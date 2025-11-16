Новини
Свят »
Гърция »
Украйна подписа споразумение с Гърция за транзит на американски втечнен природен газ
  Тема: Украйна

Украйна подписа споразумение с Гърция за транзит на американски втечнен природен газ

16 Ноември, 2025 16:52 542 29

  • украйна-
  • гърция-
  • природен газ-
  • сащ-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • нафтогаз

Преди пристигането си в Гърция Зеленски оцени стойността на споразумението на около 2 милиарда евро

Украйна подписа споразумение с Гърция за транзит на американски втечнен природен газ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцката Държавна компания за природен газ (ДЕПА Ембориас) и украинската „Нафтогаз“ подписаха днес в Атина Декларация за намеренията, която има за цел да осигури транзита на американски втечнен природен газ от Гърция за Украйна от декември 2025 г. до март 2026 г., съобщи гръцката телевизия Скай, цитирана от БТА.

Споразумението беше подписано в рамките на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Атина днес.

Още новини от Украйна

Преди пристигането си в Гърция Зеленски оцени стойността на споразумението на около 2 млрд. евро.

В съобщение на двете компании се казва, че декларацията има решаващ принос за регионалната и европейската енергийна сигурност и устойчивост и осигурява подкрепа за Украйна по време на една трудна зима.

Енергийната инфраструктура на Гърция осигурява стабилен пренос на природен газ по дължината на Вертикалния газов коридор, се казва в съобщението.

За подписването в резиденцията на гръцкия премиер „Максимос“ пристигна и американския посланик в Атина Кимбърли Гилфойл, придружавана от гръцкия министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру. Там в момента тече разговорът на Зеленски с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 3 Отговор
    Гърците не дават нищо без пари ! Как ще плати наркомана ? Или......ние ще плащаме на гърците , за да дават на украинците ?! А транзита който ще ни дължат, защото тази газ през нас ще мине , и него няма да платят !!!

    16:55 16.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    4 12 Отговор
    Лоша новина !!!

    Вече 140 млн руснаци ще се пробуждат сутрин с мисълта как да избягат от Русия в Украйна 😁👍

    Коментиран от #19

    16:55 16.11.2025

  • 3 Хасковски каунь

    12 1 Отговор
    Ох,
    да ни якодупето.Ще плащаме като попОве

    Коментиран от #5

    16:55 16.11.2025

  • 4 Гост

    11 1 Отговор
    Къде са ни изтребителите ? Вярно ли е че сме ги подарили на Украйна?

    Коментиран от #10

    16:56 16.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    5 12 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    Ще плащаме, но няма да умираме като руснаци "обкръжили" Покровск 👍

    Коментиран от #9

    16:57 16.11.2025

  • 6 Гошо

    6 3 Отговор
    А уточни ли къде точно ще пресича границата Румъния -Украйна ,тоя американски газ?

    16:57 16.11.2025

  • 7 А ние нормалните

    12 4 Отговор
    И защо пускате като водещи новини всичко, което е свързано със Зеленски и Украйна? Какво ни интересува това нас, нормалните хора?

    16:58 16.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    6 3 Отговор
    Ще смучем транзитни такси.

    Коментиран от #22

    16:58 16.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Pyccкий Карлик

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    "...Къде са ни изтребителите..."

    За F-16 Block 70 ли питаш ?
    В момента чакам да монтират Томахавките и довечера литвам към Русийката !!! Москве приготовится 😁

    17:01 16.11.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Това е стария газопровод по който транзитирахме газ от Русия за Гърция. Русия-Украйна, Румъния - България - Гърция. Сега го реверсират в обратна посока за пренос на американски газ.

    17:01 16.11.2025

  • 12 Тоя не е наред с главата

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Плащайте плазмодии !":

    Тази сутрин беше писал, че щял да преминава обучение на Ф-16 и щял да се включи като пилот във войната. Човека забравил да си вземе хапчетата.

