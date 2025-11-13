Международна оръжейна мрежа на „Хамас“ разкрита в Европа

Германските власти задържаха мъж във влак, пътуващ от Дания към Германия, по подозрение, че е замесен в доставката на оръжия за палестинската ислямистка групировка „Хамас“, съобщава ДПА, цитирайки федералната прокуратура, предава БТА.

Случаят е свързан с ареста на още няколко предполагаеми членове на „Хамас“ през последните седмици. Задържаният ще бъде изправен утре пред съда в Карлсруе по обвинения, свързани с трафик на оръжие. Според разследващите той е пренасял оръжия от предполагаем член на „Хамас“ в централната германска провинция Хесен до друг екстремист в Берлин.

Преди два дни в Берлин полицията задържа мъж, заподозрян в осигуряване на оръжия за палестинската групировка, след като той влязъл в Германия от Чехия. Срещу него са повдигнати обвинения за членство в чуждестранна терористична организация.

Миналия месец германските прокурори разпоредиха ареста на трима предполагаеми членове на „Хамас“ в Берлин. Двама от тях са натурализирани германски граждани, родени в Ливан и Сирия, обвинени в доставки на оръжия и боеприпаси. Според разследващите престъпната дейност е започнала това лято, а целта е била използването на оръжията за смъртоносни нападения срещу израелски или еврейски институции в Германия. Няма данни за конкретен план за нападение.

В началото на ноември във Виена бе открито скривалище за оръжия, свързано с тримата заподозрени. Австрийското вътрешно разузнаване съобщи, че са открити пет пистолета и десет пълнителя.

Миналата седмица в Лондон бе задържан друг мъж - британски гражданин, заподозрян, че е пренасял оръжия до Виена. Очаква се той да бъде екстрадиран в Германия.