Китайски кораби преминаха край контролираните от Япония спорни острови Сенкаку

16 Ноември, 2025 05:02, обновена 16 Ноември, 2025 04:06 283 0

Формацията е представлявала "патрул за защита на правата", заяви бреговата охрана на Пекин

Китайски кораби преминаха край контролираните от Япония спорни острови Сенкаку - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Китайската брегова охрана съобщи, че нейни плавателни съдове днес са преминали през водите край островите Дяоюй (наричани от Япония Сенкаку) и че формацията е представлявала "патрул за защита на правата", предаде Ройтерс.

В изявлението на китайската брегова охрана се посочва, че действията ѝ са били в съответствие с международното право.

Китай и Япония от години водят спор за управляваните от Япония острови.

Напрежението между двете страни се изостри, след като на 7 ноември министър-председателката на Япония Санае Такаичи заяви, че ако Тайван бъде атакуван, това може да оправдае изпращането на японски войски за защита на острова.

Китайската армия заплаши Токио, че ще претърпи "съкрушително поражение", ако се опита да се намеси в Тайван, а вчера Китай препоръча на гражданите си да избягват пътувания до Япония.


Китай
