  Тема: Украйна

Турция: Войната в Украйна е в най-тежкия си момент, преговорите са неизбежни

16 Ноември, 2025 11:00

Войната трябва да приключи, преговорите са неизбежни, заяви турският външен министър. Той каза, че страната му е готова да приеме такива преговори.

Турция: Войната в Украйна е в най-тежкия си момент, преговорите са неизбежни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Войната на Русия срещу Украйна в крайна сметка ще приключи с преговори, те са неизбежни. Това изявление направи турският външен министър Хакан Фидан по телевизионния канал A Haber, предаде агенция УНИАН.

„Мисля, че тази война е в най-лошия си момент, тъй като и двете страни са фокусирани върху унищожаването на транспортната и енергийната инфраструктура на другата“, каза той.

Фидан заяви, че войната вече се е превърнала във война с дронове. А загубите, казва той, „са надхвърлили управляемите граници“.

„Никой не може да се премести никъде. Само тези, които не се интересуват от загубите, могат да напреднат. Войната трябва да приключи. Вярваме, че преговорите са неизбежни. Това може да се случи в Турция, може да се случи другаде, но аз вярвам, че този мир определено ще настъпи“, заяви Хакан Фидан.

Русия продължава да атакува енергийната инфраструктура на Украйна. На този фон в Киев гръмна голям корупционен скандал. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че предстоят промени по върховете на най-важните енергийни компании в страната, които са разтърсени от голям корупционен скандал, предаде ДПА.

"Успоредно с щателната финансова ревизия, трябва да се пристъпи и към обновяване на ръководството на тези компании", написа украинският лидер в "Телеграм". Той отбеляза, че е съгласувал следващите действия с министър-председателката Юлия Свириденко.

"Енергоатом" е в центъра на най-големия корупционен скандал в Украйна от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура обявиха, че разследват голяма корупционна схема, свързана с "Енергоатом", чрез която са изпрани близо 100 млн. долара. Проверките се фокусират върху огромни подкупи, за които се твърди, че са били платени при изграждането на защитни съоръжения, предназначени да предпазват енергийни обекти от руските въздушни удари, предаде БТА.


  • 1 Григор Денев

    39 6 Отговор
    Радвам се и винаги е хубав ден когато се доближаваме до това да няма нацистка Украйна на картата!

    Коментиран от #12

    11:03 16.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Путинистче идиотче

    6 32 Отговор
    Докато дъртака кремълски мърда, нема да са преговаря

    Коментиран от #11

    11:04 16.11.2025

  • 4 Комисиони

    25 1 Отговор
    Се връщали към ЕС лидерите и националните правит. лидери на държавите,които подкрепят най-активно продължаването на войната.....Комисиони от парите ,които ЕС и държавите от ЕС дсвали на Украйна-Зеленски ги преразпрделял обратно между всички-незнам,така четох на няколко места вече

    11:04 16.11.2025

  • 5 Никакви преговори

    24 3 Отговор
    Всичко трябва да приключи защото ако спре по средата ще продължа да пращам по една пенсия месечно на украинските братя. Освен това от над обещаха че за една година ще превземат Москва и всички горива ще потекат безплатно към Европейски съюз както на времето Бай Тошо когато целуваше в устата Брежнев и тръгваха ешелони с вагони Петрол и газ. Щели да ни я дават безплатно но после се оказа че големия зад океански брат щял да стои по средата на кранчето и си искал своя дял. Тази ситуацията е малко несигурна и да приключва защото урките смело настъпвали и почти били победили. Хайде наздраве за Бай Тошо.

    Коментиран от #7

    11:05 16.11.2025

  • 6 Кви преговори

    4 19 Отговор
    Кви пет лева...Украйна стана гробница за путинистите

    11:05 16.11.2025

  • 7 Я пъ тоа

    7 20 Отговор

    До коментар #5 от "Никакви преговори":

    Войната в Украйна е бонус за БГ...Изнасяме за милиарди оръжия и трупаме дебели пачки от смъртта на пълчищата путинови.

    Коментиран от #14, #15

    11:07 16.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ердоган:

    3 9 Отговор
    Криле украински!

    11:08 16.11.2025

  • 10 Кръвния данък за Путин

    7 16 Отговор
    В Украйна....яко точене на руска кръв от руския мужик....

    11:08 16.11.2025

  • 11 Ама той се спомена

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Путинистче идиотче":

    по миналата година. Вие не разбрахте ли.

    Коментиран от #16

    11:08 16.11.2025

  • 12 Да де

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Григор Денев":

    Това ти и още трима кретена го пишете четвърта година.

    11:09 16.11.2025

  • 13 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    6 16 Отговор
    С такива не се преговаря, те са трепат

    11:09 16.11.2025

  • 14 Ами нали и аз това казвам

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Я пъ тоа":

    Че скоро ще ги победим. Нашите смелчаци били в подмосковието. А и наздраве за Бай Тошо.

