Колумбийският омбудсман съобщи за смъртта на шестима непълнолетни при въздушни удари, нанесени от армията по бунтовници в района на река Амазонка в най-южната част на страната, предаде Франс прес.
Агенцията отбелязва, че под натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп, който изисква повече действия срещу наркотрафика, неговият колумбийски колега Густаво Петро е засилил офанзивата срещу въоръжените групировки. Двадесет и осем души бяха убити през изминалата седмица при бомбардировки, най-смъртоносната от които - в южния департамент Гуавире, причини смъртта на 19 човека.
В аудиозапис, изпратен днес до медии, омбудсманът на южноамериканската държава Ирис Марин съобщава, че сред убитите при този удар са шестима непълнолетни, вербувани насилствено в редиците на фракция, отцепила се от лявата партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК). Марин изразява съжаление за тези жертви и хвърля вината върху дисидентите от ФАРК.
Във вторник колумбийската армия обяви, че е спасила трима непълнолетни, държани от бунтовниците, посочва АФП.
Шестима непълнолетни загинаха при въздушни удари на армията по бунтовници в Колумбия ВИДЕО
16 Ноември, 2025 03:47, обновена 16 Ноември, 2025 03:53 333 0
Натискът на Тръмп за повече действия срещу наркотрафика принудил Густаво Петро да засили офанзивата срещу въоръжените групировки, предаде Франс прес
