Зеленски пристига на посещение в Гърция
  Тема: Украйна

16 Ноември, 2025 07:29, обновена 16 Ноември, 2025 06:32

Планирани са срещи с гръцкия президент Тасулас, премиера Мицотакис и председателя на парламента Какламанис.

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще бъде днес на посещение в Гърция, съобщиха гръцките медии.

Очаква се в Атина Зеленски да се срещне с гръцкия президент Константинос Тасулас, с премиера Кириакос Мицотакис и с председателя на парламента Никитас Какламанис.

Още новини от Украйна

Както коментира пред телевизия Скай политическият наблюдател Янис Канделис, енергията и вертикалният газов коридор се очаква да бъдат на високо място в дневния ред на посещението на украинския президент.

Според Канделис „вертикалният коридор, т.е. транспортът на природен газ от пристанището на Александруполис към Украйна (…), е един ключов обект, за който имаше развития миналата седмица със споразуменията, които бяха подписани (в Атина) (…) и с преноса на американски втечнен природен газ чрез този газопровод. Разбира се при всяка своя среща г-н Зеленски поставя и въпроса за военното укрепване на Украйна, но, както е заявявало много пъти (гръцкото) правителство, то не може да даде отбранителни системи на Украйна, когато те служат на отбраната (на Гърция)“, каза журналистът.

Самият Зеленски зададе тон на посещението си в Атина, като заяви, че „подготвяме едно споразумение с Гърция в областта на енергията, за да увеличим максимално вариантите за доставка на природен газ към Украйна както за зимата тази година, така и стратегически, дългосрочно. Споразуменията с различни европейски страни, от Норвегия до Гърция, ще дадат гаранциите за доставките на природен газ за страната ни. Благодаря на всички партньори, които помагат“.

Предишното посещение на украинския президент в Гърция беше през август 2023 г.

След посещението си в Гърция в неделя Зеленски ще разговаря с френския президент Еманюел Макрон в понеделник в Париж.


Гърция


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА



  • 1 за това ходи

    20 0 Отговор
    Ще им изиграе едно сиртаки , и ще му дадат някои евро !!!

    Коментиран от #2

    06:35 16.11.2025

  • 2 Не бее

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "за това ходи":

    ша ссвир на бузуки без ръце.......

    06:42 16.11.2025

  • 3 Хи хи хи

    16 1 Отговор
    Няма а мине, пътьом през клоакамаксима софиа А зарадва росенчо И тошко.

    06:46 16.11.2025

  • 4 оня с коня

    20 1 Отговор
    Засилва се квиченето на соросоидната сган, движим се в правилната посока...

    06:53 16.11.2025

  • 5 просяка какво ще проси пак?

    17 0 Отговор
    този вече не е тесняк , много е разхлопан , постояно се одуупва за пари и не става вече

    Коментиран от #12

    06:54 16.11.2025

  • 6 Това ли е най-важното

    16 1 Отговор
    от сутрешните новини в 7:29 ч.
    Кой се интересува от този индивид.

    07:04 16.11.2025

  • 7 ФАКТ

    19 1 Отговор
    Ако имаше истинска демокрация, вече щеше да е арестуван.

    07:07 16.11.2025

  • 8 само питам

    11 0 Отговор
    гърция дали има стратегическо значение?

    07:16 16.11.2025

  • 9 Баце

    11 1 Отговор
    Явно много го е закъсал Зеля, щом се надява да получи нещо от гърците и то даром. Поне някоя добра дума с голяма усмивка и една вечеря с морски дарове ще има.

    07:19 16.11.2025

  • 10 центавос

    8 0 Отговор
    ама газът как ще стигне до осрайна,по море нема да стане и по тръба също а и е руски за по направо през сащ

    07:28 16.11.2025

  • 11 Ветеран от протеста

    7 0 Отговор
    Просякът е тръгнал пак с големите дисаги да проси,ами като има бу далли да му дават така ще е .

    07:34 16.11.2025

  • 12 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "просяка какво ще проси пак?":

    мери си думите .ако мен имаш напредвид ...хахах .

    07:36 16.11.2025

  • 13 Ружа Игнатова

    7 0 Отговор
    Не може да ми почне денят нормално без новина за Зелен със Ски ,направо не знам какво ще правим скоро без него след като охраната му МИ 6 го утилизира ,защото вече е употребен и ненужен а и много знае .

    07:39 16.11.2025

  • 14 007

    7 0 Отговор
    Ще пътува тайно с транспортен самолет с платежни средства от бизнеса му с органи за ЕС и целта е да си купи остров, а ла остров Елена.

    07:43 16.11.2025

  • 15 Гост

    3 0 Отговор
    Пристигна не на посещение,а на поредната просия белоносия клошар.

    07:51 16.11.2025

  • 16 Напразно ще си губи времето...!

    4 0 Отговор
    ТеА византийци,са по-стиснати и от Габровци дори....😝!

    08:01 16.11.2025

  • 17 Мелина

    2 0 Отговор
    Византийците пари не дават, най-много узо, морски дарове и едно иртаки за добри си отишъл.... те правят и политика на Русия под сурдинка...

    08:01 16.11.2025

  • 18 Някой

    0 0 Отговор
    Ще иска пари, оръжия и преминаващи от там газ и петрол.

    08:17 16.11.2025

