Срещу Украйна руската армия използва същата нечовешка тактика, както в Сирия и Чечения

Русия засилва атаките си срещу Украйна , въпреки постоянните изявления за готовността си за мирни преговори. Според The Independent това е част от циничната тактика на Русия да принуди украинците да приемат неизгодно споразумение, само и само за да сложи край на войната.
Експерти казват, че Русия използва същата тактика, както в Сирия, в Чечения и в безброй други войни, които Москва е водила в продължение на десетилетия и векове. Украйна е станала жертва на опитите на Русия да деморализира жертвите си чрез нечовешки действия.
Поради тази причина руснаците извършват атаки срещу родилни домове и детски градини, насочени към най-уязвимите членове на обществото, както и систематични изтезания на украински военни и цивилни затворници – без никаква обективна цел, освен умишлена и демонстративна жестокост.
Москва отрича да е нанасяла удари по цивилни цели, а руското Министерство на отбраната, след мащабна атака срещу Киев, заяви, че е извършило нощен удар по „военно-промишлени и енергийни обекти“ в Украйна. Анализаторите обаче обвиняват Русия, че умишлено атакува гражданска инфраструктура, за да подкопае обществения морал.
Основното изчисление на Владимир Путин е, че едно изтощено от войната общество, подложено на постоянни атаки, може да окаже натиск върху правителството да приеме почти всяко споразумение, което обещава край на военните действия.
Въпреки това тази стратегия досега се е оказала неефективна, тъй като украинците са демонстрирали забележителна устойчивост и решителност пред лицето на продължаващата агресия.
1 тъЪпата
Коментиран от #12
15:12 15.11.2025
2 Варна 3
15:12 15.11.2025
4 Генерал Вазов
15:14 15.11.2025
6 Някой
15:15 15.11.2025
9 Коце копейков
Коментиран от #28
15:16 15.11.2025
10 Рублевка
15:17 15.11.2025
13 Путин е като хитлер но е в зародиш
15:19 15.11.2025
14 Аврам
15:19 15.11.2025
16 Рублевка
До коментар #11 от "Таkа.":Там и е грешката на Москва. Крайна трябва да бъде разрушена, като Картаген. Да има само спомен в историята за нея.
15:21 15.11.2025
23 Хаха
Коментиран от #105
15:27 15.11.2025
25 Бай той Толстой
15:27 15.11.2025
27 Хихихи
15:27 15.11.2025
28 плевен
До коментар #9 от "Коце копейков":Ами за да се доближите до истината, вижте какво казват украинските пропагандатори , а не българските като теб. Киев бил подложен на ужасна атака със стотина дрона, и ракети и били убити четири човека. Четири. Само един Искандер при атака срещу жилищен блок може да умъртви сто или двеста човека. А не четири.
15:28 15.11.2025
34 Айде блатни роби!
15:33 15.11.2025
38 Нямат хора!
Като дойде заповед от Брюксел, боко и шиши няма да откажат.
Коментиран от #47
15:34 15.11.2025
39 Факт
15:35 15.11.2025
42 Удар по Москва
15:36 15.11.2025
43 Варна 3
Долу Русия и Беларус, Долу САЩ и Израел, Долу Сърбия!
15:37 15.11.2025
44 Българин
Коментиран от #68
15:38 15.11.2025
45 Има много кандидати
Коментиран от #51
15:39 15.11.2025
46 Забранено, сладко гей-🍑 порно 🏳️🌈
1. Съм активен
2. Съм пасивен
Ще дам на желаещите в стар г🍑зът от Соца
15:39 15.11.2025
47 Йоската Кобзон
До коментар #38 от "Нямат хора!":При мен са.
15:40 15.11.2025
48 Секс Канал Атина
15:40 15.11.2025
49 Руснята са наследници
Монголите 300 години са ги кле цали.
15:40 15.11.2025
51 доктор
До коментар #45 от "Има много кандидати":Като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.
Коментиран от #78
15:41 15.11.2025
53 Като мобилизират насила
15:43 15.11.2025
54 Копейкитееееее
15:44 15.11.2025
56 Ачо
15:46 15.11.2025
57 Хахахахаха
Разбрах че някой днес не си е пил илачите.
15:46 15.11.2025
59 Вижте в Фейсбук
15:47 15.11.2025
60 А просто трябваше да
15:48 15.11.2025
61 Лъжи и манипулации
15:48 15.11.2025
62 Истината
15:49 15.11.2025
63 ОФ С
15:50 15.11.2025
64 То тва е прекрасно
Коментиран от #85
15:50 15.11.2025
65 Абе
15:51 15.11.2025
66 Фра Диа
15:51 15.11.2025
67 Кашпировски:
15:52 15.11.2025
68 Минувач
До коментар #44 от "Българин":Видяхме ги как ги вадят като мишоци от Азов Сталь … и онзи ден ги видяхме и в Покровск как сдадоха куфарите панелко … факти , видеа итн
15:52 15.11.2025
69 село
До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":От както Крим стана руски, киевските власти обявиха война на тамошните българи. Те просто застанаха на страната на Русия, включително и със своите депутати в укр. парламент. И ти сега го раздаваш патриот??? Къса ти е паметта или високо заплащането?
