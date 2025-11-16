Новини
Демонстрации обхванаха Мексико след убийството на кмет ВИДЕО

16 Ноември, 2025 04:57, обновена 16 Ноември, 2025 04:01 320 0

Те в стила на поколението Z, отбелязва Ройтерс

БТА БТА

Хиляди демонстранти в събота излязоха по улиците Мексико, следвайки призива, отправен от представители на т.нар. поколение Z (Джен Зи), да осъдят увеличаващото се насилие след показното убийство на кмет, повел борба с престъпността, предаде Ройтерс.

В град Мексико малка група протестиращи, прикриващи лицата си с качулки и маски, се изкачиха по оградите около Националния дворец, който се явява и резиденция на президентката Клаудия Шейнбаумм. Действията им накара полицията да използва сълзотворен газ.

Министърът на сигурността и защитата на гражданите Пабло Васкес заяви на пресконференция, че над 100 служители на реда са били ранени, като 40 от тях е трябвало да бъдат откарани в болници. Пострадали са и 20 цивилни. Васкес добави, че силите на реда са задържали 20 демонстранти и още 20 са били регистрирани за "административни нарушения".

Протести имаше и в други райони на страната, включително в западния щат Мичоакан, откъдето тръгна общественото недоволство заради убийството на кмета на Уруапан - Карлос Мансо. Той бе застрелян на 1 ноември по време на празненствата по случай Деня на мъртвите.

Част от демонстрантите в столицата насочиха гнева си към партията на Шейнбаум Национално движение за обновление (МОРЕНА). Някои протестиращи призоваха правителството да предприеме по-решителни действия срещу престъпността и насилието. Чуваха се лозунги като "Долу МОРЕНА" и "Карлос не умря, правителството го уби".

Протестите бяха инициирани от група, наричаща себе си "Поколение Z Мексико". Групата заявява в "манифест", разпространяван в социалните мрежи, че е непартийна формация и представлява мексиканските младежи, на които им е дошло до гуша от насилието, корупцията и злоупотребата с власт.

Названието Джен Зи се отнася до хора, родени между 1997 и 2012 г. В редица държави по света протестиращи, наричащи себе си Джен Зи, настояват за политически и социални промени.

Правителството на Шейнбаум изрази съмнения спрямо мотивите за протестите и заяви, че те са организирани от политически опоненти от десницата, които насърчават хората да излизат по улиците чрез ботове в социалните мрежи.


