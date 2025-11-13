Новини
Свят »
Франция »
Франция модернизира ядрените си сили с нова ракета

Франция модернизира ядрените си сили с нова ракета

13 Ноември, 2025 19:26 1 029 33

  • франция-
  • ядрени сили-
  • ракета

Стратегическите сили за въздух и море получават обновено въоръжение, а разработката на нови поколения продължава

Франция модернизира ядрените си сили с нова ракета - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция завърши цикъла на модернизация на своите ядрени ракети с въвеждането в експлоатация на ракетата "АСМПА-Р" (подобрена ракета въздух-земя със среден обсег), която ще бъде използвана от Стратегическите сили за действие по въздух и вода, съобщи френското министерство на въоръжените сили, цитирано от Франс прес, предава News.bg.

Сега френското ядреното възпиране разполага с модернизирани ракети за подводници, изтребители "Рафал", както и за военновъздушните, военнокосмическите и военноморските сили.

Министърката на въоръжените сили Катрин Вотрен приветства успешния тест на "АСМПА-Р" без ядрен заряд, изстреляна от изтребител "Рафал" на военноморските сили. Решението за въвеждането на ракетите в експлоатация бе подписано от Вотрен в понеделник. Според министерството, тестът с ракета завършва операцията по усъвършенстването на военновъздушния компонент на френското ядрено възпиране.

Стратегическите сили за действие по въздух и море се състоят от изтребители "Рафал", способни да откриват и нанасят "ядрен огън" от самолетоносач. Другият компонент на възпиращата сила идва от Стратегическите въздушни сили на военновъздушните и космическите сили.

В края на миналия месец министерството обяви въвеждането на нова версия на междуконтинентални ракети, разположени в ядрени подводници, които представляват морския компонент на ядреното възпиране на Франция.

Подобно на всички ядреноподдържащи държави, които непрекъснато модернизират въоръжението си, Франция вече разработва четвърто поколение ракета въздух-земя, очаквана да влезе в експлоатация през 2035 г., както и балистичната ракета "M51.4".

През последните месеци обстановката около ядрените оръжия се влоши поради изпитанията на Русия с нови оръжия, изявленията на бившия американски президент Доналд Тръмп за възможни тестове с ядрено оръжие и непрекъснатото укрепване на ядрената мощ на Китай, отбелязва АФП.

Ръководителят на генералния щаб на френските въоръжени сили генерал Фабиен Мандон посочи, че ситуацията е обезпокоителна, като подчерта необичайно високото ниво на агресивна реторика.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    10 12 Отговор
    Френски глупасти .....
    Русия се модернизира с Роботи Убийци !!!
    Убиват те от смях 😁

    19:29 13.11.2025

  • 2 Kaлпазанин

    15 4 Отговор
    То да видиш ,англичаните пък изобретили чехли премахващи стреса и уморат ,а немците капачка която не се отделя от бутилката ,да си чешеш носа докато пиеш ,а сега щели да си обучават и домашните любимци къде и как ходят при нужда и в каква тоалетна м,ж,или джендърска

    Коментиран от #15

    19:31 13.11.2025

  • 3 Питам:

    12 2 Отговор
    Ели, ти в кой полк служи, че на снимката вместо ракета въздух земя си сложила снимка на РСЗО - реактивна система за залпов огън?

    19:31 13.11.2025

  • 4 си дзън

    8 3 Отговор
    Нищо не може да се опре на Су-61ГЗ, Т-99ГЗ и Вестник.

    19:34 13.11.2025

  • 5 Точен

    10 4 Отговор
    Какво беше това франция?

    Коментиран от #17

    19:34 13.11.2025

  • 6 посей-дона

    8 5 Отговор
    Сссмешници,какво ще възпират?На един шамар живот са,ама звучен.Такъв шамар ,че и на баба да и хвръкне макарона от устата.Кроасана винаги е мек.

    19:34 13.11.2025

  • 7 Украинският главнокомандващ

    13 4 Отговор
    от руски произход е посетил покровск за да си вземе сбогом с него. Днешното му име вече е красноармейск но той е решил да наблегне на това което си е отишло преди около една седмица.
    Сбогуването се е случило извън пределите на красноармейск и това е като помен за Старото му име.
    Звучи малко смешно но това е действителността.