    Коментиран от #22

    11:09 16.11.2025

  • 15 Някой

    6 14 Отговор

    До коментар #7 от "Я пъ тоа":

    На българските снаряди за Украйна пише уиЗА Путин .

    Коментиран от #18

    11:10 16.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пора

    6 16 Отговор
    Путинова русия умира.

    11:11 16.11.2025

  • 18 Така требе

    5 16 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Да се знае кво го чака Путин.

    11:11 16.11.2025

  • 19 Е нали👇

    5 13 Отговор
    Киев за два дня и всьо?

    11:11 16.11.2025

  • 20 Победа

    3 9 Отговор
    С дузпа и автогол.

    11:12 16.11.2025

  • 21 А где

    2 13 Отговор

    До коментар #8 от "0001":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #29

    11:12 16.11.2025

  • 22 Путинистче идиотче

    5 16 Отговор

    До коментар #14 от "Ами нали и аз това казвам":

    Победа е да избиваш повече путинисти....дай боже. Земя се връща, живот...никога.

    11:12 16.11.2025

  • 23 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    5 16 Отговор
    Кви преговори да са водят....кви ли права има дъртака кремълски.

    11:14 16.11.2025

  • 24 ХА ХА

    1 8 Отговор

    До коментар #8 от "0001":

    У Гърция на плаж и си къркаме ципоро и рицина.

    11:21 16.11.2025

  • 25 Pyccкий Карлик

    7 10 Отговор
    Украйна не може победи !!!
    Но може да УБИЕ Русия 😁👍

    11:30 16.11.2025

  • 26 Хахахаха

    3 9 Отговор
    Само тези, които не се интересуват от загубите, могат да напреднат.



    Копейки, разбрахте ли защо рашите напредват? Турския министър ви го казва! Защото просто не се интересуват от загубите! Толкова е ценен руския живот. Равен е на нула! На толкова сте оценени и вие копейки от руските служба. На нула.

    Коментиран от #28

    11:35 16.11.2025

  • 27 Фейк на часа

    11 1 Отговор
    Само за информация. Войната навлиза в нова фаза, които вие не забелязвате. Полша и Германия миналата седмица обявиха, че социалките за украинците свършват, а Мерц изиска преговори с Украйна за връщане на младите украинци там. Ще се опитат да ги мобилизират, а следващата фаза е мобилизация в Румъния и България за украинския фронт. Няма как да ни се размине. Запада обявява по-старите българи като неблагонадеждни на фронта затова ще изпратят главно по-млади, русофобите и хора без военно звание защото офицер от резерва няма как да се бие като войник според уставите на НАТО. Така онези, които си мислят, че тази война не ги засяга и ще продължат вечно да драскат по форумите простотии срещу Путин все едно коментират футболен мач, ще бъдат засилени към фронта, ако не те поне техните деца. Управляващите сега са много зависими от западните санкции и ще изпълнят всичко, което им наредят.

    Коментиран от #35, #47

    11:36 16.11.2025

  • 28 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Да ви кажа и руските блогъри, колко ревът по телевизията, че войната вече не си заслужава, защото жертвите са огромни и за Покровск и на други места. Ама на путлера не му пречи, праща още месо. Ама не вижда, че ударите по руска територия са повече от всякога! Руското въздушно пространство е със свалени гащи. ВСУ удря, където си поиска. Путлера ако иска да продължава, ама да не реве след това, че била разрушена руската инфраструктура.

    Коментиран от #33, #37

    11:39 16.11.2025

  • 29 ВЗРИВЯВАЙ

    0 6 Отговор

    До коментар #21 от "А где":

    АЛЬОША

    11:40 16.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 не може да бъде

    6 0 Отговор
    Войната ще свърши бързо когато г-жа фон дер крадЛайен осъзнае че трябва да капитуЛайен!?И да си припомни че през 1945 г.някои германци са пишели с бели букви високи повече от 1 м по сградите в Берлин -Wir kapitulieren nie /ние няма да капитулираме никога/!? ...Припомням какво стана -пълна и безусловна капитулация повтарям безусловна !??Това е трудно много трудно за преглъщане ...а т.н.украинци даже не са германците от онова време ....

    11:41 16.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 По коя телевизия са тези руски блогъри

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    Много богата фантазия имаш да си измисляш небивалици.

    Коментиран от #38

    11:41 16.11.2025

  • 34 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Жълтопаветната измет днес къса ризи и червени прашки в коментарите за жълти стотинки.Колко села си върна Укрия бе? Колко жълтопаветни лумпени се записаха във ВСУ да воюват срещу Русия? Тръгвайте за Киiв !

