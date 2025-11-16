Турция: Войната в Украйна е в най-тежкия си момент, преговорите са неизбежни

Войната на Русия срещу Украйна в крайна сметка ще приключи с преговори, те са неизбежни. Това изявление направи турският външен министър Хакан Фидан по телевизионния канал A Haber, предаде агенция УНИАН.
„Мисля, че тази война е в най-лошия си момент, тъй като и двете страни са фокусирани върху унищожаването на транспортната и енергийната инфраструктура на другата“, каза той.
Фидан заяви, че войната вече се е превърнала във война с дронове. А загубите, казва той, „са надхвърлили управляемите граници“.
„Никой не може да се премести никъде. Само тези, които не се интересуват от загубите, могат да напреднат. Войната трябва да приключи. Вярваме, че преговорите са неизбежни. Това може да се случи в Турция, може да се случи другаде, но аз вярвам, че този мир определено ще настъпи“, заяви Хакан Фидан.
Русия продължава да атакува енергийната инфраструктура на Украйна. На този фон в Киев гръмна голям корупционен скандал. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че предстоят промени по върховете на най-важните енергийни компании в страната, които са разтърсени от голям корупционен скандал, предаде ДПА.
"Успоредно с щателната финансова ревизия, трябва да се пристъпи и към обновяване на ръководството на тези компании", написа украинският лидер в "Телеграм". Той отбеляза, че е съгласувал следващите действия с министър-председателката Юлия Свириденко.
"Енергоатом" е в центъра на най-големия корупционен скандал в Украйна от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура обявиха, че разследват голяма корупционна схема, свързана с "Енергоатом", чрез която са изпрани близо 100 млн. долара. Проверките се фокусират върху огромни подкупи, за които се твърди, че са били платени при изграждането на защитни съоръжения, предназначени да предпазват енергийни обекти от руските въздушни удари, предаде БТА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Григор Денев
Коментиран от #12
11:03 16.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Путинистче идиотче
Коментиран от #11
11:04 16.11.2025
4 Комисиони
11:04 16.11.2025
5 Никакви преговори
Коментиран от #7
11:05 16.11.2025
6 Кви преговори
11:05 16.11.2025
7 Я пъ тоа
До коментар #5 от "Никакви преговори":Войната в Украйна е бонус за БГ...Изнасяме за милиарди оръжия и трупаме дебели пачки от смъртта на пълчищата путинови.
Коментиран от #14, #15
11:07 16.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ердоган:
11:08 16.11.2025
10 Кръвния данък за Путин
11:08 16.11.2025
11 Ама той се спомена
До коментар #3 от "Путинистче идиотче":по миналата година. Вие не разбрахте ли.
Коментиран от #16
11:08 16.11.2025
12 Да де
До коментар #1 от "Григор Денев":Това ти и още трима кретена го пишете четвърта година.
11:09 16.11.2025
13 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
11:09 16.11.2025
14 Ами нали и аз това казвам
До коментар #7 от "Я пъ тоа":Че скоро ще ги победим. Нашите смелчаци били в подмосковието. А и наздраве за Бай Тошо.
Коментиран от #22
11:09 16.11.2025
15 Някой
До коментар #7 от "Я пъ тоа":На българските снаряди за Украйна пише уиЗА Путин .
Коментиран от #18
11:10 16.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пора
11:11 16.11.2025
18 Така требе
До коментар #15 от "Някой":Да се знае кво го чака Путин.
11:11 16.11.2025
19 Е нали👇
11:11 16.11.2025
20 Победа
11:12 16.11.2025
21 А где
До коментар #8 от "0001":МОЧАТА?
Коментиран от #29
11:12 16.11.2025
22 Путинистче идиотче
До коментар #14 от "Ами нали и аз това казвам":Победа е да избиваш повече путинисти....дай боже. Земя се връща, живот...никога.
11:12 16.11.2025
23 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
11:14 16.11.2025
24 ХА ХА
До коментар #8 от "0001":У Гърция на плаж и си къркаме ципоро и рицина.
11:21 16.11.2025
25 Pyccкий Карлик
Но може да УБИЕ Русия 😁👍
11:30 16.11.2025
26 Хахахаха
Копейки, разбрахте ли защо рашите напредват? Турския министър ви го казва! Защото просто не се интересуват от загубите! Толкова е ценен руския живот. Равен е на нула! На толкова сте оценени и вие копейки от руските служба. На нула.
Коментиран от #28
11:35 16.11.2025
27 Фейк на часа
Коментиран от #35, #47
11:36 16.11.2025
28 Хахахаха
До коментар #26 от "Хахахаха":Да ви кажа и руските блогъри, колко ревът по телевизията, че войната вече не си заслужава, защото жертвите са огромни и за Покровск и на други места. Ама на путлера не му пречи, праща още месо. Ама не вижда, че ударите по руска територия са повече от всякога! Руското въздушно пространство е със свалени гащи. ВСУ удря, където си поиска. Путлера ако иска да продължава, ама да не реве след това, че била разрушена руската инфраструктура.
