Марк Рюте похвали германското споразумение за военна служба

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте похвали постигнатото споразумение за военната служба в Германия по време на посещение в база на алианса в Гайленкирхен, близо до границата с Нидерландия, съобщава ДПА, цитирана от БТА.
„Всяка страна сама решава как да набере достатъчно мъже и жени за армията си, но съм много щастлив да чуя, че коалицията в Германия вече се е споразумяла за пътя напред, и това е изключително важно“, заяви Рюте.
Коалицията на канцлера Фридрих Мерц постигна компромис за въвеждането на нов модел за доброволна военна служба, който предвижда и наборна служба, ако не се запишат достатъчно доброволци, с цел попълване на редиците на Бундесвера.
Премиерът на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вуст, придружаващ Рюте, отбеляза, че армията се нуждае от повече военнослужещи. „Правилно е, че федералното правителство сега решително преследва тази цел“, каза той.
Рюте описа самолетите АУАКС (AWACS), разположени в Гайленкирхен, като „очите на НАТО в небето“. Те представляват преустроени „Боинг 707“ с големи радарни устройства, наподобяващи гъби, които позволяват ранното откриване и идентификация на самолети на разстояние над 400 километра.
Вуст допълни, че Русия е извършвала умишлени провокации и нарушения на въздушното пространство на НАТО през последните месеци. „Това е неприемливо. Нашите отбранителни способности, включително ранното откриване и предупреждение, са незаменими в този нов свят на безредие“, подчерта той. „Гръбнакът на въздушното и морското наблюдение на НАТО е тук, в Северен Рейн-Вестфалия“, добави Вуст.