15:52 15.11.2025
70 Пич
15:52 15.11.2025
72 Хи хи
15:53 15.11.2025
73 Трябва още по брутални
15:54 15.11.2025
74 Които искат да се спасят
Чакаме заповед от Брюксел и подгонваме мъжете по улиците. Нали знаете за мечката и мечкаря. Първо играе в двора на комшиите, после идва при вас.
15:54 15.11.2025
76 Това да не ви е Израел бре?
15:56 15.11.2025
78 Така ли?
До коментар #51 от "доктор":Пепел ти на езика! Ходи да отстрелвал в Окрайнина. И себе си пази. Защото вече си идентифициран и си чакай реда при събития тук.
15:59 15.11.2025
79 Механик
А сега искам да питам, дали перемогата ще тръгва след като обилната трева увяхна, а "распутицата" още не е баш дошла.
Но най-много ме интересува, дали Абрамсите и Леопардите стигнаха "Кремля" и разбира се извечния въпрос: "Абе, чей Курск?"
Коментиран от #91
15:59 15.11.2025
80 Бившите Съюзници на АДОЛФ
Всички 22 републики и 160 националности у П едерацията са Поробени от фашистката Хунта у москал
15:59 15.11.2025
81 Спасението на българските мъже
16:00 15.11.2025
82 Тома
16:00 15.11.2025
83 Левски
16:02 15.11.2025
84 Сатана Z
Особено след бомбардировките за мир с обеднен уран над Югославия.Друго си е ако не умреш веднага ,да те хване американска онкологична болест
16:02 15.11.2025
85 Защото Мара им симпатизира.
До коментар #64 от "То тва е прекрасно":Открита фашистка подкрепа.
16:03 15.11.2025
86 Хи хи
16:03 15.11.2025
87 Фен
16:04 15.11.2025
88 Само факти
Кратка справка за успеха на войните, които РФ води от създаването си през 25 декември 1991 г. до сега.
- Първата чеченска война (1994 - 1996)
Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
- Втора чеченска война (1999 – 2003)
Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
- Карабах (1992-2023)
Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
- Сирия (2015-2024)
Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
16:05 15.11.2025
90 Мобилизация?
За една седмица някой дрон отнася главата и геройска смърт.
Коментиран от #97
16:05 15.11.2025
91 Опитите ти за острумие
До коментар #79 от "Механик":Издават единствено отчаяние и безпомощност от човекоподобният монгольяк аскер и Баш монгольяка ху ЙЛО
пеДо-фила Избегал по прашки от некаков ГОТВАЧ
Хехехехехехе
3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ, А ? Ама у СИРИЯ
иначе 12 год, 2 Милиона монголяци Фира и... Пи ЗДЕЦ -- Нито една ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ
Хехехехехе
Коментиран от #96
16:06 15.11.2025
92 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
16:07 15.11.2025
93 Ха ха
16:08 15.11.2025
94 аноним
16:08 15.11.2025
95 Истината
16:09 15.11.2025
96 Механик
До коментар #91 от "Опитите ти за острумие":Яко си се възпалил. Кефи ме безкрайната ти немощ и отчаянието ти.
п.п.
И все пак аз да питам "Абе, чей Курск?"
Коментиран от #104
16:10 15.11.2025
99 Пълни
16:12 15.11.2025
100 Рублевка
16:13 15.11.2025
101 Българин
16:14 15.11.2025
102 За Московия с любов
„Аз имам работа не с хора, а с животни, които искам да преправя на хора“. (Петър Първи).
„Руснаците не разбират добротата, тук човек трябва да управлява или с камшик, или с брадва, само тогава всички са щастливи. (Едвард Радзински).
Коментиран от #106
16:14 15.11.2025
103 Фейк
16:14 15.11.2025
104 Па то е ясно
До коментар #96 от "Механик":1 Бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ за 5 ДНИ а смешната могучая и Оризо-Гризачите на Ким и в момента ( година и половина) още си ги връщат! Хихихихихи
За СИРИЯ, КИЕВ, ХАРКОВ, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ОДЕСА, СУМИ и т.н,.. ИЗОБЩО няма да говорим!
А Парад на вовка пич-КИНа ху ЙЛО и КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН,... Когиш?
Хихихихихи
16:15 15.11.2025
105 Някой
До коментар #23 от "Хаха":Точно !
16:15 15.11.2025
106 Даа...
До коментар #102 от "За Московия с любов":"Длъжен съм да изкажа своя печален поглед към руския човек – той има такава слаба мозъчна система, че не е способен да възприема действителността като такава. За него съществуват само думите. Неговите условни рефлекси са координирани не с действията, а с думите. "
Иван.П. Павлов.
Колко добре описва и копейките ...
16:16 15.11.2025
107 Както винаги
16:16 15.11.2025