Свлачище уби 11 души в Индонезия, 12 са в неизвестност ВИДЕО

15 Ноември, 2025 21:39

Проливни дъждове предизвикаха бедствие в Централна Ява

Свлачище уби 11 души в Индонезия, 12 са в неизвестност ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Единаседет души загинаха, а дванадесет са в неизвестност, след свлачище в Централна Ява, Индонезия, причинено от проливни дъждове, съобщи индонезийската новинарска агенция Антара днес, предаде Ройтерс, цитирана от dariknews.bg.

„Намерени са единадесет тела, три вчера и осем днес. Дванадесет души все още са в неизвестност“, каза говорителят на Националната агенция за борба с бедствията Абдул Мухари.

В четвъртък свлачище затрупа десетина къщи в град Чилакап в селището Цибеунинг, съобщи Антара, цитирайки заместник-директора на агенцията Буди Ираван.

Мястото на инцидента е трудно достъпно за спасителите, тъй като жертвите са били заринати на дълбочина от 3 до 8 метра, уточни Ираван.

Дъждовният сезон в югоизточната азиатска страна започна през септември и ще продължи до април, което носи по-висок риск от наводнения и екстремни валежи в много райони, според метеорологичната агенция.

През януари свлачище, предизвикано от поройни дъждове в друг град в Централна Ява, Пекалонган, отне живота на най-малко 25 души.