Коментиран от #33, #37
11:39 16.11.2025
29 ВЗРИВЯВАЙ
До коментар #21 от "А где":АЛЬОША
11:40 16.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 не може да бъде
11:41 16.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 По коя телевизия са тези руски блогъри
До коментар #28 от "Хахахаха":Много богата фантазия имаш да си измисляш небивалици.
Коментиран от #38
11:41 16.11.2025
34 Сатана Z
11:41 16.11.2025
35 Хахахаха
До коментар #27 от "Фейк на часа":Ееееее, ама нали викате-удри путлере? Нали ви писах хиляди пъти, като ви пратят на фронта и лежите в окопа, да знаете кого сте поддържали! А копейки, другия вариант ви е, да бягате за раша, да ви мобилизира путлера.
Коментиран от #39, #43, #44
11:41 16.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хахахаха
До коментар #33 от "По коя телевизия са тези руски блогъри":Потърси и ще ги намериш. Аз ли да ти ги намирам?
11:42 16.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Наркоманът
Коментиран от #46
11:43 16.11.2025
41 Ха ХаХа
До коментар #37 от "Владо":Цяла Украйна изгоря бе тулуп.
Русия има 237 рафинерии.
Коментиран от #45
11:44 16.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Фейк на часа
До коментар #35 от "Хахахаха":Мен лично никой не може да ме изпрати на фронта защото имам звание капитан от резерва, а също двойно гражданство и винаги може да офейкам през Турция. Губя апартамент и вила на планината, но поне ще си спася живота и здравето. След навършване на 65г имам право на старчески дом, напълно безплатно медицинско лечение и лекарства. Мен не ме мислете, гледайте себе си защото дори да избягате в Германия ще ви върнат и засилят за фронта. Приятен ден!
Коментиран от #48
11:45 16.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Оди у Русиа
До коментар #41 от "Ха ХаХа":Рафинерии да пазиш.
Коментиран от #49
11:47 16.11.2025
46 Хахахаха
До коментар #40 от "Наркоманът":Зеленски и да избяга, и да го свалят ще дойде друг като него бе еййй. Не го ли разбрахте това? Като свалят Зеленски, ще дойде Залужни! И ти вярваш, че той ще даде Украйна? На Зеленски не му е проблем да сдаде поста, аз даже съм сигурен, че ако войната свърши, може и да не се кандидатира за президент. Тук не става въпрос, кой е президент, а е важна държавата!
11:47 16.11.2025
47 Pyccкий Карлик
До коментар #27 от "Фейк на часа":"... следващата фаза е мобилизация в Румъния и България..."
Я первый !!!
Копнея да се кача на модерните F-16 Block 70 и да нанеса няколко прецизни удара в дълбочина на руска територия 😄👍
Не ме обвинявайте, обвинете Путин !!!
Мойто търпение кончилось, както и търпението на 140 млн руснака копнеещи НАТО да ги асвабади.
Коментиран от #55
11:49 16.11.2025
48 Копейкотрошач
До коментар #43 от "Фейк на часа":Забравяш за правата.
11:50 16.11.2025
49 Ха ХаХа
До коментар #45 от "Оди у Русиа":Оди да пазиш хайдука наркоман който ликвидира българите в Украйна
Коментиран от #52
11:51 16.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #49 от "Ха ХаХа":Това са доказани руски фейкове
Коментиран от #58
11:53 16.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Pyccкий Карлик
11:55 16.11.2025
55 Фейк на часа
До коментар #47 от "Pyccкий Карлик":Не знам от коя болница избяга, но обучението на Ф-16 изисква млади, здрави, технически грамотни хора хора инженерна диплома, а също отнема години. По стила ти на писане разбирам, че имаш дълбоки ментални проблеми, а също едва ли си завършил авиационно инженерство. Твоето място ще бъде да чистиш минните полета или като пушечно месо.
Коментиран от #59
11:55 16.11.2025
56 Гръм и мълнии
Коментиран от #57
11:56 16.11.2025
57 М-да
До коментар #56 от "Гръм и мълнии":Само два дня са изминали
11:58 16.11.2025
58 Иди в Одеса и кажи това
До коментар #52 от "Изпражнението гайтанджиева":Ще те разчекнат бившите българи,които по паспорт са украинци със сменени български.именя
При Ленин и Сталин по паспорт бяха българи.
Белене те чака предателю
12:01 16.11.2025
59 Pyccкий Карлик
До коментар #55 от "Фейк на часа":"...По стила ти на писане разбирам.."
Абе дypaк....
Какво очакваш след 45 года руски прогрес и роботизация в България ? Само ми покажи в коя посока е Русия пък не ме мисли как ще пусна бомбите 😄👍
12:01 16.11.2025
60 000
12:06 16.11.2025