Мерц отхвърли варианта за правителство на малцинството в Германия

Мерц отхвърли варианта за правителство на малцинството в Германия

17 Ноември, 2025 18:17 882 6

  • фридрих мерц-
  • германия-
  • правителство на малцинството

Канцлерът увери, че коалицията с ГСДП ще продължи въпреки вътрешните разногласия около пенсионната реформа

Мерц отхвърли варианта за правителство на малцинството в Германия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли възможността за управление с правителство на малцинството на фона на напрежение в консервативната му партия около предложенията за пенсионна реформа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Според мен е изключено да предприемем такъв ход. Някой вярва ли, че в сегашния Бундестаг ще успеем да работим с плаващи мнозинства и да извършим разумна законодателна работа?“, коментира Мерц по време на икономическа конференция в Берлин.

Изявлението му последва публикации в медиите, според които водената от него партия - Християндемократическият съюз (ХДС) - разглежда сценарий за правителство на малцинството.

Напрежението възникна заради предложенията за пенсионни реформи, които вече са одобрени от Мерц и коалиционните му партньори от Германската социалдемократическа партия (ГСДП), но бяха отхвърлени от младежкото крило на ХДС. Прогнозира се, че 18 депутати, свързани с младежкото крило, могат да гласуват против реформата, което би блокирало нейното приемане в долната камара на парламента.

Въпреки вътрешните разногласия, германският канцлер увери, че коалицията с ГСДП със сигурност ще продължи и през следващата година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глист

    7 0 Отговор
    .....зелен

    18:25 17.11.2025

  • 2 Асен Асенов

    0 2 Отговор
    Крайно време при нас малцинствата да поемем властта и БЪЛГАРИЯ да пребъде!

    18:28 17.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    2 1 Отговор
    Пeдик 😁

    18:34 17.11.2025

  • 4 ето на

    4 0 Отговор
    правителство на малцинството в германия означава правителство на немците а тоя си иска арабите…

    18:43 17.11.2025

  • 5 Парламентарни неволи

    4 0 Отговор
    И там като в България ще управлява 4-тата партия

    18:48 17.11.2025

  • 6 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    фредерике шМерц тъпо и упорито изчака
    4/ЧЕТИРИ/ мандата на Меркел, 16 годинки и накрая беше "възнаграден" със зор го избраха за канцлер на следмеркелова Германия и нито веднъж не се замисли на какво се натриса.....

    19:20 17.11.2025

