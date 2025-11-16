Новини
МВнР предупреждава: Стачка спира влаковете в Ломбардия

16 Ноември, 2025 09:01 506 2

  • стачка-
  • влакове-
  • ломбардия

При необходимост от съдействие, българските граждани, намиращи се в Италия, могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната

МВнР предупреждава: Стачка спира влаковете в Ломбардия - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В област Ломбардия, Италия, е обявена осемчасова стачка в сектора на железопътния транспорт, която ще засегне движението на влаковете на железопътната компания Trenord в часовия интервал между 10:00 ч. и 18:00 ч. днес. Това съобщават от Министерството на външните работи на сайта си.

От ведомството препоръчват на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия, да проверяват предварително актуалната информация.

При необходимост от съдействие, българските граждани, намиращи се в Италия, могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната.


Напиши коментар:


  • 1 Виж ти, виж ти !

    4 0 Отговор
    Приятно съм изненадан, че в МВнр знаят къде е Ломбардия!🙄

    09:10 16.11.2025

  • 2 А50

    3 0 Отговор
    Че там си стачкуват редовно събота или неделя. Ако иска някой нашенец да бъде замотан още повече нека се обърне към дипломатическите ни служби там.. А такива железници ние скоро няма да имаме

    09:23 16.11.2025

