В Скопие забраниха да се изхвърля боклук през нощта

Градският съвет на Скопие е приел решение, с което се забранява изхвърлянето на битови отпадъци в контейнери между 22.00 и 6.00 часа.

Гражданите, които не спазват решението, ще бъдат глобени с 50 евро, съобщиха медиите в Северна Македония.



Целта на решението е да се въведе правна рамка, която ще помогне на публичното дружество „Комунална хигиена“, а инспекционните служби ще следят за изпълнение на мярката, която може да бъде коригирана, ако се окаже неподходяща, като през първите няколко месеца гражданите няма да бъдат глобявани, но ще се издават предупреждения.



„Графикът за сметоизвозване приключва в 22.00 часа, когато контейнерите се изпразват. Ако контейнерите се напълнят след 22.00 часа, ще бъдат пълни цяла нощ и през следващия ден, защото не се изпразват през деня. Не е възможно да се почиства и събира боклук, когато има голямо струпване или трафик в града“, цитират медиите съобщение от управата на Скопие и добавят, че срещу това решение са гласували съветниците от Левица, които са го определили като скандално.



Преди местните избори в Северна Македония Скопие беше затрупано с препълнени контейнери, които не се изпразваха с дни и около тях имаше малки сметища. С встъпването в длъжност на новия кмет на столицата на Северна Македония Орце Георгиевски беше организирано мащабно почистване на града, в рамките на 78 часа.