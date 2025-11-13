Новини
Свят »
Германия »
Марк Рюте похвали германското споразумение за военна служба

Марк Рюте похвали германското споразумение за военна служба

13 Ноември, 2025 19:55 765 21

  • марк рюте-
  • германия-
  • споразумение-
  • военна служба

НАТО отбелязва усилията на Германия за попълване на армейските редици и подсилване на въздушното наблюдение

Марк Рюте похвали германското споразумение за военна служба - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте похвали постигнатото споразумение за военната служба в Германия по време на посещение в база на алианса в Гайленкирхен, близо до границата с Нидерландия, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

„Всяка страна сама решава как да набере достатъчно мъже и жени за армията си, но съм много щастлив да чуя, че коалицията в Германия вече се е споразумяла за пътя напред, и това е изключително важно“, заяви Рюте.

Коалицията на канцлера Фридрих Мерц постигна компромис за въвеждането на нов модел за доброволна военна служба, който предвижда и наборна служба, ако не се запишат достатъчно доброволци, с цел попълване на редиците на Бундесвера.

Премиерът на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вуст, придружаващ Рюте, отбеляза, че армията се нуждае от повече военнослужещи. „Правилно е, че федералното правителство сега решително преследва тази цел“, каза той.

Рюте описа самолетите АУАКС (AWACS), разположени в Гайленкирхен, като „очите на НАТО в небето“. Те представляват преустроени „Боинг 707“ с големи радарни устройства, наподобяващи гъби, които позволяват ранното откриване и идентификация на самолети на разстояние над 400 километра.

Вуст допълни, че Русия е извършвала умишлени провокации и нарушения на въздушното пространство на НАТО през последните месеци. „Това е неприемливо. Нашите отбранителни способности, включително ранното откриване и предупреждение, са незаменими в този нов свят на безредие“, подчерта той. „Гръбнакът на въздушното и морското наблюдение на НАТО е тук, в Северен Рейн-Вестфалия“, добави Вуст.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    4 18 Отговор
    Европа ще миряса само след разпада на русията.

    Коментиран от #7, #8, #13, #14, #20

    19:58 13.11.2025

  • 2 ДАЙТЕ МУ НА РЮТЕТО

    14 3 Отговор
    Млади мъже.

    19:59 13.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    7 1 Отговор
    Ако не схващате , пушечното месо започва да се събера !!! Засега полека , после - като в Украйна !!! Тези идиоти не искат да се отбраняват. Нашият завод за барут е огромен, а след малко - и в Румъния! И всичко това - близо до Полша и Украйна !!! А през морето - близо до Русия !!! Тоест , сегашните глупаци дори и се надяват да навлязат навътре в Русия...

    Коментиран от #6

    20:01 13.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 1 Отговор
    Абе ЦИКЛОПЕ, а нАпиши -
    Рюте секретаРКА ли е на НАТьО🤔❓

    20:03 13.11.2025

  • 6 си дзън

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Китайците са вече много навътре в русията. Скоро ще и излезнат през носа.

    Коментиран от #9

    20:03 13.11.2025

  • 7 САСК КРЪВОСМЕСИТЕЛ

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Това е мечтата на юдосаксите. Преди 80 години не успяха и сега няма да им се получи.

    20:03 13.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ония двамата от ШЕСТА стая и те така мислеха 😀❗

    Коментиран от #15

    20:04 13.11.2025

  • 9 Пич

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Трябва да си по тъп и от паветник , ако не схващаш какво ви казвам !!! Или арабийски луд - само те не се плашат от нищо !

    Коментиран от #12

    20:08 13.11.2025

  • 10 пешо

    2 1 Отговор
    усмихнат п......

    20:11 13.11.2025

  • 11 Кандидат депутат

    1 1 Отговор
    Крайно време е историята да се повтори

    20:14 13.11.2025

  • 12 С кеф

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Ще ти се изходя Ф УСТАТА.
    Отвори!

    Коментиран от #16

    20:15 13.11.2025

  • 13 Хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Значи никога.

    20:17 13.11.2025

  • 14 си дрън-дрън

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Европа ще я миряса Русия! И вече се вижда!
    Още годинка да наливат европейските психопати в пробитата каца със Зеле-...и ще цъфнат и вържат съвсем.
    Руснаците не бързат за никъде!

    20:19 13.11.2025

  • 15 Жоро

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ще олигавиш сополивият.

    Коментиран от #19

    20:20 13.11.2025

  • 16 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "С кеф":

    Ще се изходиш от страх в гащите си !

    20:23 13.11.2025

  • 17 Малко смешно

    0 1 Отговор
    но за разлика от това абсолютно популистко и нереалистично. Всички знаят че няма да се получи..

    20:23 13.11.2025

  • 18 Много ми е интересно!

    1 1 Отговор
    Как синовете на Меркеловите ,,инженери" и ,,лекари" ще се запишат да карат наборна военна служба...?!

    20:24 13.11.2025

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Жоро":

    Тичай да си играеш на
    " Чичо доктор" ❗
    Тук не е място деца да се хвалят с новите думички чути от спалнята на родителите им❗

    20:25 13.11.2025

  • 20 Значи!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Тогава скоро няма да миряса...!

    20:25 13.11.2025

  • 21 Не се усещат май,

    1 1 Отговор
    че така затръшват вратата пред Уйрайна и за ЕС!
    Русия никога не е имала против Украйна да влиза в ЕС или каквито и да е икономически съюзи!

    Но не и във военни съюзи, под каквото условие и беше позволено, да се измисли такава държава, неотдавна. И вписано в Конституцията!

    20:27 13.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания