Мерц отхвърли варианта за правителство на малцинството в Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли възможността за управление с правителство на малцинството на фона на напрежение в консервативната му партия около предложенията за пенсионна реформа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Според мен е изключено да предприемем такъв ход. Някой вярва ли, че в сегашния Бундестаг ще успеем да работим с плаващи мнозинства и да извършим разумна законодателна работа?“, коментира Мерц по време на икономическа конференция в Берлин.

Изявлението му последва публикации в медиите, според които водената от него партия - Християндемократическият съюз (ХДС) - разглежда сценарий за правителство на малцинството.

Напрежението възникна заради предложенията за пенсионни реформи, които вече са одобрени от Мерц и коалиционните му партньори от Германската социалдемократическа партия (ГСДП), но бяха отхвърлени от младежкото крило на ХДС. Прогнозира се, че 18 депутати, свързани с младежкото крило, могат да гласуват против реформата, което би блокирало нейното приемане в долната камара на парламента.

Въпреки вътрешните разногласия, германският канцлер увери, че коалицията с ГСДП със сигурност ще продължи и през следващата година.