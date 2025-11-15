Новини
Китай препоръча на своите граждани да избягват пътувания до Япония

15 Ноември, 2025 07:28

  • китай-
  • япония-
  • напрежение

Изказвания на японската министър-председателка Санае Такаичи предизвика напрежение между двете страни

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Китай препоръча на своите граждани да избягват пътувания до Япония на фона на напрежението, предизвикано от изказвания на японската министър-председателка Санае Такаичи.

Те навеждат на мисълта за възможна военна намеса на Япония в защита на Тайван - остров, смятан от Пекин за негова отцепила се провинция, предаде Франс прес.

"Наскоро японски лидери отправиха откровено провокативни изявления по отношение на Тайван, което сериозно навреди на климата на обмен между народите", заяви днес китайското посолство в Токио в социалните мрежи.

"Министерството на външните работи и посолството и консулствата на Китай в Япония призовават китайските граждани да избягват да пътуват до Япония в близко бъдеще", се добавя в изявлението.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Япония изгуби няколко стотин милиона от това 😁. Честито.Сложи женско на власт и гледай сеир.

    07:02 15.11.2025