    11:41 16.11.2025

  • 35 Хахахаха

    3 7 Отговор

    До коментар #27 от "Фейк на часа":

    Ееееее, ама нали викате-удри путлере? Нали ви писах хиляди пъти, като ви пратят на фронта и лежите в окопа, да знаете кого сте поддържали! А копейки, другия вариант ви е, да бягате за раша, да ви мобилизира путлера.

    Коментиран от #39, #43, #44

    11:41 16.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "По коя телевизия са тези руски блогъри":

    Потърси и ще ги намериш. Аз ли да ти ги намирам?

    11:42 16.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Наркоманът

    8 1 Отговор
    Треторазряден кабарете клоун не е изключено да избяга в Гърция.

    Коментиран от #46

    11:43 16.11.2025

  • 41 Ха ХаХа

    10 2 Отговор

    До коментар #37 от "Владо":

    Цяла Украйна изгоря бе тулуп.
    Русия има 237 рафинерии.

    Коментиран от #45

    11:44 16.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Фейк на часа

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    Мен лично никой не може да ме изпрати на фронта защото имам звание капитан от резерва, а също двойно гражданство и винаги може да офейкам през Турция. Губя апартамент и вила на планината, но поне ще си спася живота и здравето. След навършване на 65г имам право на старчески дом, напълно безплатно медицинско лечение и лекарства. Мен не ме мислете, гледайте себе си защото дори да избягате в Германия ще ви върнат и засилят за фронта. Приятен ден!

    Коментиран от #48

    11:45 16.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Оди у Русиа

    1 4 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ХаХа":

    Рафинерии да пазиш.

    Коментиран от #49

    11:47 16.11.2025

  • 46 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #40 от "Наркоманът":

    Зеленски и да избяга, и да го свалят ще дойде друг като него бе еййй. Не го ли разбрахте това? Като свалят Зеленски, ще дойде Залужни! И ти вярваш, че той ще даде Украйна? На Зеленски не му е проблем да сдаде поста, аз даже съм сигурен, че ако войната свърши, може и да не се кандидатира за президент. Тук не става въпрос, кой е президент, а е важна държавата!

    11:47 16.11.2025

  • 47 Pyccкий Карлик

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Фейк на часа":

    "... следващата фаза е мобилизация в Румъния и България..."

    Я первый !!!
    Копнея да се кача на модерните F-16 Block 70 и да нанеса няколко прецизни удара в дълбочина на руска територия 😄👍
    Не ме обвинявайте, обвинете Путин !!!
    Мойто търпение кончилось, както и търпението на 140 млн руснака копнеещи НАТО да ги асвабади.

    Коментиран от #55

    11:49 16.11.2025

  • 48 Копейкотрошач

    1 4 Отговор

    До коментар #43 от "Фейк на часа":

    Забравяш за правата.

    11:50 16.11.2025

  • 49 Ха ХаХа

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "Оди у Русиа":

    Оди да пазиш хайдука наркоман който ликвидира българите в Украйна

    Коментиран от #52

    11:51 16.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Изпражнението гайтанджиева

    1 6 Отговор

    До коментар #49 от "Ха ХаХа":

    Това са доказани руски фейкове

    Коментиран от #58

    11:53 16.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Pyccкий Карлик

    2 6 Отговор
    Всяка сутрин 140 млн руснаци се пробуждат и питат - дойде ли НАТО 😄😄👍

    11:55 16.11.2025

  • 55 Фейк на часа

    7 1 Отговор

    До коментар #47 от "Pyccкий Карлик":

    Не знам от коя болница избяга, но обучението на Ф-16 изисква млади, здрави, технически грамотни хора хора инженерна диплома, а също отнема години. По стила ти на писане разбирам, че имаш дълбоки ментални проблеми, а също едва ли си завършил авиационно инженерство. Твоето място ще бъде да чистиш минните полета или като пушечно месо.

    Коментиран от #59

    11:55 16.11.2025

  • 56 Гръм и мълнии

    6 1 Отговор
    Войната още не е започнала

    Коментиран от #57

    11:56 16.11.2025

  • 57 М-да

    1 4 Отговор

    До коментар #56 от "Гръм и мълнии":

    Само два дня са изминали

    11:58 16.11.2025

  • 58 Иди в Одеса и кажи това

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Ще те разчекнат бившите българи,които по паспорт са украинци със сменени български.именя
    При Ленин и Сталин по паспорт бяха българи.
    Белене те чака предателю

    12:01 16.11.2025

  • 59 Pyccкий Карлик

    1 4 Отговор

    До коментар #55 от "Фейк на часа":

    "...По стила ти на писане разбирам.."

    Абе дypaк....
    Какво очакваш след 45 года руски прогрес и роботизация в България ? Само ми покажи в коя посока е Русия пък не ме мисли как ще пусна бомбите 😄👍

    12:01 16.11.2025

  • 60 000

    0 0 Отговор
    Тежка е фазата е умиращия запад. Няма неотложни преговори.

    12:06 16.11.2025