    Коментиран от #22

    19:35 13.11.2025

  • 8 Аналитик

    7 4 Отговор
    Дано литне ,а не изостане от самолета

    19:35 13.11.2025

  • 9 ПО ТОЧНО

    7 5 Отговор
    СМЕНИЛИ СА ЛАСТИЦИТЕ НА ПРАШКИТЕ

    19:35 13.11.2025

  • 10 НАТО

    5 2 Отговор
    не се ли разпадна?Останаха ли генерали?

    19:36 13.11.2025

  • 11 И Киев е Руски

    11 4 Отговор
    А ние в България разширяваме и вдигаме таксата синя зона за да има кинти за наркоса и фашисткият му режим

    19:36 13.11.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    7 4 Отговор
    Западналите са с половин век назад от Русия, Китай и КНДР по отношение на ракетите, скорост и мощ!

    Коментиран от #14

    19:37 13.11.2025

  • 13 Дедо

    4 1 Отговор
    То ако ставаше така, можеше всеки да си направи. Ама то не е като яйца да свариш.

    19:38 13.11.2025

  • 14 Забрави

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    и роботи!

    19:38 13.11.2025

  • 15 Забрави да отбележиш

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    че немските домашни любимци вече са отвикнали да се къпят с топла вода и го правят спонтанно както е нормално с език. Топлата вода е малко скъпа със 70% като цената на газта. 😀😀

    Коментиран от #23

    19:39 13.11.2025

  • 16 Вова

    4 3 Отговор
    Париж за 3 дня!Заказ !

    19:39 13.11.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "Точен":

    "...Какво беше това франция?..."

    Лучше спроси какво е това Русия !!!
    Ще получиш хиляди различни отговори, но всичките обидни 😁

    19:42 13.11.2025

  • 18 Ехааааааа

    9 4 Отговор
    Макарона да се справи със мигрантите и ниския си рейтинг и ръст ......после да сяда на дупето си и да не подскача много на Русия , че ще духа супата !!!!!!

    19:43 13.11.2025

  • 19 СЛАВА РУСИЯ !

    10 3 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!

    19:44 13.11.2025

  • 20 Само

    2 3 Отговор
    да внимава с модернизацията !

    19:47 13.11.2025

  • 21 604

    6 3 Отговор
    300км обсег пахахаххахахахахя

    19:52 13.11.2025

  • 22 си дзън

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Украинският главнокомандващ":

    Днес още една руска рафинерия си взе сбогома с пазара.

    Коментиран от #28

    19:53 13.11.2025

  • 23 си дзън

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Забрави да отбележиш":

    Не съм съгласен. Представи си: 2 часа сутринта те свива корема. Излизаш навън - минус 20.
    Вървиш 50 метра по хлъзгава пътечка и краката ти се напълват със сняг. Стигаш тоалетната.
    Влизаш, палиш кибрит, ама пусти вятър...Опипом с крака намираш правилното място.
    Събуваш се и всичко отдолу се вкочанясва. Е сега трябва да си много на зор да се облегчиш.
    Сега установяваш, че не виждаш къде е тоалетната хартия. Трепериш, вдигаш гащите и
    оцапан се прибираш ако не паднеш обратно по пътя. Това е руската тоалетна. Така живеят.

    Коментиран от #27

    19:56 13.11.2025

  • 24 Анонимен

    3 3 Отговор
    Какво тестват като нямат хиперзвукови ракети никой в натю което е смешно Даже и САщ нямат . Даже хусите в Йемен имат хиперзвукови а Иран ги показа наживо в Израел ..плашат гаргите французите

    19:58 13.11.2025

  • 25 Болна блатна подстилка

    2 2 Отговор
    А пък нашите кални гаспадари вече издялаха гиперзвукова новейша бурия скрап "Бадемник",без аналог в цялото мире.......😂😂😂😂😂

    20:03 13.11.2025

  • 26 новата ракета се казва

    1 4 Отговор
    френска мека китка

    Коментиран от #33

    20:08 13.11.2025

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "си дзън":

