждестранни структури“, каза сръбският президент.
Сръбското министерство на вътрешните работи и Агенцията за сигурност и информация (БИА) излязоха със съвместно изявление, в което осъждат инцидентите в центъра на Белград „по най-категоричен начин“.
За първи път от началото на антиправителствените протести Вучич отправя критики към американски дипломати.
По-рано през деня той за пореден път обяви, че ще насрочи предсрочни парламентарни избори, но не се ангажира с конкретна дата.
1 Сърбите трябваше да оставят републиките
Сега за някаква козирка дето убила 16 човека опищеха орталъка
Коментиран от #2, #3
18:46 02.11.2025
2 горкара жена
До коментар #1 от "Сърбите трябваше да оставят републиките":Бог да ги прости човека!
А за загиналите от бомбамдиривките срещу Югославия ще протестираме ли?
18:49 02.11.2025
3 Всъщност
До коментар #1 от "Сърбите трябваше да оставят републиките":Не сърбите започнаха кървавите сцени , а католиците и мюсюлманите ( хървати и босненци ) . Такъв беше планът на запада .
18:50 02.11.2025
4 абе и тея
21:23 02.11.2025
5 Хайде без "предсрочни избори"
Има правосъдие за виновните
и едва ли правосъдието е спряло да работи.
Какви избори, каква смяна на "модела"?
Сърбия е обградена от НАТО,
същото, което хвърли 80 000 тона бомби
за 72 дни без прекъсване и не стреляше
с "прости" бомби, а с обеднен уран, касетъчни ...
Какво се правят, че не разбират драгите
ни студенти, не знаят историята си ли,
както и лъжата на братския Запад.
Не разбраха ли, че никакъв съд не можа
да докаже вина на Сл.Милошевич
за измислиците в обвиненията.
Не разбират ли сръбските драги студенти,
че исляма настъпва по ХРИСТИЯНСКИТЕ Балкани
както и върху Християнска Европа?!
Че драгите студенти не спират да
рутят стабилността в държавата си,
обградена здраво от всички страни от
щастливото НАТО ?!
Което й мисли само доброто на Сърбия.
21:24 02.11.2025
6 и там вече
21:45 02.11.2025
7 нннн
Стана му много смешно.
03:58 03.11.2025
8 Класика в жанра
03:58 03.11.2025
9 Цялата истина
04:14 03.11.2025
10 50/50
04:33 03.11.2025