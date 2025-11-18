Новини
Палестинската автономна власт настоява за незабавно прилагане на резолюцията на ООН за мир в Газа

18 Ноември, 2025 09:28, обновена 18 Ноември, 2025 09:31 498 3

ПАВ подкрепя плана на САЩ и се разграничава от позицията на „Хамас“ в търсене на решение за две държави

Палестинската автономна власт настоява за незабавно прилагане на резолюцията на ООН за мир в Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Палестинската автономна власт (ПАВ) призова днес за незабавно изпълнение на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, която подкрепя мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Ивицата Газа, като по този начин ясно се разграничава от позицията на палестинската ислямистка групировка „Хамас“, съобщи ДПА, предава БТА.

В изявление, разпространено чрез палестинската информационна агенция „Уафа“, ПАВ подчертава необходимостта от спешно прилагане на резолюцията, за да бъде защитено населението в анклава, да се предотвратят нови разселвания, да се осигури пълното изтегляне на израелските войски, да се даде възможност за възстановяване на тежко пострадалата територия и да се подкрепи решението за съвместното съществуване на две държави - Палестина и Израел.

Мирният план на Тръмп предвижда „Хамас“ - основният конкурент на ПАВ за влияние сред палестинците - да бъде разоръжен, а в Газа да бъдат разположени международни мироопазващи сили. Предвижда се и назначаването на преходна администрация, ръководена от безпартийни палестинци, отбелязва ДПА.

Палестинската автономия, оглавявана от Махмуд Абас, заяви готовност да си сътрудничи със САЩ, Европейския съюз, мюсюлманските държави и страните членки на Съвета за сигурност на ООН за прилагането на резолюцията по начин, който ще облекчи страданията на палестинците в Газа, на Западния бряг и в Източен Йерусалим.

Според ПАВ пътят към устойчив мир между израелци и палестинци трябва да се основава на решението за две държави, което предвижда създаването на независима палестинска държава, съжителстваща мирно с Израел.

„Хамас“ от своя страна отхвърля принципа за две държави и призовава за унищожаването на Израел и установяването на ислямска държава в границите на историческа Палестина. Израелското правителство също се противопоставя на такова решение, като счита, че бъдеща палестинска държава би застрашила сигурността на страната и обвинява ПАВ в насърчаване на тероризма в Ивицата Газа.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ротшилд

    1 0 Отговор
    Не може ве... Ние сме ООН. Даже и Путлер го знае и се навежда.

    09:35 18.11.2025

  • 2 ФАКТ

    3 1 Отговор
    Евреите имат камиони с фекалии и пръсткат домовете на паленстинците на Западния Бряг(Палестина) с цистерна със стрела. Вижте ю туб.

    Коментиран от #3

    09:39 18.11.2025

  • 3 Само ид и 0ти четат западни "медии"

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Демократите мълчат, защото са бандюги и крадци, облечени от западните "медии" като "демократи".

    09:40 18.11.2025