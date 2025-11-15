Новини
Признаха австралийска компания за отговорна за екологична катастрофа в Бразилия ВИДЕО

15 Ноември, 2025 08:40, обновена 15 Ноември, 2025 07:49 801 1

Предстоят колосални обезщетения

Признаха австралийска компания за отговорна за екологична катастрофа в Бразилия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Британският съд призна вчера австралийския минен гигант Би Ейч Пи за отговорен за разрушителното срутване на минна язовирна стена в Бразилия през 2015 г., предаде Франс прес.

Решението отваря пътя за десетки милиарди британски лири обезщетения за 620 000 ищци, регистрирани в това дело.

"Би Ейч Пи носи пълна отговорност като "замърсител за щетите, причинени от срутването", постанови Върховният апелативен съд в Лондон в решението си след продължително съдебно дело между октомври 2024 г. и март 2025 г., в което се изказаха експерти и жертви.

Съдът също така постанови, че компанията е проявила "небрежност, непредпазливост и/или липса на компетентност" по отношение на състоянието на язовира, въпреки проучванията и препоръките. "Рискът от срутване на язовира е бил предвидим", заключи съдът.

В Бразилия, която в момента е домакин на конференцията за климата КОП30, Би Ейч Пи беше оправдана преди година от съда по наказателно дело поради липса на доказателства - решение, срещу което възроптаха ищците, посочва АФП.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слав на САЩ

    0 4 Отговор
    Велика Страна
    Поклон!!

    08:18 15.11.2025

