Палестинската автономна власт настоява за незабавно прилагане на резолюцията на ООН за мир в Газа

Палестинската автономна власт (ПАВ) призова днес за незабавно изпълнение на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, която подкрепя мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Ивицата Газа, като по този начин ясно се разграничава от позицията на палестинската ислямистка групировка „Хамас“, съобщи ДПА, предава БТА.

В изявление, разпространено чрез палестинската информационна агенция „Уафа“, ПАВ подчертава необходимостта от спешно прилагане на резолюцията, за да бъде защитено населението в анклава, да се предотвратят нови разселвания, да се осигури пълното изтегляне на израелските войски, да се даде възможност за възстановяване на тежко пострадалата територия и да се подкрепи решението за съвместното съществуване на две държави - Палестина и Израел.

Мирният план на Тръмп предвижда „Хамас“ - основният конкурент на ПАВ за влияние сред палестинците - да бъде разоръжен, а в Газа да бъдат разположени международни мироопазващи сили. Предвижда се и назначаването на преходна администрация, ръководена от безпартийни палестинци, отбелязва ДПА.

Палестинската автономия, оглавявана от Махмуд Абас, заяви готовност да си сътрудничи със САЩ, Европейския съюз, мюсюлманските държави и страните членки на Съвета за сигурност на ООН за прилагането на резолюцията по начин, който ще облекчи страданията на палестинците в Газа, на Западния бряг и в Източен Йерусалим.

Според ПАВ пътят към устойчив мир между израелци и палестинци трябва да се основава на решението за две държави, което предвижда създаването на независима палестинска държава, съжителстваща мирно с Израел.

„Хамас“ от своя страна отхвърля принципа за две държави и призовава за унищожаването на Израел и установяването на ислямска държава в границите на историческа Палестина. Израелското правителство също се противопоставя на такова решение, като счита, че бъдеща палестинска държава би застрашила сигурността на страната и обвинява ПАВ в насърчаване на тероризма в Ивицата Газа.