    Коментиран от #18, #20

    17:02 16.11.2025

  • 13 Али Турчинът

    4 2 Отговор
    Ко? Марийке, Марийке...журналистика от класа Сорос.
    Ма той избяга ма..Ще го пишете чак в сряда. Като не се върне от оня дето е женен за мъж във Франция.
    Кога ще се научите да пишете истината бре евро-атлантици?
    Аха на, от меня да чуете. Зельо наркомана стегна багажа. Търси убежище. Не за газ отиде в Гърция. Като чели е хаб на газ Гърция, че отишъл да търси газ.
    Я изчезвайте с вашата журналистика.

    17:02 16.11.2025

  • 14 Атина Палада

    1 4 Отговор
    Браво на Гърция!Калимера!

    17:02 16.11.2025

  • 15 Жеко

    6 2 Отговор
    А ние съгласни ли сме през нас да минава газ за фашистка хунта?

    Коментиран от #17, #23

    17:02 16.11.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    И от това ще смучем пари от украинците. Не само от продажба на оръжие.

    Коментиран от #25

    17:03 16.11.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Жеко":

    Съгласни сме. Нали ще смучем кинти. Които ще харизаме на Турция по договора с Боташ.

    17:05 16.11.2025

  • 18 Кажи верно !

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя не е наред с главата":

    Ама и ние сме тръгнали по нанадолнище , щом комуникираме с такива. !

    Коментиран от #26

    17:06 16.11.2025

  • 19 Путин е най-големият овчар.

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Отглежда 145 милиона руснака!,Изкла един милион от тях, а останалите му се молят да ги нахрани.
    За Купоните за бензин,външните нужници и мръзненето на ушанките в бараките няма да пиша😂😂😂
    .

    Коментиран от #29

    17:07 16.11.2025

  • 20 Pyccкий Карлик

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя не е наред с главата":

    "....Тоя не е наред с главата..."

    Сериозно ?
    Тогда може би Путин е наред с главата стареца, дето разсипа Русията, разсипа руснаците и вкара в кладбището 1 млн войничета от двете страни.
    След Четири Года тоя пuдеpacт ще бъде оплюван от руснаците също като Горбачов и Елцин.
    Отколешна руска традиция 😁

    17:07 16.11.2025

  • 21 ЦИЦАКИС

    3 3 Отговор
    НА ТОЯ НАРКОМАН САМО ДОЛАРИ МУ СА В ГЛАВАТА

    17:08 16.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Геро

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Жеко":

    Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.

    17:08 16.11.2025

  • 24 Факт

    3 3 Отговор
    От САЩ през Гърция за Украйна?

    17:08 16.11.2025

  • 25 иваничка

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Че те имат ли пари?

    Коментиран от #28

    17:10 16.11.2025

  • 26 Не е само той

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Кажи верно !":

    Има поне десетина изперкали русофоби като него тук. Не съм сигурен, че им плащат, но имат сериозни заболявания. Най-вероятно също са дрогирани или пияни.

    17:11 16.11.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Ще смучем яко кинти. По Балкански поток за Унгария, по стария газопровод за Украйна. Господ е българин.
    Бойко Борисов изгради Балкански поток и реабилитира старото трасе. Велик държавник, строителят на съвременна България.

    17:12 16.11.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "иваничка":

    Нема паре, нема гаС. Со дупце не стаа.

    17:14 16.11.2025

  • 29 Али Турчинът

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Путин е най-големият овчар.":

    Ти по добре не пиши за руснаците нищо. Не виждаш в каква кочина живееш, тръгнал да дава оценка за руснаците как живеели. Живеят по добре от българите в България. И от украинците в България. Бъди сигурен.
    Дали са ви една дъвка като Путин. От сутрин до вечер дъвчене с този Путин. Накрая ще ви се наложи да изплюете тази дъвка. Само не знам кой ще ва накара да изплюете дъвката. Я Путин, я Тръмп.

    17:15 16.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания