Израел гради стена по границата с Ливан, Бейрут се жалва в Съвета за сигурност на ООН ВИДЕО

Ливан ще внесе в Съвета за сигурност на ООН жалба срещу Израел заради изграждането на бетонна стена, която се простира отвъд т. нар. Синя линия между Израел и Ливан, предаде Ройтерс, позовавайки се на ливанското президентство.

"Синята линия" (демаркационната разделителна линия между Ливан и Израел), очертана от ООН, разделя Ливан от Израел и окупираните от него Голански възвишения. Израелските въоръжени сили се оттеглиха до Синята линия, когато напуснаха Южен Ливан през 2000 г.

Стефан Дюжарик, говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, заяви, че стената е направила над 4000 квадратни метра ливанска територия недостъпни за местното население.

Ливанското правителство додаде, че продължаващото строителство от страна на Израел представлява "нарушение на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН и посегателство върху суверенитета и териториалната цялост на Ливан".

Дюжарик също така заяви, че Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) са поискали стената да бъде премахната.

Вчера израелски военен говорител отрече стената да пресича Синята линия. "Стената, чието изграждане започна през 2022 г., е част от по-широк план на израелската армия", каза той. Говорителят подчерта, че "от началото на войната и като част от извлечените поуки от нея, израелската армия предприема поредица мерки, включително укрепване на физическата бариера по северната граница".

ЮНИФИЛ, създадени през 1978 г., действат между река Литани, на север, и Синята линия, на юг. Мисията на ООН разполага с над 10 000 войници от 50 страни и около 800 цивилни служители според данни на световната организация.