Новини
Свят »
Еквадор »
Заловиха лидера на една от най-могъщите банди за трафик на наркотици в Еквадор

Заловиха лидера на една от най-могъщите банди за трафик на наркотици в Еквадор

17 Ноември, 2025 04:30, обновена 17 Ноември, 2025 03:33 594 0

  • наркотрафик-
  • арест-
  • еквадор

Уилмър "Пипо" Чавария е ръководител на "Лос Лобос"

Заловиха лидера на една от най-могъщите банди за трафик на наркотици в Еквадор - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Лидерът на една от най-могъщите банди за трафик на наркотици в Еквадор е бил заловен при операция с участието на испанската полиция.

Това съобщи президентът на Еквадор Даниел Нобоа, цитиран от BBC.

Уилмър "Пипо" Чавария е ръководител на "Лос Лобос", една от най-известните групи в страната.

Президентът Нобоа заяви, че Чавария е фалшифицирал собствената си смърт, променил е самоличността си и се е скрил в Европа, като същевременно е продължил да контролира престъпни операции. Семейството му твърди през 2021 г., че той е починал от сърдечен удар поради Covid.

През юни 2024 г. Министерството на финансите на САЩ санкционира бандата и я определи като група с "хиляди членове", която значително допринася за увеличаването на насилието в Еквадор.


Еквадор
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