    Колко подробно, ТОВА ОТ ЛИЧЕН ОПИТ ЛИ ГО ОПИСВАШ❓

    20:13 13.11.2025

  • 28 Георги

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "си дзън":

    ти рафинерия виждал ли си? Знам, че не е политкоректно и паевтправилно, ама дроняете не могат да нанесат кой знае какви щети една рафинерия. Да спира работа за извно време но 99%+ си е здрава и чака да се подменят унижените съоражеи

    20:15 13.11.2025

  • 29 Артилерист

    2 1 Отговор
    "Новата" война изяви своите претенции за модернизация във всички направления. Евтините, многобройни, високоманеврени и изключително точни дронове буквално смазаха тежката-парадна- бронирана и автомобилна бойна техника. В един момент се оказа, че леките открити покапи и мотоциклети, като на ислямските терористи, са по-ефективни както за бързо проникване в отбраната на противника, така и за снабдяване. Но дори мотоциклетистите не могат да се измъкнат вече от високоскоростните дронове на дълбочина до 30км от предната линия. Затова вече официално е обявено, че в руската армия са създадени батальонни и полкови структури на безпилотните летателни апарати и активно се работи по създаване на защитена от дронове бронирана и високопроходима бойна техника. Защото пикапите в калта и снега затъват.
    Иначе на фронта руските войски настъпват в пробивите на Запорожкото, Днепропетровското и Сумско направление. Особено осезателно-минимум 3 км на ден-това се случва в Запорожието, където фактически се извършва АРТИЛЕРИЙСКО НАСТЪПЛЕНИЕ, следвано от пехотата. Съобщава се за почти непрекъснати целодневни АРТИЛЕРИЙСКИ атаки пред фронта на настъпващите войски. Обяснявам си го с наличието на поне 4 АРТИЛЕРИЙСКИ ГРУПИ с по над 4 дивизиона (всеки по 24 АРТИЛЕРИЙСКИ системи-оръдия, гаубици или реактивни за залпов огън), които се редуват в активната АРТИЛЕРИЙСКА обработка на противника, докато другите се попълват с боеприпаси и сменят огневите позиции...

    20:33 13.11.2025

  • 30 От чужбина

    0 0 Отговор
    Елиии, този Тръмп е БИВШ или НАСТОЯЩ президент???

    20:34 13.11.2025

  • 31 Нека хиляди слънца изгреят над

    1 0 Отговор
    Блатата и москал!
    У ДРИ БАЦЕ

    20:36 13.11.2025

  • 32 НАТО се смее на руските оръфляци

    0 0 Отговор
    Многоцелеви изтребител Су-30СМ на Въздушно-космическите сили на Руската федерация се е разбил в Република Карелия, при което са загинали двамата членове на екипажа, съобщават местни издания.

    Според руските канали SHOT и 112 в Telegram самолетът е паднал в гориста местност край Петрозаводск, недалеч от цивилното летище на града.

    Инцидентът е станал с двуместен боен самолет, извършвал полет над Прионежкия район на Република Карелия. Двамата пилоти не са успели да се катапултират, поради което аварийно-спасителни екипи са на терен за операция по издирване. Каналът 112 допълва, че машината се е разбила малко след излитане, но конкретната причина все още не е потвърдена.

    На този етап руските власти запазват мълчание.

    Катастрофата е станала в района на авиобазата Бесовец, където е дислоциран 159-и гвардейски полк на изтребителната авиация, който е част от 105-а смесена авиационна дивизия на Западния военен окръг. Подразделението експлоатира както изтребители Су-27, така и Су-30СМ.

    По-късно беше уточнено, че останките на летателния апарат са открити в гората, далеч от жилищни райони, поради което са били избегнати щетите по гражданска инфраструктура.

    Су-30СМ е сред основните многоцелеви изтребители на Руската федерация, използван за въздушен бой, прехващане и нанасяне на удари. Разполага с двигатели с управляем вектор на тягата, радарен комплекс с фазирана антенна решетка и боен радиус, подходящ за действия в северните региони на страната. Най-

    20:51 13.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания