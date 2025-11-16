Украйна подписа споразумение с Гърция за транзит на американски втечнен природен газ

Гръцката Държавна компания за природен газ (ДЕПА Ембориас) и украинската „Нафтогаз“ подписаха днес в Атина Декларация за намеренията, която има за цел да осигури транзита на американски втечнен природен газ от Гърция за Украйна от декември 2025 г. до март 2026 г., съобщи гръцката телевизия Скай, цитирана от БТА.
Споразумението беше подписано в рамките на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Атина днес.
Преди пристигането си в Гърция Зеленски оцени стойността на споразумението на около 2 млрд. евро.
В съобщение на двете компании се казва, че декларацията има решаващ принос за регионалната и европейската енергийна сигурност и устойчивост и осигурява подкрепа за Украйна по време на една трудна зима.
Енергийната инфраструктура на Гърция осигурява стабилен пренос на природен газ по дължината на Вертикалния газов коридор, се казва в съобщението.
За подписването в резиденцията на гръцкия премиер „Максимос“ пристигна и американския посланик в Атина Кимбърли Гилфойл, придружавана от гръцкия министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру. Там в момента тече разговорът на Зеленски с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.
