Зеленски пристига на посещение в Гърция

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще бъде днес на посещение в Гърция, съобщиха гръцките медии.
Очаква се в Атина Зеленски да се срещне с гръцкия президент Константинос Тасулас, с премиера Кириакос Мицотакис и с председателя на парламента Никитас Какламанис.
Както коментира пред телевизия Скай политическият наблюдател Янис Канделис, енергията и вертикалният газов коридор се очаква да бъдат на високо място в дневния ред на посещението на украинския президент.
Според Канделис „вертикалният коридор, т.е. транспортът на природен газ от пристанището на Александруполис към Украйна (…), е един ключов обект, за който имаше развития миналата седмица със споразуменията, които бяха подписани (в Атина) (…) и с преноса на американски втечнен природен газ чрез този газопровод. Разбира се при всяка своя среща г-н Зеленски поставя и въпроса за военното укрепване на Украйна, но, както е заявявало много пъти (гръцкото) правителство, то не може да даде отбранителни системи на Украйна, когато те служат на отбраната (на Гърция)“, каза журналистът.
Самият Зеленски зададе тон на посещението си в Атина, като заяви, че „подготвяме едно споразумение с Гърция в областта на енергията, за да увеличим максимално вариантите за доставка на природен газ към Украйна както за зимата тази година, така и стратегически, дългосрочно. Споразуменията с различни европейски страни, от Норвегия до Гърция, ще дадат гаранциите за доставките на природен газ за страната ни. Благодаря на всички партньори, които помагат“.
Предишното посещение на украинския президент в Гърция беше през август 2023 г.
След посещението си в Гърция в неделя Зеленски ще разговаря с френския президент Еманюел Макрон в понеделник в Париж.
