Axios: Швейцария убедила Тръмп да намали митата с часовник Rolex и кюлче злато

Швейцарските власти убедили САЩ да намалят търговските тарифи, като предложили подаръци на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Axios, позовавайки се на свои източници.

„Беше трудно да надминем Apple, но швейцарците успяха“, цитира уебсайтът служител на президентската администрация на САЩ.

Отбелязва се, че Швейцария е изпратила делегация от индустриалци в САЩ с подаръци като часовник Rolex и еднокилограмово златно кюлче на стойност приблизително 130 000 долара. Според източници на Axios в Белия дом, Тръмп е приел тези подаръци от името на президентската си библиотека, което ги прави законни дарения.

На 7 август Тим ​​Кук, изпълнителният директор на американския технологичен гигант Apple, подари на Тръмп стъклен диск, гравиран с името на американския лидер, логото на компанията, подписа на изпълнителния директор на Apple и надпис, показващ, че сувенирът е произведен в Съединените щати. Дискът е монтиран на стойка, изработена, според Кук, от 24-каратово злато.

По-рано швейцарското правителство обяви намаляване на американските мита върху стоки, произведени в Швейцария, от 39% на 15%. „Швейцария и Съединените щати успешно постигнаха решение: американските мита ще бъдат намалени до 15%. Благодарим на президента Тръмп за конструктивното му участие“, отбелязва статията в X.com.