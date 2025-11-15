Срещу Украйна руската армия използва същата нечовешка тактика, както в Сирия и Чечения

Русия засилва атаките си срещу Украйна , въпреки постоянните изявления за готовността си за мирни преговори. Според The ​​Independent това е част от циничната тактика на Русия да принуди украинците да приемат неизгодно споразумение, само и само за да сложи край на войната.

Експерти казват, че Русия използва същата тактика, както в Сирия, в Чечения и в безброй други войни, които Москва е водила в продължение на десетилетия и векове. Украйна е станала жертва на опитите на Русия да деморализира жертвите си чрез нечовешки действия.

Поради тази причина руснаците извършват атаки срещу родилни домове и детски градини, насочени към най-уязвимите членове на обществото, както и систематични изтезания на украински военни и цивилни затворници – без никаква обективна цел, освен умишлена и демонстративна жестокост.

Москва отрича да е нанасяла удари по цивилни цели, а руското Министерство на отбраната, след мащабна атака срещу Киев, заяви, че е извършило нощен удар по „военно-промишлени и енергийни обекти“ в Украйна. Анализаторите обаче обвиняват Русия, че умишлено атакува гражданска инфраструктура, за да подкопае обществения морал.

Основното изчисление на Владимир Путин е, че едно изтощено от войната общество, подложено на постоянни атаки, може да окаже натиск върху правителството да приеме почти всяко споразумение, което обещава край на военните действия.

Въпреки това тази стратегия досега се е оказала неефективна, тъй като украинците са демонстрирали забележителна устойчивост и решителност пред лицето на продължаващата агресия.