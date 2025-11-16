Politico: Милиони американци може да бъдат изключени от най-голямата програма за допълнителна хранителна помощ

Милиони американски граждани може да бъдат изключени от най-голямата програма за допълнителна хранителна помощ (SNAP) в страната през следващите месеци, според американското издание Politico.

Според вестника, министърът на земеделието на САЩ Брук Ролинс е инструктирала служителите на ведомството да продължат да прилагат юлския законопроект за разходите по време на частичното спиране на работата на правителството, което може да доведе до изключване на милиони американци от SNAP през следващите месеци. Politico отбелязва, че програмата осигурява средно по 6 долара на ден на близо 42 милиона души, приблизително 40% от които са деца.

Неправителствената организация „Hebrew Immigrant Aid Society“ изчислява, че промените в програмата за допълнителна хранителна помощ ще доведат до намаляване на помощите за приблизително 250 000 бежанци и други притежатели на хуманитарни визи.

В статията на Politico се отбелязва, че изключването на американци от SNAP ще бъде най-голямото съкращение на социалната помощ от десетилетия. Според новия закон, отбелязва вестникът, семействата с деца и възрастните американци ще трябва да отговарят на „по-строги изисквания за работа“, а щатите в крайна сметка ще бъдат принудени да поемат част от разходите за помощите по SNAP. Съобщава се, че участниците в програмата вече са започнали да получават известия за новите изисквания. Ако не ги изпълнят в рамките на три месеца, те ще загубят изцяло правото си на помощи.

По-рано този месец Апелативен съд на САЩ блокира администрацията на президента Доналд Тръмп да спре хранителната помощ за нуждаещи се американци поради спирането на дейността на правителството. По този начин съдът потвърди решението на по-долна инстанция на Окръжния съд на Роуд Айлънд, който преди това разпореди използването на до 9 милиарда долара допълнителни средства за финансиране на Програмата за допълнителна хранителна помощ.