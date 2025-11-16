Новини
Свят »
Колумбия »
Шестима непълнолетни загинаха при въздушни удари на армията по бунтовници в Колумбия ВИДЕО

16 Ноември, 2025 03:47, обновена 16 Ноември, 2025 03:53 333 0

  • колумбия-
  • бунтовници-
  • бомбардировки-
  • армия-

Натискът на Тръмп за повече действия срещу наркотрафика принудил Густаво Петро да засили офанзивата срещу въоръжените групировки, предаде Франс прес

Шестима непълнолетни загинаха при въздушни удари на армията по бунтовници в Колумбия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Колумбийският омбудсман съобщи за смъртта на шестима непълнолетни при въздушни удари, нанесени от армията по бунтовници в района на река Амазонка в най-южната част на страната, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че под натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп, който изисква повече действия срещу наркотрафика, неговият колумбийски колега Густаво Петро е засилил офанзивата срещу въоръжените групировки. Двадесет и осем души бяха убити през изминалата седмица при бомбардировки, най-смъртоносната от които - в южния департамент Гуавире, причини смъртта на 19 човека.

В аудиозапис, изпратен днес до медии, омбудсманът на южноамериканската държава Ирис Марин съобщава, че сред убитите при този удар са шестима непълнолетни, вербувани насилствено в редиците на фракция, отцепила се от лявата партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК). Марин изразява съжаление за тези жертви и хвърля вината върху дисидентите от ФАРК.

Във вторник колумбийската армия обяви, че е спасила трима непълнолетни, държани от бунтовниците, посочва АФП.


Колумбия
