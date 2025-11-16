Турция: Войната в Украйна е в най-тежкия си момент, преговорите са неизбежни

Войната на Русия срещу Украйна в крайна сметка ще приключи с преговори, те са неизбежни. Това изявление направи турският външен министър Хакан Фидан по телевизионния канал A Haber, предаде агенция УНИАН.

„Мисля, че тази война е в най-лошия си момент, тъй като и двете страни са фокусирани върху унищожаването на транспортната и енергийната инфраструктура на другата“, каза той.

Фидан заяви, че войната вече се е превърнала във война с дронове. А загубите, казва той, „са надхвърлили управляемите граници“.

„Никой не може да се премести никъде. Само тези, които не се интересуват от загубите, могат да напреднат. Войната трябва да приключи. Вярваме, че преговорите са неизбежни. Това може да се случи в Турция, може да се случи другаде, но аз вярвам, че този мир определено ще настъпи“, заяви Хакан Фидан.

Русия продължава да атакува енергийната инфраструктура на Украйна. На този фон в Киев гръмна голям корупционен скандал. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че предстоят промени по върховете на най-важните енергийни компании в страната, които са разтърсени от голям корупционен скандал, предаде ДПА.

"Успоредно с щателната финансова ревизия, трябва да се пристъпи и към обновяване на ръководството на тези компании", написа украинският лидер в "Телеграм". Той отбеляза, че е съгласувал следващите действия с министър-председателката Юлия Свириденко.

"Енергоатом" е в центъра на най-големия корупционен скандал в Украйна от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура обявиха, че разследват голяма корупционна схема, свързана с "Енергоатом", чрез която са изпрани близо 100 млн. долара. Проверките се фокусират върху огромни подкупи, за които се твърди, че са били платени при изграждането на защитни съоръжения, предназначени да предпазват енергийни обекти от руските въздушни удари, предаде БТА.