Франция модернизира ядрените си сили с нова ракета

Франция завърши цикъла на модернизация на своите ядрени ракети с въвеждането в експлоатация на ракетата "АСМПА-Р" (подобрена ракета въздух-земя със среден обсег), която ще бъде използвана от Стратегическите сили за действие по въздух и вода, съобщи френското министерство на въоръжените сили, цитирано от Франс прес, предава News.bg.

Сега френското ядреното възпиране разполага с модернизирани ракети за подводници, изтребители "Рафал", както и за военновъздушните, военнокосмическите и военноморските сили.

Министърката на въоръжените сили Катрин Вотрен приветства успешния тест на "АСМПА-Р" без ядрен заряд, изстреляна от изтребител "Рафал" на военноморските сили. Решението за въвеждането на ракетите в експлоатация бе подписано от Вотрен в понеделник. Според министерството, тестът с ракета завършва операцията по усъвършенстването на военновъздушния компонент на френското ядрено възпиране.

Стратегическите сили за действие по въздух и море се състоят от изтребители "Рафал", способни да откриват и нанасят "ядрен огън" от самолетоносач. Другият компонент на възпиращата сила идва от Стратегическите въздушни сили на военновъздушните и космическите сили.

В края на миналия месец министерството обяви въвеждането на нова версия на междуконтинентални ракети, разположени в ядрени подводници, които представляват морския компонент на ядреното възпиране на Франция.

Подобно на всички ядреноподдържащи държави, които непрекъснато модернизират въоръжението си, Франция вече разработва четвърто поколение ракета въздух-земя, очаквана да влезе в експлоатация през 2035 г., както и балистичната ракета "M51.4".

През последните месеци обстановката около ядрените оръжия се влоши поради изпитанията на Русия с нови оръжия, изявленията на бившия американски президент Доналд Тръмп за възможни тестове с ядрено оръжие и непрекъснатото укрепване на ядрената мощ на Китай, отбелязва АФП.

Ръководителят на генералния щаб на френските въоръжени сили генерал Фабиен Мандон посочи, че ситуацията е обезпокоителна, като подчерта необичайно високото ниво на агресивна реторика.